Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne : les infos en direct

Programme de Jürgen Knödlseder à Ramonville-Saint-Agne (Ramonville Ecologie)

Écologie et Changement Climatique

Le programme met l'accent sur l'adaptation de la commune au changement climatique, avec des initiatives pour réinventer les écoquartiers. Les candidats, Karin et Jürgen, s'engagent à améliorer la sécurité et la propreté de l'espace public. Ils prévoient également de soutenir les commerces de proximité et d'ouvrir les cours d'écoles pour favoriser le lien social.

Participation Citoyenne

Une agora citoyenne sera mise en place pour impliquer les Ramonvillois dans les décisions communales. Ce dispositif permettra une co-construction des projets et une évaluation des actions menées. Les conseils de quartier et des adolescents seront également instaurés pour renforcer l'engagement des habitants.

Solidarité et Vivre Ensemble

Le programme vise à renforcer l'entraide et la solidarité au sein de la commune. Des initiatives comme un transport associatif solidaire et un restaurant solidaire sont prévues pour favoriser le vivre ensemble. De plus, une fête de la diversité sera organisée pour célébrer la richesse de la communauté.

Éducation et Sécurité

Les écoles seront adaptées aux enjeux climatiques, avec des rénovations prévues pour assurer un environnement sain pour les enfants. La sécurité des élèves sera également une priorité, avec des mesures pour faciliter les trajets à pied ou à vélo. Un diagnostic des problèmes d'insécurité sera réalisé en collaboration avec les habitants de chaque quartier.