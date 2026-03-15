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19:16 - Reillanne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Reillanne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 099 logements pour 1 730 habitants, la densité de la commune est de 45 habitants/km². L'existence de 190 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 16,76% des résidents sont des enfants, et 11,62% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 34,80% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 31,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 338,93 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Reillanne, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle place du RN à Reillanne aux municipales 2026 ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Reillanne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 20,77% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,15% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 18,16% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Reillanne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,15% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 30,08% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 41,10% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Reillanne En ce jour d'élection municipale 2026 à Reillanne, la participation sera observée de près. Pour rappel, la participation s'élevait à 62,66 % lors des municipales de 2020, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 82,99 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 57,49 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 76,55 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 63,63 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Reillanne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Reillanne, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,15%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Reillanne avaient ensuite propulsé aux avants-postes Léo Walter (Union de la gauche) avec 46,92% au premier tour, devant Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 30,08%. Le second round n'a pas changé grand chose, Léo Walter culminant à 58,90% des votes localement. L'orientation des électeurs de Reillanne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Reillanne : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Reillanne plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,77% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 20,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,85% pour Emmanuel Macron, contre 46,15% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Reillanne plébiscitaient Léo Walter (Nupes) avec 48,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,31%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Reillanne un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Les impôts locaux à Reillanne, un thème de campagne ? À Reillanne, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 86 000 € la même année. Une recette bien loin des 228 090 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Reillanne s'est établi à près de 38,46 % en 2024 (contre 15,76 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, située à près de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Reillanne s'est établi à 953 euros en 2024 (contre 556 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Reillanne ? Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à Reillanne ? Au soir du premier scrutin, Claire Dufour a distancé ses adversaires en rassemblant 71,39% des voix. À ses trousses, Sébastien Terranova a rassemblé 228 votes (28,60%). Cette victoire écrasante de Claire Dufour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Reillanne, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.