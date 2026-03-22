Résultat de l'élection municipale 2026 à Régusse : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Régusse

Le deuxième tour des élections municipales à Régusse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
René Bonnet
René Bonnet Divers
Regusse Notre Avenir
  • René Bonnet
  • Arlette Duriez
  • Lionel Morlighem
  • Véronique Arnoux
  • Eric Homyrda
  • Ghislaine Vella
  • Luc Sappe
  • Marise Ravais
  • Thierry Chaufournier
  • Elisabeth Grataroli
  • Jean-Louis Andrau
  • Carole Ragot
  • Thierry Castel
  • Audrey Canavaggio
  • Alain Gasquet
  • Rachel Viglietti
  • Fernand Vella
  • Anne Houy
  • Frank Duplaquet
  • Liliane Tasset
  • Daniel Bellache
Gérard Darrigol
Gérard Darrigol Divers
REGUSSE ENSEMBLE
  • Gérard Darrigol
  • Corinne Somny
  • Jean-Jacques Dubuc
  • Gisèle Vaninsberghe
  • Benjamin-Sonsay Rodsphon
  • Christelle Magliolo
  • Régis Amiot
  • Elsien Rugge
  • Christian Pelisset
  • Angeline Valdenaire
  • Romain Hamme-Gérome
  • Isabelle Voglimacci
  • Gérard Ber
  • Yvette Elie-Gardini
  • David Déchosal
  • Gaëlle Verroest
  • Richard Misrahi
  • Christine Seassau
  • Bruno Lacroix
Renée Jeanneret
Renée Jeanneret Divers
Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons
  • Renée Jeanneret
  • Jean Pierre Lion
  • Catherine Daguet
  • Raymond Godart
  • Vero Wong Ten Chin
  • Alain Audrain
  • Charlène Broucxau
  • Franck Gimenez
  • Manon Peters
  • Claude Blot
  • Laura Bonhomme
  • Bruno Gouverneur
  • Magaly Ricart
  • William Fernandez
  • Michelle Polly-Bonnet
  • Daniel Klanjscek
  • Julie Bano
  • David Carboni
  • Marie France Demares
  • Michel Gandon
  • Valérie Pey Patin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Régusse

Tête de listeListe Voix % des voix
René BONNET
René BONNET (Ballotage) Regusse Notre Avenir 		520 37,22%
Renée JEANNERET
Renée JEANNERET (Ballotage) Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons 		365 26,13%
Gérard DARRIGOL
Gérard DARRIGOL (Ballotage) REGUSSE ENSEMBLE 		339 24,27%
Patrick MAILLARD
Patrick MAILLARD (Ballotage) REGUSSE LE RENOUVEAU 		173 12,38%
Participation au scrutin Régusse
Taux de participation 61,95%
Taux d'abstention 38,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 452

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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