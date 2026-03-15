Résultat municipale 2026 à Reillanne (04110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Reillanne - Tour 1
- Election municipale 2026 à Reillanne [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Reillanne
- Reillanne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Reillanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Reillanne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Reillanne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien TERRANOVA (15 élus) Agir ensemble pour le Reillanne de Demain
|522
|50,53%
|
|Simonne CHAGNIARD-MARAND (4 élus) REILLANNE EN COMMUN
|511
|49,47%
|
|Participation au scrutin
|Reillanne
|Taux de participation
|75,82%
|Taux d'abstention
|24,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|1 063
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Reillanne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Reillanne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Reillanne
19:16 - Reillanne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Quel portrait faire de Reillanne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 099 logements pour 1 730 habitants, la densité de la commune est de 45 habitants/km². L'existence de 190 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 16,76% des résidents sont des enfants, et 11,62% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 34,80% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 31,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 338,93 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Reillanne, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Quelle place du RN à Reillanne aux municipales 2026 ?
Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Reillanne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 20,77% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,15% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 18,16% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Reillanne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,15% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 30,08% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 41,10% lors du vote final.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Reillanne
En ce jour d'élection municipale 2026 à Reillanne, la participation sera observée de près. Pour rappel, la participation s'élevait à 62,66 % lors des municipales de 2020, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 82,99 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 57,49 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 76,55 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 63,63 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Comment Reillanne a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Reillanne, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,15%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Reillanne avaient ensuite propulsé aux avants-postes Léo Walter (Union de la gauche) avec 46,92% au premier tour, devant Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 30,08%. Le second round n'a pas changé grand chose, Léo Walter culminant à 58,90% des votes localement. L'orientation des électeurs de Reillanne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.
14:57 - Reillanne : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Reillanne plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,77% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 20,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,85% pour Emmanuel Macron, contre 46,15% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Reillanne plébiscitaient Léo Walter (Nupes) avec 48,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,31%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Reillanne un terrain profondément marqué par les idées de gauche.
12:58 - Les impôts locaux à Reillanne, un thème de campagne ?
À Reillanne, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 86 000 € la même année. Une recette bien loin des 228 090 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Reillanne s'est établi à près de 38,46 % en 2024 (contre 15,76 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, située à près de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Reillanne s'est établi à 953 euros en 2024 (contre 556 € en 2020).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Reillanne ?
Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à Reillanne ? Au soir du premier scrutin, Claire Dufour a distancé ses adversaires en rassemblant 71,39% des voix. À ses trousses, Sébastien Terranova a rassemblé 228 votes (28,60%). Cette victoire écrasante de Claire Dufour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Reillanne, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Reillanne
Les 2 bureaux de vote de la commune de Reillanne sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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