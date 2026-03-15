Résultat de l'élection municipale 2026 à Régina : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Régina

Tête de listeListe
Gautier Bazin
Gautier Bazin Divers
R-K, AANW
  • Gautier Bazin
  • Nathalie Mendes Dos Santos
  • Kléber Covis
  • Armelle Penel
  • Marius Brasse
  • Gwendoline Chantrel
  • Jonathan Ridel
  • Elisabeth Carvalho Da Costa
  • Kléber Dimanche
  • Léontine Gobert
  • Ralph Jonhsen
  • Lucette Dimanche
  • Yves Perlet
  • Linda Labonté
  • Patrick Vigné
  • Brigitte Chantrel
  • Olivier Dumett
  • Adrienne Borges Pena
  • Remi Penel
  • Heleine Simpha
  • Michel Néro
Pierre Désert
Pierre Désert Divers
RÉGINA-KAW, LA FORCE DU TRAVAIL VERS LE PROGRÈS
  • Pierre Désert
  • Patricia Julen
  • Shi-Na Vang
  • Gracia Nelom
  • Adriano Tavares Da Silva
  • Mélissa Thao
  • Vincent Heu
  • Murtha Joseph
  • Maurice Perlet
  • Amélie Maurice
  • Jean-Claude Madeleine
  • Fabienne Madere
  • John Tavares Da Silva
  • Sylvie Migue
  • Brice Tcha
  • Amanda Dos Santos
  • Jean-Hector Joseph
  • Jennifer Baptiste
  • José Soupama
  • Muguette Degli
  • Thierry Tavares Da Silva

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Michel Mendes-Dos-Santos
Michel Mendes-Dos-Santos 		311 82,71%
Thierry Fabio Tavares Da Silva
Thierry Fabio Tavares Da Silva 		310 82,44%
Sylvie Alex Migue
Sylvie Alex Migue 		309 82,18%
Patricia Julen Chatenay
Patricia Julen Chatenay 		308 81,91%
Gracia Nelom
Gracia Nelom 		308 81,91%
Pierre Desert
Pierre Desert 		307 81,64%
Jean-Hector Joseph
Jean-Hector Joseph 		306 81,38%
Yvette Labonte
Yvette Labonte 		306 81,38%
Roberto Narciso Dos Santos
Roberto Narciso Dos Santos 		304 80,85%
Myrtha Joseph
Myrtha Joseph 		304 80,85%
Cho Tcha
Cho Tcha 		302 80,31%
Céline Parent
Céline Parent 		301 80,05%
Adriano Tavares Da Silva
Adriano Tavares Da Silva 		299 79,52%
Daniel Lalane
Daniel Lalane 		298 79,25%
Vincent Heu
Vincent Heu 		272 72,34%
Raymond Carretero
Raymond Carretero 		66 17,55%
Ky Tcha
Ky Tcha 		65 17,28%
René-Serge Pierre Isabelle Avril
René-Serge Pierre Isabelle Avril 		65 17,28%
Porrel Martin
Porrel Martin 		64 17,02%
Evelyne Dominique
Evelyne Dominique 		64 17,02%
Fabien Norino
Fabien Norino 		63 16,75%
Betty Madere
Betty Madere 		63 16,75%
Jocelyne Covis
Jocelyne Covis 		62 16,48%
Firmin Madere
Firmin Madere 		62 16,48%
Kléber Dimanche
Kléber Dimanche 		62 16,48%
Simone Perlet
Simone Perlet 		58 15,42%
Pierre-Yves Perlet
Pierre-Yves Perlet 		57 15,15%
Participation au scrutin Régina
Taux de participation 74,42%
Taux d'abstention 25,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 384

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Candidat Voix % des voix
Daniel Lalane
Daniel Lalane 		264 53,22%
Celine Parent
Celine Parent 		264 53,22%
Antoine Madère
Antoine Madère 		263 53,02%
Parize Maurice
Parize Maurice 		262 52,82%
Michel Quammie
Michel Quammie 		262 52,82%
Fu Vang
Fu Vang 		262 52,82%
Raymonde Perlet
Raymonde Perlet 		261 52,62%
Georges Dominique
Georges Dominique 		261 52,62%
Carmelite Madere
Carmelite Madere 		261 52,62%
Pierre Desert
Pierre Desert 		261 52,62%
Alexis Domput
Alexis Domput 		260 52,41%
Justin Anatole
Justin Anatole 		235 47,37%
Kou Vang
Kou Vang 		234 47,17%
Edèse Baclair
Edèse Baclair 		234 47,17%
Léone Baptiste
Léone Baptiste 		234 47,17%
Salyna Primerose
Salyna Primerose 		234 47,17%
Albert Perlet
Albert Perlet 		234 47,17%
René-Serge Avril
René-Serge Avril 		234 47,17%
Romain Allen
Romain Allen 		232 46,77%
Maureen Pavilla
Maureen Pavilla 		232 46,77%
José Pourpoint
José Pourpoint 		232 46,77%
Denis Cimia
Denis Cimia 		232 46,77%
Yves Perlet
Yves Perlet 		2 0,40%
Marius Brasse
Marius Brasse 		0 0,00%
Didier Tcha
Didier Tcha 		0 0,00%
Jean-Pierre Caira
Jean-Pierre Caira 		0 0,00%
Marie-Rose Gober
Marie-Rose Gober 		0 0,00%
Jean-Michel Migue
Jean-Michel Migue 		0 0,00%
Participation au scrutin Régina
Taux de participation 77,80%
Taux d'abstention 22,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 501

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Klébert Dimanche
Klébert Dimanche 		288 60,88%
Fabienne Laures
Fabienne Laures 		288 60,88%
Gamal Hosseinbux
Gamal Hosseinbux 		286 60,46%
Jocelyne Covis
Jocelyne Covis 		284 60,04%
Michel Quammie
Michel Quammie 		233 49,26%
Fu Vang
Fu Vang 		231 48,83%
Didier Tcha
Didier Tcha 		231 48,83%
Raymonde Perlet
Raymonde Perlet 		230 48,62%
Jean-Pierre Caira
Jean-Pierre Caira 		229 48,41%
Celine Parent
Celine Parent 		228 48,20%
Parize Maurice
Parize Maurice 		228 48,20%
Albert Perlet
Albert Perlet 		227 47,99%
Kou Vang
Kou Vang 		226 47,78%
Léone Baptiste
Léone Baptiste 		226 47,78%
Justin Anatole
Justin Anatole 		225 47,56%
José Pourpoint
José Pourpoint 		225 47,56%
René-Serge Avril
René-Serge Avril 		225 47,56%
Romain Allen
Romain Allen 		225 47,56%
Denis Cimia
Denis Cimia 		224 47,35%
Edèse Baclair
Edèse Baclair 		224 47,35%
Alexis Domput
Alexis Domput 		223 47,14%
Salyna Primerose
Salyna Primerose 		223 47,14%
Maureen Pavilla
Maureen Pavilla 		223 47,14%
Georges Dominique
Georges Dominique 		222 46,93%
Jean-Michel Migue
Jean-Michel Migue 		219 46,30%
Carmelite Madere
Carmelite Madere 		183 38,68%
Marius Brasse
Marius Brasse 		170 35,94%
Daniel Lalane
Daniel Lalane 		168 35,51%
Pierre Desert
Pierre Desert 		164 34,67%
Marie-Rose Gober
Marie-Rose Gober 		162 34,24%
Antoine Madère
Antoine Madère 		35 7,39%
Yves Perlet
Yves Perlet 		4 0,84%
Participation au scrutin Régina
Taux de participation 75,00%
Taux d'abstention 25,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 483

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