Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne

Tête de listeListe
Jürgen Knödlseder
Jürgen Knödlseder Liste Les Ecologistes
Ramonville Ecologie
  • Jürgen Knödlseder
  • Karin Pérès-Hoarau
  • Jean-Baptiste Baudin
  • Eulalie Hervé
  • Christian Mouret
  • Ndeye Doussou Fall
  • François Lacan
  • Simone Grinfeld
  • Wilfried Deligne
  • Eva Neumeyer
  • David Boëtard
  • Emmanuelle Brothier
  • El Maati El Hachimi
  • Julie Szerenyi
  • Jean-Pierre Pericaud
  • Corine Amagat
  • Luc Bernard Hoarau
  • Françoise Eriksen
  • Mohamed Ayache
  • Katia Ferrière
  • Téo Georget
  • Martine Aguera
  • José Garcia
  • Catherine Ayral
  • Jérôme Esquerré
  • Germaine Landry
  • Roland Bréfel
  • Christelle Stasse
  • Jean Evrard
  • Catherine Fayard
  • Pierre Virlogeux
  • Isabelle Simon
  • David Neumeyer
  • Julie Fontaneau
  • Alain Kubiak
Sylvie Brot
Sylvie Brot Liste divers centre
Ramonville et vous
  • Sylvie Brot
  • Denis Lapeyre
  • Emilie Jouteux
  • Loïc Ferrieu
  • Anne-Laure Le Borgne
  • Patrick Cazajus
  • Roxane Merienne
  • Richard Sanchez
  • Carole Brezillon
  • Jean-Pascal Chabaud
  • Danielle de Staerke
  • Stéphane Claire
  • Hélène Sanouiller
  • Bertrand Barbet
  • Valérie Maran
  • Frédéric Cambon
  • Sabrina Guanel
  • Feride Amiraly
  • Anne-Elisabeth Ercilbengoa
  • Gilles Lucas
  • Kaoutar Bamrani
  • Christophe Chappat
  • Carole Auger
  • Guillaume Bernard
  • Claire Pentecote
  • Michel Daniel
  • Valérie Le Cuff
  • Franck Scherding
  • Maryse Cabau
  • Benoit Tixier
  • Marie-Laure Trombe
  • Sylvain Sanchez
  • Laurence Martinez
  • Bruno Tardy
  • Chantal Cousergue
Pascal Derrez
Pascal Derrez Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascal Derrez
  • Marie-Hélène Lewkowicz
  • Jérôme Willm
  • Pascale Benoit
  • Gilles Delpech
  • Mariatou Traore
  • Thibaud Rousseau
  • Rosa Espinoza Blancas
  • William Hawes
  • Sandrine Gueret-Bou
  • Henri Hourliac
  • Karene Doutau
  • Zamir Mmad
  • Virginie Dedeyne
  • Michel Mabou
  • Catherine Bouchet
  • Ali Boukachabia
  • Lesly Manioc
  • Abdelhak Boussetila
  • Fatima Rondepierre
  • El Hocine Gharbi
  • Anita Bollet
  • Serge Gimenez
  • Marie Blanco
  • Tom Derrez
  • Saleha Vavon
  • Georges Schiano
  • Bernadette Brisset
  • Midyan Doutau
  • Patricia Gausiach
  • Romain Mauget
  • Margit Molnar
  • Henri Martin
Christophe Lubac
Christophe Lubac Liste d'union à gauche
RAMONVILLE POUR TOUS
  • Christophe Lubac
  • Marie-Pierre Doste
  • Jean-Luc Palévody
  • Laure Tachoires
  • Christophe Roussillon
  • Silvia Juan
  • Paul Rumler
  • Nadine Messias
  • Alain Carral
  • Alice Assier
  • Luc Monnin
  • Valérie Edmond
  • Philippe Piqué
  • Ines Leconnetable
  • Laurent Sanchou
  • Frédérique Belliere-Piot
  • Vincent Benzaken
  • Divine Nsimba-Lumpuni
  • Antoine Lesauvage
  • Kettia Desbonnes
  • Pierre-Yves Schanen
  • Catherine Pezous
  • Karim Baazizi
  • Ines Meganem
  • Yvan Munoz
  • Flora Thomas
  • Pablo Arce
  • Julie Thach-Heang
  • Kamel Mansouri
  • Anne Cumenge
  • Pierre Ruffie
  • Véronique Blanstier
  • Camille Degland
  • Christine Arod
  • Bernard Passerieu

