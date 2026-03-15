Résultat municipale 2026 à Rambouillet (78120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rambouillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rambouillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rambouillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MATILLON
Véronique MATILLON RAMBOUILLET POUR VOUS 		4 640 45,59%
Jean-Luc BERNARD
Jean-Luc BERNARD UNIS POUR RAMBOUILLET 		3 166 31,11%
Gilles SCHMIDT
Gilles SCHMIDT AGIR POUR RAMBOUILLET 		2 371 23,30%
Participation au scrutin Rambouillet
Taux de participation 54,07%
Taux d'abstention 45,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 10 532

Source : ministère de l’Intérieur

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