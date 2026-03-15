Résultat municipale 2026 à Randan (63310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Randan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Randan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Randan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine CHANEBOUX FERRANDON
Sandrine CHANEBOUX FERRANDON (15 élus) RANDAN 2026 		358 51,51%
  • Sandrine CHANEBOUX FERRANDON
  • Roger Thierry ARMENAUD
  • Laurence GUYOT
  • Olivier BOMBAERT
  • Geneviève CASTRO
  • Frédéric DEMESSINE
  • Laëtitia ROBERT
  • David GAYET
  • Maud LEVRAT
  • Thierry SANYAS
  • Stéphanie CHIRON
  • Anthony FAYE
  • Natacha MOREL
  • Xavier CONSTANTIN
  • Murielle CORNIL
Sandrine COUTURAT
Sandrine COUTURAT (4 élus) L'EXPERIENCE ET LA FORCE DU RENOUVEAU 		337 48,49%
  • Sandrine COUTURAT
  • Thierry GRELET
  • Brigitte CALIMÉ-WATIEZ
  • Abdelazize BOUCETTA
Participation au scrutin Randan
Taux de participation 66,00%
Taux d'abstention 34,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 730

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Puy-de-Dôme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Randan