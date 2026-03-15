Résultat municipale 2026 à Redon (35600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Redon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Redon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Redon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal DUCHENE
Pascal DUCHENE (22 élus) REDON ENSEMBLE 		1 994 51,56%
  • Pascal DUCHENE
  • Géraldine DENIGOT
  • Benoit QUELARD
  • Karen LANSON
  • Marc DROGUET
  • Anne-Cécile HURTEL
  • Jean-Marie PICHON
  • Fabienne VERPILLOT
  • Jean-Luc GUILLAUME
  • Maria TORLAY
  • Jacques CARPENTIER
  • Adélaïde MONTAGUT
  • Stéphane LEFEBVRE
  • Béatrice COSSON
  • Mickaël JOUAN
  • Vildan BILGIC
  • Valentin PERRE
  • Sabine RULLIER DE BAYNAST
  • Tahir THIAM
  • Marion PAUPETTE
  • Taner BASOL
  • Bouchra OUBROUK
Gaëtan HAIRAULT
Gaëtan HAIRAULT (7 élus) Redon Demain, avec Vous ! 		1 873 48,44%
  • Gaëtan HAIRAULT
  • Martine EVAIN
  • Loïc L'HARIDON
  • Léa TERRAUBE
  • Mathurin LENOIR
  • Stéphanie BRAULT-PITAUD
  • Jean-François LUGUÉ
Participation au scrutin Redon
Taux de participation 58,64%
Taux d'abstention 41,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 4 002

Source : ministère de l’Intérieur

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