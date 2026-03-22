Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ramatuelle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ramatuelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Ramatuelle
11:46 - Un premier constat à Ramatuelle avec les résultats du 1er tour
Michel Franco a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Ramatuelle la semaine dernière, avec 47,42 % des votes. Jean-Pierre Fresia s'est classé deuxième avec 45,46 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 7,12 %, Laurence Bonnell n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Pour rappel, lors de ce scrutin à Ramatuelle, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 27,59 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ramatuelle
Le deuxième tour des élections municipales à Ramatuelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Franco
Divers
UNION POUR RAMATUELLE
|
|
Jean-Pierre Fresia
Divers
GÉNÉRATIONS RAMATUELLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel FRANCO (Ballotage) UNION POUR RAMATUELLE
|606
|47,42%
|Jean-Pierre FRESIA (Ballotage) GÉNÉRATIONS RAMATUELLE
|581
|45,46%
|Laurence BONNELL Protégeons Ramatuelle avec Laurence Bonnell
|91
|7,12%
|Participation au scrutin
|Ramatuelle
|Taux de participation
|72,41%
|Taux d'abstention
|27,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|1 294
Source : ministère de l’Intérieur
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