Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rambouillet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rambouillet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rambouillet.
L'actu des élections municipales 2026 à Rambouillet
11:50 - Véronique Matillon largement en tête de la municipale il y a une semaine
A l'ouverture de l'élection municipale à Rambouillet, le rendez-vous a vu 54,07 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Véronique Matillon (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 45,59 % des voix. À sa suite, Jean-Luc Bernard (Ecologiste) est arrivé en deuxième position avec 31,11 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage de la leader. Comme il y a six ans, Véronique Matillon est restée au sommet du classement, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 1,77 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Schmidt (Divers centre) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rambouillet
Le deuxième tour des élections municipales à Rambouillet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Matillon
Liste divers droite
RAMBOUILLET POUR VOUS
|
|
Jean-Luc Bernard
Liste Divers
UNIS POUR RAMBOUILLET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rambouillet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique MATILLON (Ballotage) RAMBOUILLET POUR VOUS
|4 640
|45,59%
|Jean-Luc BERNARD (Ballotage) UNIS POUR RAMBOUILLET
|3 166
|31,11%
|Gilles SCHMIDT (Ballotage) AGIR POUR RAMBOUILLET
|2 371
|23,30%
|Participation au scrutin
|Rambouillet
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|10 532
Source : ministère de l’Intérieur
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