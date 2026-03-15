Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ramonville-Saint-Agne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ramonville-Saint-Agne.
L'actu des élections municipales 2026 à Ramonville-Saint-Agne
13:09 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections à Ramonville-Saint-Agne
À Ramonville-Saint-Agne, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Christophe Lubac (Divers gauche) a dominé le scrutin en obtenant 1 217 suffrages (32,45%). À ses trousses, Sylvie Brot (Union du centre) a recueilli 28,21% des bulletins valides. Avec une marge aussi étroite, la clôture du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Christophe Lubac l'a finalement emporté avec 1 427 bulletins (35,53%), face à Sylvie Brot qui a obtenu 33,01% des électeurs et Henri Arevalo avec 1 263 votes (31,44%). Le suspense a été total, les deux candidats achevant la course dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Sylvie Brot a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 268 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité du report de votes des listes de gauche éliminées. Pour cette municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser.
09:57 - Elections à Ramonville-Saint-Agne : les horaires des 12 bureaux de vote
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Ramonville-Saint-Agne de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Ramonville-Saint-Agne comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Christophe Lubac (Divers gauche) qui a gagné la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Ramonville-Saint-Agne est en ligne plus bas dans cette page. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Ramonville-Saint-Agne. Pour être informé des résultats des élections municipales à Ramonville-Saint-Agne dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne
|Tête de listeListe
|
Jürgen Knödlseder
Liste Les Ecologistes
Ramonville Ecologie
|
|
Sylvie Brot
Liste divers centre
Ramonville et vous
|
|
Pascal Derrez
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Christophe Lubac
Liste d'union à gauche
RAMONVILLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Lubac (23 élus) Ramonville pour tous
|1 427
|35,53%
|
|Sylvie Brot (5 élus) Ramonville et vous
|1 326
|33,01%
|
|Henri Arevalo (5 élus) Ensemble, nouvel elan, ramonville ecologie 2020 et ramonville en transition
|1 263
|31,44%
|
|Participation au scrutin
|Ramonville-Saint-Agne
|Taux de participation
|43,88%
|Taux d'abstention
|56,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 103
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Lubac Ramonville pour tous
|1 217
|32,45%
|Sylvie Brot Ramonville et vous
|1 058
|28,21%
|Henri Arevalo Ramonville ecologie 2020
|860
|22,93%
|Jean-Luc Palévody Ramonville en transition
|505
|13,46%
|Pascal Derrez Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|110
|2,93%
|Participation au scrutin
|Ramonville-Saint-Agne
|Taux de participation
|41,23%
|Taux d'abstention
|58,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 854
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Lubac (23 élus) Ramonville pour tous
|2 146
|39,94%
|
|Patrice Brot (6 élus) Ramonville d'avenir
|1 898
|35,33%
|
|Henri Arevalo (4 élus) Ramonville solidaire et creative
|1 328
|24,72%
|
|Participation au scrutin
|Ramonville-Saint-Agne
|Taux de participation
|57,79%
|Taux d'abstention
|42,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|5 559
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Lubac Ramonville pour tous
|1 879
|36,16%
|Henri Arevalo Ramonville solidaire et creative
|1 400
|26,94%
|Patrice Brot Ramonville d'avenir
|1 313
|25,27%
|Serban Iclanzan Ramonville a coeur
|603
|11,60%
|Participation au scrutin
|Ramonville-Saint-Agne
|Taux de participation
|56,27%
|Taux d'abstention
|43,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,03%
|Nombre de votants
|5 413
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