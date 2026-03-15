Résultat municipale 2026 à Redessan (30129) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Redessan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Redessan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Redessan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules FERNANDEZ
Jules FERNANDEZ (21 élus) Redessan Renouveau 		955 51,40%
  • Jules FERNANDEZ
  • Valérie IGNOLIN
  • Jean-Louis GLORIEUX
  • Corine SAINTOT
  • Cédric BAILLY
  • Gwenaëlle IVARS
  • Edouard HOCHWYLER
  • Lindsay GONTHIER
  • Marc CHAMPIN
  • Laurence CANONNE
  • Roland LEYNAUD
  • Mégane GOMES
  • Jean-Marc ZOUAOUI
  • Christelle NICAISE
  • Sébastien CHARPENTIER
  • Jennifer CARTOUX
  • Laurent POIRIER
  • Marie-Noëlle FRANÇOIS
  • Claude BRESSON
  • Carole HIOLET
  • Jonathan ROISSET
Benoît BAILLET
Benoît BAILLET (6 élus) REDESSAN MON VILLAGE 		903 48,60%
  • Benoît BAILLET
  • Laurence RICHARD
  • Olivier ROMAN
  • Céline VIGO
  • Grégory MANCUSO
  • Anne-Sophie BERTRAND
Participation au scrutin Redessan
Taux de participation 59,37%
Taux d'abstention 40,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 911

Source : ministère de l’Intérieur

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