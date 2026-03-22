Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ramatuelle

Le deuxième tour des élections municipales à Ramatuelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Franco
Michel Franco Divers
UNION POUR RAMATUELLE
  • Michel Franco
  • Pauline Gheno
  • Patrick Rinaudo
  • Danielle Mitelmann
  • Benjamin Courtin
  • Carole Pandolfini-Campana
  • Bruno Caïetti
  • Camille de Colmont
  • François de Wazières
  • Mireille Raphael (roche)
  • Alain Brun
  • Christine Tardieu
  • Nicolas Bologna
  • Alexandra Samuel
  • Christian Coussanes
  • Marie Pascaud de Gasquet
  • Guillaume Maire
  • Lorena Giubergia
  • Julien Salvatico
Jean-Pierre Fresia
Jean-Pierre Fresia Divers
GÉNÉRATIONS RAMATUELLE
  • Jean-Pierre Fresia
  • Patricia Amiel
  • Enzo Baudard-Contesse
  • Françoise Laugier
  • Alexandre Surle
  • Sandra Manzoni
  • Christian Romano
  • Violaine Langguth
  • Antonin Pascarel
  • Sophie Nembrini
  • Mathis Colette
  • Houda Lavagna
  • Nathan Mandin
  • Martine Fresia
  • Vincent Bonnefoux-Baeyens
  • Frederique Pertuisot
  • Bruno Venticello
  • Camille Olivier
  • Marc Chaix
  • Elisabeth Barranco
  • Jonathan Vaissière

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel FRANCO
Michel FRANCO (Ballotage) UNION POUR RAMATUELLE 		606 47,42%
Jean-Pierre FRESIA
Jean-Pierre FRESIA (Ballotage) GÉNÉRATIONS RAMATUELLE 		581 45,46%
Laurence BONNELL
Laurence BONNELL Protégeons Ramatuelle avec Laurence Bonnell 		91 7,12%
Participation au scrutin Ramatuelle
Taux de participation 72,41%
Taux d'abstention 27,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 294

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Ramatuelle

En savoir plus sur Ramatuelle