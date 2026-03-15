En direct

19:18 - Réhon et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Réhon, les élections s'achèvent. Avec ses 3 811 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 146 foyers fiscaux. Dans la localité, 17,08% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,71% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Réhon abrite une communauté diversifiée, avec ses 477 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 43,99% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 44,68 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Réhon, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Réhon Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Réhon il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,88% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 48,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 25,06% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Réhon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 45,45% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 44,65% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 54,86% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Weber.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Réhon ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 39,33 % à Réhon lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid-19 pesait sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 68,04 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 31,96 %). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 35,37 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 58,99 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 43,83 % des citoyens locaux. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale 2026, cette contingence à Réhon sera en définitive primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Réhon l'année de la dissolution ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Réhon avaient favorisé Frédéric Weber (Rassemblement National) avec 44,65% au premier tour, devant Martine Etienne (Union de la gauche) avec 24,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Weber culminant à 54,86% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Réhon avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,45% des votes. La physionomie politique de Réhon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Réhon : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Réhon voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 28,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,47%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,64% pour Emmanuel Macron, contre 48,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Réhon accordaient leurs suffrages à Xavier Paluszkiewicz (Ensemble !) avec 31,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,77% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Réhon comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La fiscalité locale à Réhon, un sujet électoral ? À Réhon, où la fiscalité locale a reculé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 17,90 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 31 300 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 836 790 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Réhon atteint désormais près de 28,61 % en 2024 (contre 11,37 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Réhon s'est établi à environ 545 euros en 2024 contre 600 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Continuons Pour Réhon" majoritaire à Réhon Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Réhon peut être éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Pierre Weber (Divers) a surclassé ses concurrents en recueillant 481 suffrages (49,53%). À sa poursuite, Jean-Paul Danloy (Divers) a obtenu 251 voix (25,84%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Pierre Weber l'a finalement emporté avec 626 bulletins (60,89%), face à Jean-Paul Danloy s'adjugeant 39,10% des votants. La logique a été confirmée, le fossé s'élargissant pour aboutir à une victoire sans équivoque. En dépit du fait que Jean-Paul Danloy a réalisé la meilleure progression en ajoutant 151 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Jean-Pierre Weber a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers.