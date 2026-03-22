Résultat de l'élection municipale 2026 à Recquignies : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Recquignies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Recquignies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Recquignies.
L'actu des élections municipales 2026 à Recquignies
11:43 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Recquignies ?
Lors du premier volet des municipales à Recquignies, c'est Ghislain Rosier qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 37,47 % des suffrages exprimés. Olivier Garcia est arrivé en deuxième position avec 33,02 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Ghislain Rosier a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 25 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 29,50 %, Linda Wallez a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Recquignies, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 44,19 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Recquignies
Le deuxième tour des élections municipales à Recquignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Linda Wallez
Divers
RECQUIGNIES-ROCQ UNIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR
|
|
Olivier Garcia
Divers
Mieux vivre et bien grandir à Recquignies-Rocq
|
|
Ghislain Rosier
Divers
LISTE D'UNION POUR RECQUIGNIES ET ROCQ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Recquignies
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ghislain ROSIER (Ballotage) LISTE D'UNION POUR RECQUIGNIES ET ROCQ
|362
|37,47%
|Olivier GARCIA (Ballotage) Mieux vivre et bien grandir à Recquignies-Rocq
|319
|33,02%
|Linda WALLEZ (Ballotage) RECQUIGNIES-ROCQ UNIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR
|285
|29,50%
|Participation au scrutin
|Recquignies
|Taux de participation
|55,81%
|Taux d'abstention
|44,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,10%
|Nombre de votants
|975
Source : ministère de l’Intérieur
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