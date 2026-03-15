Résultat municipale 2026 à Reignier-Ésery (74930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Reignier-Ésery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Reignier-Ésery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Reignier-Ésery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucas PUGIN
Lucas PUGIN (25 élus) Réunis pour Reignier-Esery 		1 880 67,70%
  • Lucas PUGIN
  • Stéphanie LE MOAL
  • Sébastien JAVOGUES
  • Denise GERELLI-FORT
  • Maxime JUCHEREAU
  • Valérie LEBEAU
  • Bernard ACHARD
  • Nora ZERARI
  • Franck KOENIG
  • Nadia SEMLAL
  • Billy MARQUET
  • Valérie DECOTTIGNIES
  • Guillaume GAUTHIER
  • Charlène SANSALONE
  • Jean-Luc LACHENAL
  • Cecile MICHON
  • Philippe SAUVAGET
  • Cathy MEYNET
  • Pascal VIDONNE
  • Isabelle BADEIGTS
  • Robert DIAKHATE
  • Christine PEGUET
  • Benoit CHEVALLIER
  • Peggy RENAUD
  • Guy SUATON
Bertrand RICHIERO
Bertrand RICHIERO (4 élus) Notre avenir, Reignier Esery 		897 32,30%
  • Bertrand RICHIERO
  • Stéphanie BRIFFOD
  • Thierry GAL
  • Laurence BIZOT
Participation au scrutin Reignier-Ésery
Taux de participation 47,48%
Taux d'abstention 52,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 2 869

Source : ministère de l’Intérieur

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