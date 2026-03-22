Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne : les résultats du 2e tour

Programme de Jürgen Knödlseder à Ramonville-Saint-Agne (Ramonville Ecologie)

Écologie et Changement Climatique

La liste proposée par Karin et Jürgen met l'accent sur l'adaptation de la commune au changement climatique. Ils souhaitent réinventer des espaces comme la place Jean Jaurès pour favoriser le lien social et améliorer la sécurité. Leur engagement se traduit par des initiatives écologiques concrètes, telles que le soutien aux commerces de proximité et la création d'une épicerie itinérante.

Participation Citoyenne

Un des axes majeurs de leur programme est la création d'une agora citoyenne, permettant aux Ramonvillois.e.s de s'impliquer dans les décisions communales. Ils prévoient également des conseils pour les adolescents et des budgets alloués à chaque quartier. Cette approche vise à renforcer l'écoute et l'implication des habitants dans la gestion de leur commune.

Solidarité et Entraide

Le programme met en avant l'importance de l'entraide et de la solidarité au sein de la communauté. Des initiatives comme un transport associatif solidaire et un restaurant solidaire sont proposées pour renforcer le vivre ensemble. De plus, une fête de la diversité sera organisée pour célébrer les différentes cultures présentes à Ramonville.

Accessibilité et Sécurité

Les candidats souhaitent améliorer la sécurité dans les quartiers en collaborant avec les habitants pour identifier les problèmes. Ils prévoient la création de conseils de prévention et de sécurité, ainsi que l'augmentation du nombre d'éducateurs de rue. Par ailleurs, des aménagements seront réalisés pour garantir que tous les enfants puissent se rendre à l'école en toute sécurité, que ce soit à pied ou à vélo.