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Lubac
Christophe Lubac (23 élus) Ramonville pour tous 		1 427 35,53%
  • Christophe Lubac
  • Marie-Pierre Doste
  • Pablo Arce
  • Marie-Pierre Gleizes
  • Bernard Passerieu
  • Céline Cierlak-Sindou
  • Alain Carral
  • Veronique Blanstier
  • Christophe Roussillon
  • Claude Griet
  • Pierre-Yves Schanen
  • Divine Nsimba-Lumpuni
  • Laurent Sanchou
  • Christine Dantung-Arod
  • Georges Brondino
  • Estelle Cros
  • Camille Degland
  • Pascale Maton
  • Karim Baazizi
  • Marie Laurence Gillette Bigard
  • Hugues Cassé
  • Rosita Dabernat
  • Philippe Pique
Sylvie Brot
Sylvie Brot (5 élus) Ramonville et vous 		1 326 33,01%
  • Sylvie Brot
  • Jürgen Knödlsedr
  • Marie-Annick Vassal
  • Denis Lapeyre
  • Francoise Mary
Henri Arevalo
Henri Arevalo (5 élus) Ensemble, nouvel elan, ramonville ecologie 2020 et ramonville en transition 		1 263 31,44%
  • Henri Arevalo
  • Marie Chiocca
  • Jean-Luc Palévody
  • Karine Peres
  • Jean-Marc Denjean
Participation au scrutin Ramonville-Saint-Agne
Taux de participation 43,88%
Taux d'abstention 56,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 103

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Lubac
Christophe Lubac Ramonville pour tous 		1 217 32,45%
Sylvie Brot
Sylvie Brot Ramonville et vous 		1 058 28,21%
Henri Arevalo
Henri Arevalo Ramonville ecologie 2020 		860 22,93%
Jean-Luc Palévody
Jean-Luc Palévody Ramonville en transition 		505 13,46%
Pascal Derrez
Pascal Derrez Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		110 2,93%
Participation au scrutin Ramonville-Saint-Agne
Taux de participation 41,23%
Taux d'abstention 58,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 854

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Lubac
Christophe Lubac (23 élus) Ramonville pour tous 		2 146 39,94%
  • Christophe Lubac
  • Claudia Faivre
  • Pablo Arce
  • Claire Georgelin
  • Gérard Rozenknop
  • Marie-Pierre Doste
  • Pierre-Yves Schanen
  • Valérie Letard
  • Sébastien Rostan
  • Marie-Pierre Gleizes
  • Jacques Dahan
  • Marie-Ange Scano
  • Emmanuel Jaeck
  • Pascale Maton
  • Jean-Bernard Chevallier
  • Divine Nsimba Lumpuni
  • Alain Carral
  • Gisèle Baux
  • André Clement
  • Claude Griet
  • Bernard Passerieu
  • Véronique Blanstier
  • Jean-Luc Palévody
Patrice Brot
Patrice Brot (6 élus) Ramonville d'avenir 		1 898 35,33%
  • Patrice Brot
  • Maryse Cabau
  • Nathanaël Massy
  • Christelle Chevallier
  • Francis Escande
  • Catherine Deprey
Henri Arevalo
Henri Arevalo (4 élus) Ramonville solidaire et creative 		1 328 24,72%
  • Henri Arevalo
  • Christine Arrighi
  • Jean-Pierre Pericaud
  • Martine Richard
Participation au scrutin Ramonville-Saint-Agne
Taux de participation 57,79%
Taux d'abstention 42,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 5 559

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Lubac
Christophe Lubac Ramonville pour tous 		1 879 36,16%
Henri Arevalo
Henri Arevalo Ramonville solidaire et creative 		1 400 26,94%
Patrice Brot
Patrice Brot Ramonville d'avenir 		1 313 25,27%
Serban Iclanzan
Serban Iclanzan Ramonville a coeur 		603 11,60%
Participation au scrutin Ramonville-Saint-Agne
Taux de participation 56,27%
Taux d'abstention 43,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,03%
Nombre de votants 5 413

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