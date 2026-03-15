Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rambouillet

Tête de listeListe
Véronique Matillon
Véronique Matillon Liste divers droite
RAMBOUILLET POUR VOUS
  • Véronique Matillon
  • Alain Cintrat
  • Catherine Moufflet
  • Thomas Gourlan
  • Leïla Youssef
  • Hervé Dupressoir
  • Marie Eberentz-Caresmel
  • William Fockedey
  • Clarisse Demont
  • Stéphane Lafond
  • Valérie Caillol
  • Jean-Marie Pasques
  • Ilisa Caldas
  • Jean-Louis Marion
  • Louisa de Almeida-Lapeyre
  • Philippe Coste
  • Marie Ricart
  • Bruno Thubert
  • Christine Pavué
  • Emmanuel Evezard
  • Gabrielle Ovigneur
  • Jean Barré
  • Maïlice Hameurt
  • Augustin Rey
  • Marion Torcheux
  • David Lalanne
  • Orane Quentin
  • Olivier Bourdin
  • Sidalina Marques
  • Antonin Chausson
  • Céline Dannel
  • Léo Pavillon
  • Eva Dubois
  • Valentin Mejecase
  • Patricia Schiesslé
  • Florent Mazy
  • Sandrine Laurens
Jean-Luc Bernard
Jean-Luc Bernard Liste écologiste
UNIS POUR RAMBOUILLET
  • Jean-Luc Bernard
  • Hélène Duplaix
  • Timy Antigny
  • France Desmet
  • Pascal Caumon
  • Stéphanie Beaufils
  • Stéphane Clarion
  • Marie-Pilar Baray
  • Luc Martin
  • Delphine Laroche
  • Sébastien Breillot
  • Brigitte Dagbert
  • Benoît Jouenne
  • Sophie Marchand
  • Nicolas Gendreau
  • Houda Chaïeb
  • Jacques Patrier
  • Kahina Boudraa
  • Marco Dos Santos
  • Béatrice Delbarre
  • Alain Poulet
  • Frédérique Ferrandon
  • Jean-Xavier Saint-Guily
  • Sylvie Philippe
  • Jean-Pierre Lemaitre
  • Chloé Zammit
  • Marc Bourgne
  • Adeline Robert
  • Antonio Martins
  • Marie-Anne Polo de Beaulieu
  • Nicolas Deveaux
  • Laura Epstein
  • Jean-Pierre Burgaliere
  • Sylvie Bouguet
  • Sven Joachim Burgold
  • Michèle Dassonville
  • Jean-Paul Gontran
Gilles Schmidt
Gilles Schmidt Liste divers centre
AGIR POUR RAMBOUILLET
  • Gilles Schmidt
  • Mathilde Maurer
  • Pascal Labarrère
  • Karine Preschel
  • Sébastien de Laissardiere
  • Anne Bouvier
  • Quentin Cellerier
  • Paola Di Francesco
  • Stève Dazel
  • Lisa Guedj
  • Peggy Custos
  • Martine Kijk In de Vegt
  • Frédéric Lalande
  • Sylvie Quintar
  • Gianni Bonfiglioli
  • Stéphanie Carpentier
  • Pascal Farès
  • Florence Malapret
  • Benoit Panier
  • Patricia Nouvion
  • Guy Baudouin
  • Catherine Girault
  • Eric Rousseaux
  • Isabelle Padonou Loko
  • Bruno Thoraval
  • Valérie Naiditch
  • Philippe Lagoutte
  • Marion Laffaille
  • Patrick Ferreira-Mendes
  • Bélinda Bartolomé
  • Frédéric Decoster
  • Maria Martins Da Silva
  • Jean-Luc Barbe
  • Marie-Claude Stark
  • Rand Mardini
  • Aline Connet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Matillon
Véronique Matillon (26 élus) Rambouillet, ensemble vers l'avenir 		3 291 46,84%
  • Véronique Matillon
  • Alain Cintrat
  • Catherine Moufflet
  • Thomas Gourlan
  • Leïla Youssef
  • Benoît Petitprez
  • Marie Caresmel
  • Hervé Dupressoir
  • Clarisse Demont
  • William Fockedey
  • Valérie Caillol
  • Augustin Rey
  • Delphine Six
  • Jean-Marie Pasques
  • Janine Christienne
  • Jean-Louis Marion
  • Stéphanie Brivady
  • Philippe Coste
  • Dominique Santana
  • Stéphane Lafond
  • Marie Ricart
  • Bruno Thubert
  • Gabrielle Ovigneur
  • Bertrand Boucheroy
  • Maïlice Hameurt
  • Thibault Boudouris
David Jutier
David Jutier (6 élus) Rambouillet en commun 		2 604 37,06%
  • David Jutier
  • France Desmet
  • Alain Epstein
  • Violeta Boura
  • Jean-Luc Bernard
  • Marie-Anne Polo De Beaulieu
Gilles Schmidt
Gilles Schmidt (3 élus) Générations rambouillet 		1 131 16,09%
  • Gilles Schmidt
  • Hélène Duplaix
  • Marco Dos Santos
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 38,54%
Taux d'abstention 61,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 174

