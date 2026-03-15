En direct

19:19 - Les données démographiques de Recquignies révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Recquignies, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 086 logements pour 2 379 habitants, la densité de la commune est de 386 hab par km². Ses 60 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 19,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 827 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 16,70%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour finir, à Recquignies, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Les électeurs de Recquignies de plus en plus attirés par le RN Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Recquignies il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 48,03% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 74,51% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 39,12% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 58,60% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 60,68% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 62,38% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Recquignies : 58,47 % d'abstention à la dernière élection municipale Lors des municipales de 2020, la participation à Recquignies était allée jusqu'à 41,53 % au premier round, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 62,97 %. La mobilisation atteignait quant à elle 41,09 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 55,62 %, contre seulement 33,45 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une contrée en retrait des urnes. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Recquignies sera en tout cas capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Recquignies ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Recquignies avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 60,68% des bulletins. Sandra Delannoy (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Recquignies une vingtaine de jours plus tard avec 62,38%. Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) était à la deuxième place avec 34,41%. Les habitants tranchaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Recquignies restait à l'époque un territoire bleu marine, solidifiant encore un peu plus son positionnement.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Recquignies lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Recquignies plébiscitaient Sandra Delannoy (RN) avec 39,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,60%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Recquignies quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 48,03% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 17,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,51% pour Marine Le Pen, contre 25,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Recquignies une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux à Recquignies : une tendance stable depuis 2020 Si on analyse la fiscalité de Recquignies, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 22,04 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 10 130 €. Un produit qui est loin des 366 190 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Recquignies s'est établi à 41,78 % en 2024 (contre 25,47 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Recquignies a atteint 573 euros en 2024 (contre 603 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Recquignies L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Recquignies s'avère particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Ghislain Rosier a pris la première place en récoltant 445 bulletins (62,58%). À sa poursuite, Christian Randa a engrangé 266 suffrages en sa faveur (37,41%). Cette victoire sans appel de Ghislain Rosier a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Recquignies, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra redoubler d'efforts, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.