Résultat municipale 2026 à Rebais (77510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Rebais. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Rebais, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rebais [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Benoît CARRÉ
Benoît CARRÉ REBAIS, L'AVENIR EN COMMUN 		251 62,44%
Fabien AGASSE
Fabien AGASSE CAP SUR REBAIS 2026 		151 37,56%
Participation au scrutin Rebais Partiels *
Taux de participation 57,75%
Taux d'abstention 42,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 410

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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