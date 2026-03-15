Résultat municipale 2026 à Ramatuelle (83350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ramatuelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ramatuelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramatuelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel FRANCO
Michel FRANCO UNION POUR RAMATUELLE 		606 47,42%
Jean-Pierre FRESIA
Jean-Pierre FRESIA GÉNÉRATIONS RAMATUELLE 		581 45,46%
Laurence BONNELL
Laurence BONNELL Protégeons Ramatuelle avec Laurence Bonnell 		91 7,12%
Participation au scrutin Ramatuelle
Taux de participation 72,41%
Taux d'abstention 27,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 294

Source : ministère de l’Intérieur

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