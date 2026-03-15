Résultat de l'élection municipale 2026 à Régina : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Régina [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Régina sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Régina.
L'actu des élections municipales 2026 à Régina
13:45 - Fiscalité à Régina : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ?
Si l'on observe la fiscalité de Régina, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,40 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 11 000 euros, bien en deçà des 32 500 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Régina est passé à 52,36 % en 2024 (contre 19,44 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Régina s'est établi à 382 € en 2024 (contre 222 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Régina ?
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Régina peut se révéler instructif. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Michel Mendes-Dos-Santos a réuni le plus de bulletins avec 82,71% des voix, devant Thierry Fabio Tavares Da Silva qui a capté 82,44% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Sylvie Alex Migue, réunissant 309 bulletins (82,18%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Régina, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient toutefois au passé.
09:57 - Journée électorale à Régina : les horaires des bureaux de vote
Lors des élections municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés au scrutin de liste. Concrètement, ce dimanche, les 521 votants de Régina doivent se décider entre les différents candidats de leur commune et cette année, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats et de les remplacer par d'autres dans les communes de moins de mille habitants. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Régina est affichée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Régina sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Régina dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Régina
|Tête de listeListe
|
Gautier Bazin
Divers
R-K, AANW
|
|
Pierre Désert
Divers
RÉGINA-KAW, LA FORCE DU TRAVAIL VERS LE PROGRÈS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Michel Mendes-Dos-Santos
|311
|82,71%
|Thierry Fabio Tavares Da Silva
|310
|82,44%
|Sylvie Alex Migue
|309
|82,18%
|Patricia Julen Chatenay
|308
|81,91%
|Gracia Nelom
|308
|81,91%
|Pierre Desert
|307
|81,64%
|Jean-Hector Joseph
|306
|81,38%
|Yvette Labonte
|306
|81,38%
|Roberto Narciso Dos Santos
|304
|80,85%
|Myrtha Joseph
|304
|80,85%
|Cho Tcha
|302
|80,31%
|Céline Parent
|301
|80,05%
|Adriano Tavares Da Silva
|299
|79,52%
|Daniel Lalane
|298
|79,25%
|Vincent Heu
|272
|72,34%
|Raymond Carretero
|66
|17,55%
|Ky Tcha
|65
|17,28%
|René-Serge Pierre Isabelle Avril
|65
|17,28%
|Porrel Martin
|64
|17,02%
|Evelyne Dominique
|64
|17,02%
|Fabien Norino
|63
|16,75%
|Betty Madere
|63
|16,75%
|Jocelyne Covis
|62
|16,48%
|Firmin Madere
|62
|16,48%
|Kléber Dimanche
|62
|16,48%
|Simone Perlet
|58
|15,42%
|Pierre-Yves Perlet
|57
|15,15%
|Participation au scrutin
|Régina
|Taux de participation
|74,42%
|Taux d'abstention
|25,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|384
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Daniel Lalane
|264
|53,22%
|Celine Parent
|264
|53,22%
|Antoine Madère
|263
|53,02%
|Parize Maurice
|262
|52,82%
|Michel Quammie
|262
|52,82%
|Fu Vang
|262
|52,82%
|Raymonde Perlet
|261
|52,62%
|Georges Dominique
|261
|52,62%
|Carmelite Madere
|261
|52,62%
|Pierre Desert
|261
|52,62%
|Alexis Domput
|260
|52,41%
|Justin Anatole
|235
|47,37%
|Kou Vang
|234
|47,17%
|Edèse Baclair
|234
|47,17%
|Léone Baptiste
|234
|47,17%
|Salyna Primerose
|234
|47,17%
|Albert Perlet
|234
|47,17%
|René-Serge Avril
|234
|47,17%
|Romain Allen
|232
|46,77%
|Maureen Pavilla
|232
|46,77%
|José Pourpoint
|232
|46,77%
|Denis Cimia
|232
|46,77%
|Yves Perlet
|2
|0,40%
|Marius Brasse
|0
|0,00%
|Didier Tcha
|0
|0,00%
|Jean-Pierre Caira
|0
|0,00%
|Marie-Rose Gober
|0
|0,00%
|Jean-Michel Migue
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Régina
|Taux de participation
|77,80%
|Taux d'abstention
|22,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|501
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Klébert Dimanche
|288
|60,88%
|Fabienne Laures
|288
|60,88%
|Gamal Hosseinbux
|286
|60,46%
|Jocelyne Covis
|284
|60,04%
|Michel Quammie
|233
|49,26%
|Fu Vang
|231
|48,83%
|Didier Tcha
|231
|48,83%
|Raymonde Perlet
|230
|48,62%
|Jean-Pierre Caira
|229
|48,41%
|Celine Parent
|228
|48,20%
|Parize Maurice
|228
|48,20%
|Albert Perlet
|227
|47,99%
|Kou Vang
|226
|47,78%
|Léone Baptiste
|226
|47,78%
|Justin Anatole
|225
|47,56%
|José Pourpoint
|225
|47,56%
|René-Serge Avril
|225
|47,56%
|Romain Allen
|225
|47,56%
|Denis Cimia
|224
|47,35%
|Edèse Baclair
|224
|47,35%
|Alexis Domput
|223
|47,14%
|Salyna Primerose
|223
|47,14%
|Maureen Pavilla
|223
|47,14%
|Georges Dominique
|222
|46,93%
|Jean-Michel Migue
|219
|46,30%
|Carmelite Madere
|183
|38,68%
|Marius Brasse
|170
|35,94%
|Daniel Lalane
|168
|35,51%
|Pierre Desert
|164
|34,67%
|Marie-Rose Gober
|162
|34,24%
|Antoine Madère
|35
|7,39%
|Yves Perlet
|4
|0,84%
|Participation au scrutin
|Régina
|Taux de participation
|75,00%
|Taux d'abstention
|25,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Nombre de votants
|483
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