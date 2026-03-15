Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rambouillet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rambouillet.
L'actu des élections municipales 2026 à Rambouillet
13:09 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Rambouillet
Les forces politiques en présence demeurent encore marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Rambouillet. Lors de la première manche électorale à l'époque, Véronique Matillon (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 3 271 soutiens (43,82%). Juste derrière, David Jutier (Ecologiste) a recueilli 2 034 bulletins valides (27,25%). Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Véronique Matillon l'a finalement emporté avec 46,84% des suffrages, face à David Jutier rassemblant 37,06% des électeurs et Gilles Schmidt obtenant 16,09% des électeurs inscrits. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si David Jutier a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 570 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La formation d'opposition se doit d'engranger plus de votes dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Premier tour des municipales à Rambouillet : horaires des bureaux de vote
Les municipales se tiennent ce dimanche à Rambouillet. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Rambouillet se trouve plus bas dans cette page. Les 20 bureaux de vote de l'agglomération de Rambouillet seront accessibles de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Les résultats à Rambouillet seront affichés ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rambouillet
|Tête de listeListe
|
Véronique Matillon
Liste divers droite
RAMBOUILLET POUR VOUS
|
|
Jean-Luc Bernard
Liste écologiste
UNIS POUR RAMBOUILLET
|
|
Gilles Schmidt
Liste divers centre
AGIR POUR RAMBOUILLET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Matillon (26 élus) Rambouillet, ensemble vers l'avenir
|3 291
|46,84%
|
|David Jutier (6 élus) Rambouillet en commun
|2 604
|37,06%
|
|Gilles Schmidt (3 élus) Générations rambouillet
|1 131
|16,09%
|
|Participation au scrutin
|Rambouillet
|Taux de participation
|38,54%
|Taux d'abstention
|61,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 174
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Matillon Rambouillet, ensemble vers l'avenir
|3 271
|43,82%
|David Jutier Rambouillet en commun
|2 034
|27,25%
|Gilles Schmidt Générations rambouillet
|1 689
|22,62%
|Jean-Marc Seyler Rambouillet a gauche, vivante et solidaire
|470
|6,29%
|Participation au scrutin
|Rambouillet
|Taux de participation
|41,26%
|Taux d'abstention
|58,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 661
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Robert (26 élus) Un nouvel horizon pour rambouillet
|4 994
|46,55%
|
|Jean-Luc Trotignon (3 élus) Rambouillet renouveau
|2 022
|18,84%
|
|Grégoire Leclercq (2 élus) Rambouillet pour tous
|1 418
|13,21%
|
|David Jutier (2 élus) Rambouillet, ecologique et citoyenne
|1 175
|10,95%
|
|Philippe Chevrier (2 élus) Rambouillet bleu marine
|1 119
|10,43%
|
|Participation au scrutin
|Rambouillet
|Taux de participation
|61,19%
|Taux d'abstention
|38,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|10 947
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Robert Un nouvel horizon pour rambouillet
|4 540
|42,06%
|Jean-Luc Trotignon Rambouillet renouveau
|1 873
|17,35%
|Grégoire Leclercq Rambouillet pour tous
|1 495
|13,85%
|Philippe Chevrier Rambouillet bleu marine
|1 282
|11,87%
|David Jutier Rambouillet, ecologique et citoyenne
|1 110
|10,28%
|Catherine Drouin Rambouillet autrement, liste citoyenne soutenue par le front de gauche
|493
|4,56%
|Participation au scrutin
|Rambouillet
|Taux de participation
|61,07%
|Taux d'abstention
|38,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|11 033
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