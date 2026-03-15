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19:19 - Randan aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Randan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 622 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 128 entreprises attestent une économie prospère. Dans la localité, 17,26% des résidents sont des enfants, et 12,02% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,82% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 32,54% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 230,52 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Randan, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN marque des points à Randan Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière bataille municipale à Randan il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 38,87% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,26% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 30,27% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Randan comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 46,03% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 49,15% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 56,34% lors du vote final, synonyme d'élection de Christine Pirès Beaune.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Randan ? Lors des municipales de 2020, la participation à Randan avait plafonné à 43,36 % à la fin du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national, représentant 444 votants alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 74,74 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 48,80 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 66,58 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 51,91 % des électeurs locaux. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Randan comme une zone en déficit de participation par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales 2026 à Randan, cette contingence sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Comment a voté Randan il y a deux ans ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Randan demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,03%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Randan avaient ensuite favorisé Isabelle Dupré (Rassemblement National) avec 49,15% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 25,56%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Isabelle Dupré culminant à 56,34% des voix dans la localité.

14:57 - À Randan, l'élection en 2022 fut anvant tout favorable à le RN La physionomie politique de Randan laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Randan votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,87%), devant Emmanuel Macron crédité de 21,74%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,26% pour Marine Le Pen, contre 42,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Randan soutenaient en priorité Isabelle Dupré (RN) avec 30,27% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 60,31% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Randan Pour ce qui est des contributions locales à Randan, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 691 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 505 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,77 % en 2024 (contre 21,29 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 12 800 euros de recettes en 2024, contre 154 820 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 9,64 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Randan ? S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Randan peut se révéler éclairant. Sans aucune opposition, 'Unis pour l'avenir de randan' menée par Sandrine Couturat a sans surprise rassemblé 293 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Randan, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.