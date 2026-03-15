En direct

19:21 - Ramonville-Saint-Agne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Ramonville-Saint-Agne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 2349 hab/km² et un taux de chômage de 13,80%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,72%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,37% et d'une population immigrée de 13,63% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,48% à Ramonville-Saint-Agne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Ramonville-Saint-Agne ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Ramonville-Saint-Agne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 8,87% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 21,50% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 7,01% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Ramonville-Saint-Agne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 12,27% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 16,39% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 17,67% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Ramonville-Saint-Agne Dans le cadre de la municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne, l'absence ou non de votants jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 58,77 % lors de la dernière élection municipale, un score dans la norme alors que sévissait la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 20,42 % dans la ville (participation de 79,58 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,97 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,87 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,90 % d'abstention. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Ramonville-Saint-Agne comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Ramonville-Saint-Agne Lors des dernières élections européennes, le podium à Ramonville-Saint-Agne s'était dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (25,34%), challengée par Manon Aubry (14,53%) et Valérie Hayer (13,96%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christine Arrighi (Union de la gauche) en tête du peloton avec 53,70% au premier tour, devant Florian Delrieu (Majorité présidentielle) avec 24,27%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christine Arrighi culminant à 61,80% des suffrages exprimés sur place. Le panorama politique de Ramonville-Saint-Agne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre résolument de gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme légèrement plus modérée.

14:57 - À Ramonville-Saint-Agne, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la gauche Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Ramonville-Saint-Agne plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,02% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 26,96%. Lors de la finale de l'élection à Ramonville-Saint-Agne, les électeurs accordaient 78,50% pour Emmanuel Macron, contre 21,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Ramonville-Saint-Agne accordaient leurs suffrages à Christine Arrighi (Nupes) avec 42,42% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,38%. Cette physionomie politique de Ramonville-Saint-Agne dessine un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - La municipalité de Ramonville-Saint-Agne a plutôt augmenté sa fiscalité locale Sur le plan de la fiscalité locale de Ramonville-Saint-Agne, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 556 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 968 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 58,89 % en 2024 (contre 26,18 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 205 420 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 2,78766 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,42 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections à Ramonville-Saint-Agne À Ramonville-Saint-Agne, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Christophe Lubac (Divers gauche) a dominé le scrutin en obtenant 1 217 suffrages (32,45%). À ses trousses, Sylvie Brot (Union du centre) a recueilli 28,21% des bulletins valides. Avec une marge aussi étroite, la clôture du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Christophe Lubac l'a finalement emporté avec 1 427 bulletins (35,53%), face à Sylvie Brot qui a obtenu 33,01% des électeurs et Henri Arevalo avec 1 263 votes (31,44%). Le suspense a été total, les deux candidats achevant la course dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Sylvie Brot a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 268 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité du report de votes des listes de gauche éliminées. Pour cette municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser.