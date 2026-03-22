Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rambouillet

Le deuxième tour des élections municipales à Rambouillet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Matillon
Véronique Matillon Liste divers droite
RAMBOUILLET POUR VOUS
  • Véronique Matillon
  • Alain Cintrat
  • Catherine Moufflet
  • Thomas Gourlan
  • Leïla Youssef
  • Hervé Dupressoir
  • Marie Eberentz-Caresmel
  • William Fockedey
  • Clarisse Demont
  • Stéphane Lafond
  • Valérie Caillol
  • Jean-Marie Pasques
  • Ilisa Caldas
  • Jean-Louis Marion
  • Louisa de Almeida-Lapeyre
  • Philippe Coste
  • Marie Ricart
  • Bruno Thubert
  • Christine Pavué
  • Emmanuel Evezard
  • Gabrielle Ovigneur
  • Jean Barré
  • Maïlice Hameurt
  • Augustin Rey
  • Marion Torcheux
  • David Lalanne
  • Orane Quentin
  • Olivier Bourdin
  • Sidalina Marques
  • Antonin Chausson
  • Céline Dannel
  • Léo Pavillon
  • Eva Dubois
  • Valentin Mejecase
  • Patricia Schiesslé
  • Florent Mazy
  • Sandrine Laurens
Jean-Luc Bernard
Jean-Luc Bernard Liste Divers
UNIS POUR RAMBOUILLET
  • Jean-Luc Bernard
  • Hélène Duplaix
  • Gilles Schmidt
  • France Desmet
  • Timy Antigny
  • Stéphanie Beaufils
  • Stéphane Clarion
  • Marie-Pilar Baray
  • Pascal Caumon
  • Delphine Laroche
  • Luc Martin
  • Brigitte Dagbert
  • Sébastien Breillot
  • Sophie Marchand
  • Benoît Jouenne
  • Karine Preschel
  • Nicolas Gendreau
  • Chloé Zammit
  • Jacques Patrier
  • Houda Chaïeb
  • Pascal Labarrère
  • Frédérique Ferrandon
  • Marco Dos Santos
  • Mathilde Maurer
  • Alain Poulet
  • Béatrice Delbarre
  • Jean-Xavier Saint-Guily
  • Kahina Boudraa
  • Jean-Pierre Lemaitre
  • Sylvie Philippe
  • Marc Bourgne
  • Marie-Anne Polo de Beaulieu
  • Antonio Martins
  • Sylvie Bouguet
  • Jean-Pierre Burgaliere
  • Adeline Robert
  • Stève Dazel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rambouillet

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MATILLON
Véronique MATILLON (Ballotage) RAMBOUILLET POUR VOUS 		4 640 45,59%
Jean-Luc BERNARD
Jean-Luc BERNARD (Ballotage) UNIS POUR RAMBOUILLET 		3 166 31,11%
Gilles SCHMIDT
Gilles SCHMIDT (Ballotage) AGIR POUR RAMBOUILLET 		2 371 23,30%
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 54,07%
Taux d'abstention 45,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 10 532

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Rambouillet

En savoir plus sur Rambouillet