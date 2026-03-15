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19:20 - Élections municipales à Ramatuelle : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Ramatuelle, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,55%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (54,52%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (68,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1145 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,60% et d'une population étrangère de 11,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 64,48%, comme à Ramatuelle, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Quel est le poids du RN à Ramatuelle ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Ramatuelle il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 24,47% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,36% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,68% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 38,72% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,56% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,28% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Ramatuelle Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Ramatuelle, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 46,07 % du corps électoral (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le coronavirus avait découragé beaucoup de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 26,38 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 55,21 % en 2022 à seulement 32,41 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,75 % (contre 48,51 % en France). En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Ramatuelle Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Ramatuelle en juin 2024 avec 46,28%. Sereine Mauborgne (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 37,67%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (56,11%). Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Ramatuelle avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,56%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,90% des voix. La préférence des électeurs de Ramatuelle a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Ramatuelle : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ramatuelle plébiscitaient Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 37,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sereine Mauborgne virant de nouveau en tête avec 61,28% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ramatuelle plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 32,04% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,64% pour Emmanuel Macron, contre 44,36% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Ramatuelle laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Ramatuelle ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Ramatuelle entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,72 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 3,94398 millions d'euros (3 943 980 € très exactement). Un apport qui est loin des 3,38216 millions d'euros perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Ramatuelle s'est établi à 23,17 % en 2024 (contre 7,68 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ramatuelle a atteint 5 658 € en 2024, alors que ce montant se situait à 3 028 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Ramatuelle Il peut se révéler instructif d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Ramatuelle. Au terme du premier tour, Roland Bruno a pris la première place en obtenant 78,59% des suffrages. En deuxième position, Bruno Goethals a rassemblé 21,40% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Ramatuelle, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.