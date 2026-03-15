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19:17 - Dynamique électorale à Redessan : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Redessan comme dans toute la France. Avec ses 4 227 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 278 entreprises, Redessan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,15%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 194 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 47,30% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 518,20 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Redessan, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Redessan ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Redessan il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,18% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,98% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 38,64% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Redessan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 52,53% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 55,20% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,42% lors du vote final, synonyme de victoire pour Sylvie Josserand.

16:58 - Redessan : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales à Redessan, l'abstention touchait 66,78 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 avait découragé bon nombre d'électeurs. Traditionnellement, les élections municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se déplacent le plus massivement, puisqu'il s'agit de désigner leur maire ou leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 22,81 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 48,45 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,73 %, loin des 55,68 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville frappée par un fort abstentionnisme. En parallèle de cette municipale, ce paramètre pèsera en conséquence assurément sur les résultats de Redessan.

15:59 - Le vote de Redessan nettement ancré au centre en 2024 Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Sylvie Josserand (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,20% au premier tour, devant Aurélien Colson (Majorité présidentielle) avec 20,20%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sylvie Josserand culminant à 67,42% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,53%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À Redessan, l'élection en 2022 fut anvant tout favorable à le RN Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Redessan soutenaient en priorité Laurence Gardet (RN) avec 38,64% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Berta (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,68%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Redessan quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 39,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,98% pour Marine Le Pen, contre 38,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Redessan laisse ainsi apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Redessan À Redessan, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint 806 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 668 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 45,07 % en 2024 (contre 20,42 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 40 200 euros de recettes en 2024, contre quelque 754 800 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 15,08 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Redessan Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais conditionnés par le verdict des dernières élections à Redessan. Sans aucune opposition, la liste menée par Fabienne Richard-Trinquier a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Redessan, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. La liste des candidatures apporte certainement déjà un premier élément de réponse.