Résultat municipale 2026 à Réau (77550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Réau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Réau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain AUZET
Alain AUZET (16 élus) AGIR ENSEMBLE POUR RÉAU 		384 69,44%
  • Alain AUZET
  • Élisabeth PADUA
  • Laurent MARTIAL
  • Angélique LETACHE
  • Sébastien LEQUERTIER
  • Nathalie KLECZINSKI
  • Farid BA IDRISS
  • Virginie PADUA
  • Stéphane CORMIER
  • Florence PROFFIT
  • Jordan VICTOR
  • Isabelle VIMONT
  • Pierre-Louis MARTIAL
  • Marta DA SILVA
  • Pascal SIMONNET
  • Muriel BONNOMET
Élodie ARZUR
Élodie ARZUR (3 élus) Réau, un nouvel horizon pour demain 		169 30,56%
  • Élodie ARZUR
  • Jean-Paul SZYBIAK
  • Maria REGANHA
Participation au scrutin Réau
Taux de participation 62,46%
Taux d'abstention 37,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 559

Source : ministère de l’Intérieur

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