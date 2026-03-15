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19:21 - Rambouillet : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections municipales, Rambouillet fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,25% de cadres supérieurs pour 27 145 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 2 082 entreprises, Rambouillet est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,12%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Rambouillet forme une communauté diversifiée, avec ses 2 111 résidents étrangers, soit 7,78% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 38,53% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1582,22 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Rambouillet écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Vote RN à Rambouillet : les derniers résultats Le Rassemblement national n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Rambouillet en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 14,14% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 33,34% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 11,96% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Rambouillet comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 19,87% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,75% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 32,45% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 58,74 % d'abstention à Rambouillet Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants à Rambouillet sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 58,74 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 41,26 %) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 21,15 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,76 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,32 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,40 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Rambouillet Lors des élections européennes, le podium à Rambouillet s'était dessiné autour de Jordan Bardella (19,87%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,94%) et Raphaël Glucksmann (15,60%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rambouillet avaient ensuite favorisé Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 30,14% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 27,75%. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurore Bergé culminant à 48,81% des votes sur place. Le contexte politique de Rambouillet a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - En 2022, la localité de Rambouillet s'était résolument ancrée à la majorité présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Rambouillet votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,61%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 19,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,66% pour Emmanuel Macron, contre 33,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Rambouillet soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 30,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,98% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Rambouillet une place forte du courant central.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour la maire de Rambouillet ? Du côté de la fiscalité locale de Rambouillet, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 686 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 613 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,47 % en 2024 (contre 24,11 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 103 280 € de recettes en 2024. Un montant loin des 12 089 720 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 21,43 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Rambouillet Les forces politiques en présence demeurent encore marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Rambouillet. Lors de la première manche électorale à l'époque, Véronique Matillon (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 3 271 soutiens (43,82%). Juste derrière, David Jutier (Ecologiste) a recueilli 2 034 bulletins valides (27,25%). Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Véronique Matillon l'a finalement emporté avec 46,84% des suffrages, face à David Jutier rassemblant 37,06% des électeurs et Gilles Schmidt obtenant 16,09% des électeurs inscrits. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si David Jutier a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 570 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La formation d'opposition se doit d'engranger plus de votes dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.