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19:20 - Régusse : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et la situation socio-économique de Régusse façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,66% et une densité de population de 68 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (39,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1455 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,24%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,72%, comme à Régusse, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Régusse Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Régusse en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 39,25% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 66,02% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 38,74% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 63,83% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,37% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 64,12% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Une participation de 52,21 % à Régusse aux dernières municipales En ce jour de municipale à Régusse, la participation sera décortiquée. Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 112 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 52,21 %, au-dessus de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part provoqué un fort engouement, avec 76,07 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 23,93 %). La mobilisation atteignait quant à elle 57,35 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,90 %, contre seulement 51,33 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Comment Régusse a-t-elle voté l'année de la dissolution ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Régusse avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,37% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Philippe Schreck (Rassemblement National) en tête avec 64,12% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 13,95%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - À Régusse, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour l'extrême droite Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Régusse choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,25% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 19,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,02% pour Marine Le Pen, contre 33,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Régusse accordaient leurs suffrages à Philippe Schreck (RN) avec 38,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,83% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Régusse une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Régusse : les impôts s'invitent dans la campagne À Régusse, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 124 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 057 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 26,37 % en 2024 (contre près de 10,88 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 524 000 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 1,0689 million d'euros (1 068 900 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,84 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la liste "Regusse Continuons Ensemble" à l'élection de 2020 à Régusse Les résultats des dernières élections municipales à Régusse ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Anne Houy a raflé la première place en obtenant 573 suffrages (52,61%). Juste derrière, Renée Jeanneret a obtenu 34,34% des votes. Cette victoire écrasante de Anne Houy a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Régusse, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une telle majorité constituera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.