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Matillon
Véronique Matillon Rambouillet, ensemble vers l'avenir 		3 271 43,82%
David Jutier
David Jutier Rambouillet en commun 		2 034 27,25%
Gilles Schmidt
Gilles Schmidt Générations rambouillet 		1 689 22,62%
Jean-Marc Seyler
Jean-Marc Seyler Rambouillet a gauche, vivante et solidaire 		470 6,29%
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 41,26%
Taux d'abstention 58,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 661

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Robert
Marc Robert (26 élus) Un nouvel horizon pour rambouillet 		4 994 46,55%
  • Marc Robert
  • Catherine Moufflet
  • Jean-Frédéric Poisson
  • Joëlle Crozier
  • Gaël Barbotin
  • Michèle Poulain
  • Jacques Piquet
  • Véronique Matillon
  • Gilles Schmidt
  • Marie-José Le Nagard
  • Benoît Petitprez
  • Marie Caresmel
  • Thomas Gourlan
  • Geneviève Jezequel
  • Renaud Nadjahi
  • Janine Christienne
  • Alain Cintrat
  • Clarisse Demont
  • Michel Lhemery
  • Leïla Youssef
  • William Fockedey
  • Bénédicte Vaidie
  • Loïc Le Mercier
  • Delphine Six
  • Hervé Dupressoir
  • Aurélie Kedinger
Jean-Luc Trotignon
Jean-Luc Trotignon (3 élus) Rambouillet renouveau 		2 022 18,84%
  • Jean-Luc Trotignon
  • Dominique Santana
  • Bruno Tranchant
Grégoire Leclercq
Grégoire Leclercq (2 élus) Rambouillet pour tous 		1 418 13,21%
  • Grégoire Leclercq
  • Florence Astruc
David Jutier
David Jutier (2 élus) Rambouillet, ecologique et citoyenne 		1 175 10,95%
  • David Jutier
  • Marie Anne Polo De Beaulieu
Philippe Chevrier
Philippe Chevrier (2 élus) Rambouillet bleu marine 		1 119 10,43%
  • Philippe Chevrier
  • Marie Guilbaud
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 61,19%
Taux d'abstention 38,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 10 947

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Robert
Marc Robert Un nouvel horizon pour rambouillet 		4 540 42,06%
Jean-Luc Trotignon
Jean-Luc Trotignon Rambouillet renouveau 		1 873 17,35%
Grégoire Leclercq
Grégoire Leclercq Rambouillet pour tous 		1 495 13,85%
Philippe Chevrier
Philippe Chevrier Rambouillet bleu marine 		1 282 11,87%
David Jutier
David Jutier Rambouillet, ecologique et citoyenne 		1 110 10,28%
Catherine Drouin
Catherine Drouin Rambouillet autrement, liste citoyenne soutenue par le front de gauche 		493 4,56%
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 61,07%
Taux d'abstention 38,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 11 033

Villes voisines de Rambouillet

En savoir plus sur Rambouillet