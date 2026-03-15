Résultat municipale 2026 à Recquignies (59245) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Recquignies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Recquignies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Recquignies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ghislain ROSIER
Ghislain ROSIER LISTE D'UNION POUR RECQUIGNIES ET ROCQ 		362 37,47%
Olivier GARCIA
Olivier GARCIA Mieux vivre et bien grandir à Recquignies-Rocq 		319 33,02%
Linda WALLEZ
Linda WALLEZ RECQUIGNIES-ROCQ UNIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 		285 29,50%
Participation au scrutin Recquignies
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,10%
Nombre de votants 975

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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