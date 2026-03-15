Résultat municipale 2026 à Régusse (83630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Régusse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Régusse, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Régusse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René BONNET Regusse Notre Avenir
|520
|37,22%
|Renée JEANNERET Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons
|365
|26,13%
|Gérard DARRIGOL REGUSSE ENSEMBLE
|339
|24,27%
|Patrick MAILLARD REGUSSE LE RENOUVEAU
|173
|12,38%
|Participation au scrutin
|Régusse
|Taux de participation
|61,95%
|Taux d'abstention
|38,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|1 452
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Régusse [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Régusse en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Régusse
19:20 - Régusse : quand les données démographiques façonnent les urnes
La composition démographique et la situation socio-économique de Régusse façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,66% et une densité de population de 68 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (39,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1455 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,24%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,72%, comme à Régusse, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.
17:57 - Les données récentes du vote RN à Régusse
Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Régusse en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 39,25% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 66,02% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 38,74% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 63,83% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,37% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 64,12% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.
16:58 - Une participation de 52,21 % à Régusse aux dernières municipales
En ce jour de municipale à Régusse, la participation sera décortiquée. Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 112 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 52,21 %, au-dessus de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part provoqué un fort engouement, avec 76,07 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 23,93 %). La mobilisation atteignait quant à elle 57,35 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,90 %, contre seulement 51,33 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.
15:59 - Comment Régusse a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Régusse avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,37% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Philippe Schreck (Rassemblement National) en tête avec 64,12% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 13,95%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.
14:57 - À Régusse, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour l'extrême droite
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Régusse choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,25% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 19,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,02% pour Marine Le Pen, contre 33,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Régusse accordaient leurs suffrages à Philippe Schreck (RN) avec 38,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,83% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Régusse une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Régusse : les impôts s'invitent dans la campagne
À Régusse, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 124 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 057 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 26,37 % en 2024 (contre près de 10,88 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 524 000 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 1,0689 million d'euros (1 068 900 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,84 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.
11:59 - Les résultats de la liste "Regusse Continuons Ensemble" à l'élection de 2020 à Régusse
Les résultats des dernières élections municipales à Régusse ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Anne Houy a raflé la première place en obtenant 573 suffrages (52,61%). Juste derrière, Renée Jeanneret a obtenu 34,34% des votes. Cette victoire écrasante de Anne Houy a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Régusse, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une telle majorité constituera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Régusse : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, en raison de la crise sanitaire, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été repoussé de trois mois. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Régusse. Recevez les résultats des élections à Régusse dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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