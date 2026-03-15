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19:21 - Le poids démographique et économique de Régina aux municipales Quel impact auront les habitants de Régina sur le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 1,33% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 10,61% d'agriculteurs pour 1 657 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population immigrée de 65,66% et d'une population étrangère de 65,54% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,67%, comme à Régina, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les votants de Régina Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Régina il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,46% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 54,35% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 3,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Régina comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 23,88% pour les européennes. Le mouvement lepéniste était inexistant dans l'urne.

16:58 - La commune de Régina plutôt abstentionniste lors des élections Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 384 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Régina, correspondant à un taux de participation de 74,42 %, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 40,04 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 14,37 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 43,19 % au premier tour, contre 33,66 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. Pour cette élection municipale, cette réalité à Régina sera en définitive primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Régina avait opté pour le centre Lors des européennes, le résultat à Régina s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,88%), challengée par la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (19,40%) et Manon Aubry (14,93%). Boris Chong Sit (Divers droite) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Régina après la dissolution avec 40,27%. Jean-Victor Castor (Régionaliste) échouait à la deuxième place avec 35,29%. Le second round n'a pas changé grand chose, Boris Chong Sit culminant à 56,80% des suffrages exprimés localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Régina ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Régina soutenaient en priorité Boris Chong-Sit (Divers droite) avec 54,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Victor Castor (Régionaliste) en première position avec 100,00% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Régina quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 42,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,46%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 54,35%, contre 45,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Régina comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Fiscalité à Régina : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ? Si l'on observe la fiscalité de Régina, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,40 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 11 000 euros, bien en deçà des 32 500 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Régina est passé à 52,36 % en 2024 (contre 19,44 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Régina s'est établi à 382 € en 2024 (contre 222 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Régina ? S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Régina peut se révéler instructif. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Michel Mendes-Dos-Santos a réuni le plus de bulletins avec 82,71% des voix, devant Thierry Fabio Tavares Da Silva qui a capté 82,44% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Sylvie Alex Migue, réunissant 309 bulletins (82,18%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Régina, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient toutefois au passé.