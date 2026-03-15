Résultat municipale 2026 à Régusse (83630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Régusse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Régusse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Régusse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René BONNET
René BONNET Regusse Notre Avenir 		520 37,22%
Renée JEANNERET
Renée JEANNERET Régusse : Préservons - Innovons - Dynamisons 		365 26,13%
Gérard DARRIGOL
Gérard DARRIGOL REGUSSE ENSEMBLE 		339 24,27%
Patrick MAILLARD
Patrick MAILLARD REGUSSE LE RENOUVEAU 		173 12,38%
Participation au scrutin Régusse
Taux de participation 61,95%
Taux d'abstention 38,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 452

Source : ministère de l’Intérieur

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