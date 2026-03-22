Résultat de l'élection municipale 2026 à Régusse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Régusse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Régusse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Régusse.
L'actu des élections municipales 2026 à Régusse
11:46 - Les résultats du premier tour de l'élection à Régusse
René Bonnet a terminé en tête du premier round des élections municipales à Régusse dimanche dernier, avec 37,22 % des votes. Ensuite, Renée Jeanneret a pris la position de dauphine avec 26,13 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, avec 24,27 %, Gérard Darrigol a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Patrick Maillard a obtenu 12,38 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Régusse, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 61,95 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Régusse
Le deuxième tour des élections municipales à Régusse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
René Bonnet
Divers
Regusse Notre Avenir
|
|
Gérard Darrigol
Divers
REGUSSE ENSEMBLE
|
|
Renée Jeanneret
Divers
Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Régusse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René BONNET (Ballotage) Regusse Notre Avenir
|520
|37,22%
|Renée JEANNERET (Ballotage) Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons
|365
|26,13%
|Gérard DARRIGOL (Ballotage) REGUSSE ENSEMBLE
|339
|24,27%
|Patrick MAILLARD (Ballotage) REGUSSE LE RENOUVEAU
|173
|12,38%
|Participation au scrutin
|Régusse
|Taux de participation
|61,95%
|Taux d'abstention
|38,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|1 452
Source : ministère de l’Intérieur
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