Résultat municipale 2026 à Réalmont (81120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Réalmont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réalmont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Réalmont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien GARRIGUES
Sébastien GARRIGUES (23 élus) AGISSONS POUR RÉALMONT 		1 250 65,48%
  • Sébastien GARRIGUES
  • Véronique MARAVAL
  • Bastien AYRAL
  • Orianne BOULADE
  • Vincent ESTADIEU
  • Elizabeth PUECH
  • Fabrice LUC
  • Orane MOLINIER BEAUDOU
  • Sébastien ANGLADE
  • Mélanie BETTON
  • Nicolas MORALES
  • Lisa MARTINI
  • Alexandre FRANCOU
  • Hélène THEURIÈRE
  • Pierre RAMOND
  • Suzanne BARASC
  • Jérôme FABRE
  • Karine BERNAT
  • Benjamin BARRAU
  • Jade GAUBERT
  • Berty MATHON
  • Florence CAUJOLLE
  • Patrick MAURIES
Alain DAUZATS
Alain DAUZATS (2 élus) POUR L'AVENIR DE RÉALMONT 		350 18,33%
  • Alain DAUZATS
  • Michelle GAULARD
Alain CLERGUE
Alain CLERGUE (2 élus) ENSEMBLE POUR REALMONT 		309 16,19%
  • Alain CLERGUE
  • Emilie DE HARO
Participation au scrutin Réalmont
Taux de participation 69,08%
Taux d'abstention 30,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 1 966

Source : ministère de l’Intérieur

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