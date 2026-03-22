Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ramonville-Saint-Agne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ramonville-Saint-Agne.
L'actu des élections municipales 2026 à Ramonville-Saint-Agne
11:48 - Que disaient les résultats des municipales à Ramonville-Saint-Agne la semaine dernière ?
Sylvie Brot (Divers centre) a terminé en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Ramonville-Saint-Agne la semaine dernière, avec 44,72 % des bulletins valides. À sa suite, Christophe Lubac (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 35,03 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Sylvie Brot a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 16,51 points. Par ailleurs, avec 17,11 %, Jürgen Knödlseder, étiqueté Europe Ecologie-Les Verts, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Pascal Derrez, avec la nuance Extrême gauche, a obtenu 3,14 % des voix, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Ramonville-Saint-Agne, le vote a vu 61,48 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ramonville-Saint-Agne
Le deuxième tour des élections municipales à Ramonville-Saint-Agne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jürgen Knödlseder
Liste Les Ecologistes
Ramonville Ecologie
|
|
Sylvie Brot
Liste divers centre
Ramonville et vous
|
|
Christophe Lubac
Liste d'union à gauche
RAMONVILLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie BROT (Ballotage) Ramonville et vous
|2 588
|44,72%
|Christophe LUBAC (Ballotage) RAMONVILLE POUR TOUS
|2 027
|35,03%
|Jürgen KNÖDLSEDER (Ballotage) Ramonville Ecologie
|990
|17,11%
|Pascal DERREZ Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|182
|3,14%
|Participation au scrutin
|Ramonville-Saint-Agne
|Taux de participation
|61,48%
|Taux d'abstention
|38,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|5 898
Source : ministère de l’Intérieur
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