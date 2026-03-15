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19:20 - Rebais : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Rebais définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,87%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (61,76%) met en exergue l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 879 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,17%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rebais mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,08% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel est le poids du RN à Rebais ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Rebais il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 37,99% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,16% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 34,38% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 55,90% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 54,93% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 54,84% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,47% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Julien Limongi.

16:58 - Une participation de 35,05 % à Rebais aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à Rebais, la mobilisation sera scrutée. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 35,05 % au premier round (un score en demi-teinte). 484 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne, nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du coronavirus. Rappelons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 72,90 % de participation dans la ville (contre 27,10 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 47,08 % des électeurs (soit environ 699 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 59,07 %, bien au-delà des 44,41 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Rebais Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Rebais avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 54,93% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Rebais avaient ensuite favorisé Julien Limongi (Rassemblement National) avec 54,84% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 23,10%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 62,47% des voix sur place.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Rebais ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rebais portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 34,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aymeric Durox virant de nouveau en tête avec 55,90% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rebais quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen devant avec 37,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 19,96%. Lors de la finale de l'élection à Rebais, les électeurs accordaient 61,16% pour Marine Le Pen, contre 38,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Rebais révèle donc une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité à Rebais Du côté de la fiscalité de Rebais, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint 645 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 428 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 32,76 % en 2024 (contre 14,12 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 17 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 244 930 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,33 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Rebais Dans la cité de Rebais, les forces politiques en présence sont encore à ce jour façonnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Dès le dimanche du premier tour, Daniel Bonhomme a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 62,96% des voix. À ses trousses, Suzanne Charlon a recueilli 170 votes (37,03%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Daniel Bonhomme a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Rebais, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.