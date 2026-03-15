Résultat municipale 2026 à Reillanne (04110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Reillanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Reillanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Reillanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien TERRANOVA
Sébastien TERRANOVA (15 élus) Agir ensemble pour le Reillanne de Demain 		522 50,53%
  • Sébastien TERRANOVA
  • Virginie TILLI BAUDINO
  • Luc CANAVESE
  • Amandine PETIT
  • Jean-Yves HARRACA
  • Akila MORARD
  • Frédéric René Marie ROQUE
  • Virginie BRICAUD
  • Alain DUFOUR
  • Sandy TERRANOVA
  • Julien AMAR
  • Audrey SCHEMBRI
  • Pascal AGNELLI
  • Josiane LIAUTAUD
  • Geoffrey Jacques BLANCHATTE
Simonne CHAGNIARD-MARAND
Simonne CHAGNIARD-MARAND (4 élus) REILLANNE EN COMMUN 		511 49,47%
  • Simonne CHAGNIARD-MARAND
  • Lorenzo CAMEL
  • Marion ANDLAUER
  • Florian MONGIN
Participation au scrutin Reillanne
Taux de participation 75,82%
Taux d'abstention 24,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 063

Source : ministère de l’Intérieur

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