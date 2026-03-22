Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Reims

Le deuxième tour des élections municipales à Reims a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anne-Sophie Frigout
Anne-Sophie Frigout Liste du Rassemblement National
POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
  • Anne-Sophie Frigout
  • Stéphane Lang
  • Lucile Amory
  • Jean-Claude Philipot
  • Sabrina Turpin--Mihailovic
  • Mathieu Beaumont
  • Sandra Héry
  • Ronan Berder
  • Edith Collas
  • José Sombret
  • Chantale Richet
  • Yanis Caron
  • Florine Egret
  • Frédéric Wagner
  • Justine Hallaine
  • Olivier Garrivier
  • Corinne Feltrin
  • Martin Bures
  • Frédérique Francin
  • Sven Turpin--Mihailovic
  • Karyne Jourdan
  • Pierre Jérémita
  • Sylvie Van Andenhove
  • Stéphane Vaugin
  • Pauline Petit--Damasio
  • Lucas Beaufort
  • Sabine Chevalier
  • Gilles Valentin
  • Claire Heidsieck
  • Emmanuel Lefèvre
  • Annick Allart
  • Adrien Leblanc
  • Geneviève Kaczowka
  • Vítor Almeida Barbosa
  • Adeline Fays
  • Vincent Leibel
  • Christelle Martinet
  • Ludovic Gillard
  • Léa Morlet
  • Henri Crété
  • Sophie Ostorero
  • Maxence Petitjean--Finardi
  • Martine Lenoir
  • Thomas Genoud
  • Marlène Thoirain
  • Raphaël Dupont
  • Sandra Maillet
  • Dimitri Brasier
  • Alexandra Guerlot
  • Alain Albert Broutin
  • Véronique Moreau
  • Charles-Edouard Cornuaille
  • Laurence Cassagnabere
  • Benjamin Bertaudon
  • Charlotte Doucet
  • Patrick Bosquet
  • Gabrielle Vidal
  • Christopher Ronsin
  • Sandrine Grenier
  • Éric Bouquillon
  • Sylvie Bertrand
Eric Quénard
Eric Quénard Liste d'union à gauche
UNIS POUR REIMS
  • Eric Quénard
  • Evelyne Bourgoin
  • Claude Mabika
  • Grace Stockton-Bliard
  • Jimmy Stopinski
  • Véronique Ritaly
  • Dominique Ledemé
  • Sophie Bisson
  • Titouan Mary
  • Aline Hernandez
  • Patrick Chatel
  • Léa Robinet
  • Anthony Guitton
  • Brigitte Bertin
  • Damien Landini
  • Imane Maniani
  • Mathieu Picard
  • Nafissa Nachate
  • Olivier Nostry
  • Marie-Laure Goût Brodeur
  • Yoann Danski
  • Nathalie Malmberg
  • Joffrey Robécourt
  • Sonia Marcelot
  • Malcolm Biiga
  • Zoubida Kennar
  • Nicolas Bardin
  • Michèle Olivier
  • Mourtada Fall
  • Clémence Bauguen
  • Bernard Potier
  • Ikra Celik
  • Antoine Barbazanges
  • Isabelle Mangin
  • Ugo Nesti
  • Margot Chantegros
  • Thierry Wippler
  • Elmire Santini
  • Sébastien Gensse
  • Aline Marguiller
  • Ugo Moreaux
  • Mathilde Courcy
  • Hervé Monard
  • Marie-France Copin
  • Patrick Decaudin
  • Priscilla Bebiarisoa
  • Francis Laroche
  • Elodie Kucharski
  • Jacques Meyer
  • Angèle Shekho
  • Pascal Malaisé
  • Julie Midon
  • Paul Jaouën
  • Joëlle Chauvière
  • Loïc Le Roux
  • Annie Gérardin
  • Maxime Barbier
  • Corinne Gardant
  • Edward Legroux
  • Marie-Thérèse Monnot
  • Fabrice Ferreira
Arnaud Robinet
Arnaud Robinet Liste divers droite
VIVONS REIMS
  • Arnaud Robinet
  • Marie Depaquy
  • Olivier Duperon
  • Elodie Messina
  • Xavier Albertini
  • Agathe Mougenot
  • Fabrice Rosset
  • Margaux Collignon
  • Kévin Poncin
  • Valérie Beauvais
  • Côme Sevaistre
  • Marie Reynier
  • Dimitri Oudin
  • Véronique Marchet
  • Vincent Mansencal
  • Catherine Lebailly
  • Jacques Ammoura
  • Elisabeth Vasseur
  • Ahmed Brahim
  • Johaïna Benchikh
  • Vincent Verstraëte
  • Laurence Billy
  • Antoine Prieur
  • Aurélie Vautheny
  • Corentin Centa
  • Kim Duntze
  • Pascal Perrin
  • Sandrine Larue
  • Raphaël Blanchard
  • Randa Diya
  • Sébastien Verrier
  • Esther Malette
  • Philippe Wattier
  • Caroline Barré
  • Valentin Michel
  • Laurence Dehan
  • Charles Germain
  • Marie Perin
  • Stanislas Creusat
  • Armelle Simon
  • Emmanuel Mazingue
  • Alexandra Coupteau
  • Antoine Marasco
  • Viriginie Fautra
  • Freddy Thomas
  • Brigitte Blondeau
  • Bélaïd Hakem
  • Marie-Inès Romelle
  • Patrick Tchanga
  • Charlotte Hemery
  • David Chatillon
  • Touria Douah
  • Emmanuel Echivard
  • Sihem Anne
  • Stevie Nollet
  • Aline Ferris
  • Mickaël Degorre
  • Julia Lebrun
  • Jérémy Bastin
  • Laure Miller
  • Mathias Millot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Reims

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud ROBINET
Arnaud ROBINET (Ballotage) VIVONS REIMS 		20 169 43,79%
Anne-Sophie FRIGOUT
Anne-Sophie FRIGOUT (Ballotage) POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT 		9 687 21,03%
Eric QUÉNARD
Eric QUÉNARD (Ballotage) UNIS POUR REIMS 		8 276 17,97%
Stéphane LANG
Stéphane LANG LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants 		3 536 7,68%
Patricia CORADEL
Patricia CORADEL REIMS INSOUMISE 		3 167 6,88%
Thomas ROSE
Thomas ROSE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		736 1,60%
Sébastien MURA
Sébastien MURA NOUS, C'EST REIMS ! 		487 1,06%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 45,57%
Taux d'abstention 54,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 46 820

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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