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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Redon La composition démographique et socio-économique de Redon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,01% et une densité de population de 619 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (69,78%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 4599 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,53%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,76%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Redon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,97% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Redon Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Redon il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 14,81% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,51% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 9,02% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Redon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,23% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 22,97% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 31,30% lors du vote final.

16:58 - À Redon, la participation s'annonce forte aux municipales L'adhésion au scrutin des électeurs de Redon constituera une clé pour ces municipales 2026. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 42,90 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 2 789 votants s'étaient alors mobilisés alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,49 %. Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 51,89 % au premier tour en 2022 à 69,17 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 54,72 % (51,49 % dans le pays). Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Redon comme une zone assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Redon nettement ancré à droite il y a deux ans Les Européennes de juin 2024 à Redon avaient vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,05%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 20,23% des votes. Mathilde Hignet (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Redon quelques semaines plus tard avec 41,21%. Anne Patault (Ensemble !) était à la deuxième place avec 25,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Hignet culminant à 68,70% des suffrages exprimés sur place. L'orientation des électeurs de Redon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de gauche social-démocrate.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Redon ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Redon votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,00%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,61%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,49% pour Emmanuel Macron, contre 28,51% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Redon soutenaient en priorité Mathilde Hignet (Nupes) avec 35,19% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anne Patault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,96% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Redon : les impôts s'invitent dans la campagne À Redon, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 204 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 999 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 45,24 % en 2024 (contre 22,34 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 198 800 euros en 2024, loin des 2 245 550 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,51 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Redon ? Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais influencés par l'issue des dernières élections en date à Redon. À l'occasion de la première consultation électorale, Pascal Duchene (Divers droite) a raflé la première place avec 55,25% des voix. Derrière, Loïc L'haridon (Divers gauche) a rassemblé 1 197 bulletins valides (44,74%). Cette victoire écrasante a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Redon, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large sera le principal enjeu pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.