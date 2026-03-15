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19:20 - Réalmont aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population de Réalmont exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 15,78% des résidents sont des enfants, et 33,55% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,93%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1981 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,03%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,78%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Réalmont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,23% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Réalmont Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Réalmont il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 26,14% des votes lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 50,91% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 21,56% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 57,01% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,26% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 44,44% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 46,87% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Réalmont Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal à Réalmont avait été marqué par une abstention de 47,10 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 52,90 %) alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 18,50 %. Même si les logiques varient d'un type d'élection à l'autre, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,24 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 28,17 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,15 % d'abstention. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Réalmont comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Réalmont, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Réalmont a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Réalmont avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 38,26% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Réalmont soutenaient en priorité Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) avec 44,44% au premier tour. Mais c'est néanmoins Philippe Bonnecarrere (Divers centre) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 53,13% des suffrages exprimés.

14:57 - Réalmont : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Réalmont plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,14% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 24,42%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,91% pour Marine Le Pen, contre 49,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Réalmont accordaient leurs suffrages à Frédéric Cabrolier (RN) avec 21,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Cabrolier virant de nouveau en tête avec 57,01% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Réalmont s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données de Réalmont Du côté de la fiscalité de Réalmont, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 887 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 510 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 49,73 % en 2024 (contre près de 19,82 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 31 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 382 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 9,23 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Réalmont ? L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Réalmont s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour, Henri Viaules a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 800 soutiens (64,15%). À sa poursuite, Corinne Plo a recueilli 447 suffrages en sa faveur (35,84%). Ce succès d'emblée de Henri Viaules a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Réalmont, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.