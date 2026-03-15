Résultat municipale 2026 à Régina (97353) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Régina a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Régina, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Régina [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre DÉSERT
Pierre DÉSERT (16 élus) RÉGINA-KAW, LA FORCE DU TRAVAIL VERS LE PROGRÈS 		255 64,23%
  • Pierre DÉSERT
  • Patricia JULEN
  • Shi-Na VANG
  • Gracia NELOM
  • Adriano TAVARES DA SILVA
  • Mélissa THAO
  • Vincent HEU
  • Murtha JOSEPH
  • Maurice PERLET
  • Amélie MAURICE
  • Jean-Claude MADELEINE
  • Fabienne MADERE
  • John TAVARES DA SILVA
  • Sylvie MIGUE
  • Brice TCHA
  • Amanda DOS SANTOS
Gautier BAZIN
Gautier BAZIN (3 élus) R-K, AANW 		142 35,77%
  • Gautier BAZIN
  • Nathalie MENDES DOS SANTOS
  • Kléber COVIS
Participation au scrutin Régina
Taux de participation 75,00%
Taux d'abstention 25,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 405

Source : ministère de l’Intérieur

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