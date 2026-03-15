En direct

19:20 - Le poids démographique et économique de Reignier-Ésery aux élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Reignier-Ésery se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 112 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 421 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 298 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 18,23% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,73% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 680 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,29%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 466 euros par mois. Pour résumer, à Reignier-Ésery, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN avance à Reignier-Ésery Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Reignier-Ésery il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 22,96% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 15,39% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Reignier-Ésery comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 31,88% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,09% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 40,23% lors du vote final.

16:58 - Reignier-Ésery : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 43,52 % à Reignier-Ésery lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 75,64 % de participation dans la ville (contre 24,36 % d'abstention). Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 43,61 % au premier tour en 2022 à 66,57 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 50,36 % (51,49 % en France). Si on prend un peu de recul, le secteur se positionne à l'arrivée comme une contrée moins participative que la moyenne. En marge de cette municipale de 2026, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats de Reignier-Ésery.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Reignier-Ésery ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Reignier-Ésery s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, réaffirmant encore un peu plus son ancrage. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Reignier-Ésery avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,88% des inscrits. Christelle Petex (Divers droite) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Reignier-Ésery après la dissolution avec 37,75%. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 36,09%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christelle Petex culminant à 59,77% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Reignier-Ésery il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Reignier-Ésery plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,75% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,16% pour Emmanuel Macron, contre 41,84% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Reignier-Ésery accordaient leurs suffrages à Christelle Petex-Levet (LR) avec 28,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,57% des suffrages. Cette physionomie politique de Reignier-Ésery laisse ainsi apparaître une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Reignier-Ésery : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Reignier-Ésery, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 240 370 €, bien en deçà des 1 752 930 € perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Reignier-Ésery atteint désormais 29,15 % en 2024 (contre 13,58 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Reignier-Ésery s'est chiffrée à 695 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 659 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Reignier-Ésery À l'occasion des élections municipales de 2020 à Reignier-Ésery, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Christelle Petex-Levet (Divers centre) a raflé la première place en rassemblant 794 voix (34,16%). À sa poursuite, Olivier Venturini (Divers centre) a engrangé 709 voix (30,50%). Le faible écart entre les concurrents ouvrait la porte à un second tour serré. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Christelle Petex-Levet l'a finalement emporté avec 933 bulletins (40,19%), face à Olivier Venturini rassemblant 903 votants (38,90%) et Denise Lejeune avec 20,89% des bulletins. Le duel a tenu toutes ses promesses avec un vote demeuré extrêmement serré jusqu'au terme du dépouillement. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Olivier Venturini a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 194 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.