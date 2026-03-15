Résultat municipale 2026 à Réhon (54430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Réhon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réhon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Réhon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice CADINU
Fabrice CADINU (23 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR REHON 		994 68,60%
  • Fabrice CADINU
  • Judith AZEVEDO JEUNESSE
  • Tahar BOUCEFAR
  • Corinne LESQUOY
  • Eric MARTIN
  • Christelle DE ALMEIDA
  • Lionel DEGUY
  • Julie ZIELKOWSKI
  • Nicolas DLIM
  • Aurélie LEBON
  • Olivier SCHMITT
  • Claudine INVERNIZZI
  • Georges BARBONI
  • Isabelle MAZZICHI
  • Patrick HAUSMAN
  • Audrey AUTIN
  • Stéphane AMICO
  • Florence TYDEK
  • Emeric BALESTRUCCI
  • Sandrine SURDEJ
  • Damien HENSMANS
  • Viviane BASSE
  • Jérémy MARSEU
Jean-Pierre WEBER
Jean-Pierre WEBER (4 élus) REHON POUR VOUS ET AVEC VOUS 		455 31,40%
  • Jean-Pierre WEBER
  • Edith COLIN
  • Bernard HENRION
  • Isabelle MAZZARINI
Participation au scrutin Réhon
Taux de participation 55,19%
Taux d'abstention 44,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 490

Source : ministère de l’Intérieur

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