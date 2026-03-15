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19:20 - Dynamique électorale à Réau : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Réau comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 045 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 108 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Réau abrite une communauté diversifiée, avec ses 254 résidents étrangers, soit 12,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 30,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 294,09 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Réau, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quelle place du RN à Réau aux municipales ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Réau en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,13% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 32,63% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Réau comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,49% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Le parti d'extrême droite faisait figure de grand absent localement.

16:58 - Une abstention de 66,22 % à Réau aux dernières municipales À l'occasion des élections municipales 2026, le degré de la participation pèsera fortement sur les résultats de Réau. Les archives de 2020 indiquent que 251 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 33,78 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que sévissait la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 592 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,49 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 44,17 % au premier tour en 2022 à 66,17 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 49,63 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Le vote de Réau nettement ancré à droite il y a deux ans Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Réau avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,49% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Réau avaient ensuite placé en tête Vincent Paul-Petit (Divers droite) avec 43,14% au premier tour, devant Olivier Faure (Union de la gauche) avec 32,16%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. L'orientation des électeurs de Réau a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Réau il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Réau une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Réau voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 27,13% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,65%. Le second tour validait ensuite cette introduction en offrant 54,17% pour Marine Le Pen, contre 45,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Réau portaient leur choix sur Martine Demonchy (RN) avec 32,63% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Olivier Faure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 55,40% des suffrages.

12:58 - Les premières élections municipales à Réau depuis la réforme fiscale Pour ce qui est de la fiscalité de Réau, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 3 202 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 499 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 33,30 % en 2024 (contre 13,30 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 8 500 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 98 500 euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 7,70 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Réau : des résultats sans véritable concurrence Dans la cité de Réau, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais déterminés par le verdict du dernier scrutin. Unique liste en présence, la liste menée par Alain Auzet a sans surprise recueilli 232 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Réau, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Réau, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni.