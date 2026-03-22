Résultat de l'élection municipale 2026 à Recquignies : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Recquignies

Le deuxième tour des élections municipales à Recquignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Linda Wallez
Linda Wallez Divers
RECQUIGNIES-ROCQ UNIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR
  • Linda Wallez
  • Jean-Paul Vicente
  • Elodie Lesueur
  • Grégory Vitrant
  • Lydie Dupre
  • Vincent Blot
  • Michele Debrenne
  • Samuel Poulain
  • Aurore Demesure
  • Frédéric Herphelin
  • Stéphanie Bettens
  • Patrick Dutron
  • Charlotte Deboosere
  • Logan Renaux
  • Patricia Blanc
  • Clément Nastoga
  • Céline Balcaen
  • Etienne Fouquet
  • Océane Quinzin
  • Patrice Poulain
  • Clara Bourdais
Olivier Garcia
Olivier Garcia Divers
Mieux vivre et bien grandir à Recquignies-Rocq
  • Olivier Garcia
  • Hélène Corbeaux
  • Frédéric Delsarte
  • Delphine Fattori
  • Christian Randa
  • Sandrine Fernandes
  • Julien Bertaux
  • Fany Bisiau
  • Jérome Louchaert
  • Marie-Noëlle Bernard
  • Jean-Yves Clerc
  • Tiphanie Honoré
  • Rudy Vandeville
  • Aurélia Sarcy
  • Christophe Payet
  • Carole Van Haluwyn
  • Luigi Rinaldi
  • Vanessa Cauchies
  • Frédéric Colnot
Ghislain Rosier
Ghislain Rosier Divers
LISTE D'UNION POUR RECQUIGNIES ET ROCQ
  • Ghislain Rosier
  • Jessica Huart
  • Gerard Maugars
  • Nadine Decamps
  • Daniel Philippe
  • Violette Massart
  • Denis Drousie
  • Marine Laczewny
  • Damien Van Haluwyn
  • Vanessa Lefevre
  • Marc Le Peurien
  • Delphine Lhote
  • Mickaël Gosset
  • Cathy Devin
  • Jeremy Vergne
  • Victoria Benedetti
  • Thierry Lesaint
  • Isabelle Vanparys
  • Julien Reb

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Recquignies

Tête de listeListe Voix % des voix
Ghislain ROSIER
Ghislain ROSIER (Ballotage) LISTE D'UNION POUR RECQUIGNIES ET ROCQ 		362 37,47%
Olivier GARCIA
Olivier GARCIA (Ballotage) Mieux vivre et bien grandir à Recquignies-Rocq 		319 33,02%
Linda WALLEZ
Linda WALLEZ (Ballotage) RECQUIGNIES-ROCQ UNIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 		285 29,50%
Participation au scrutin Recquignies
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,10%
Nombre de votants 975

Source : ministère de l’Intérieur

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