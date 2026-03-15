Résultat municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne (31520) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Ramonville-Saint-Agne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Ramonville-Saint-Agne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ramonville-Saint-Agne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Sylvie BROT
Sylvie BROT Ramonville et vous 		1 029 45,29%
Christophe LUBAC
Christophe LUBAC RAMONVILLE POUR TOUS 		839 36,93%
Jürgen KNÖDLSEDER
Jürgen KNÖDLSEDER Ramonville Ecologie 		328 14,44%
Pascal DERREZ
Pascal DERREZ Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		76 3,35%
Participation au scrutin Ramonville-Saint-Agne Partiels *
Taux de participation 60,64%
Taux d'abstention 39,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 2 309

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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