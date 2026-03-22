Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reims [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Reims sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Reims.
L'actu des élections municipales 2026 à Reims
11:53 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Reims dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Reims ont vu Arnaud Robinet (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 43,79 % des votes. À sa suite, Anne-Sophie Frigout (Rassemblement National) s'est classée deuxième avec 21,03 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Arnaud Robinet a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 22 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eric Quénard (Union de la gauche) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Stéphane Lang, avec la nuance Divers droite, a récolté 7,68 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Reims, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 54,43 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Reims
Le deuxième tour des élections municipales à Reims a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anne-Sophie Frigout
Liste du Rassemblement National
POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
|
|
Eric Quénard
Liste d'union à gauche
UNIS POUR REIMS
|
|
Arnaud Robinet
Liste divers droite
VIVONS REIMS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Reims
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud ROBINET (Ballotage) VIVONS REIMS
|20 169
|43,79%
|Anne-Sophie FRIGOUT (Ballotage) POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
|9 687
|21,03%
|Eric QUÉNARD (Ballotage) UNIS POUR REIMS
|8 276
|17,97%
|Stéphane LANG LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants
|3 536
|7,68%
|Patricia CORADEL REIMS INSOUMISE
|3 167
|6,88%
|Thomas ROSE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|736
|1,60%
|Sébastien MURA NOUS, C'EST REIMS !
|487
|1,06%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|45,57%
|Taux d'abstention
|54,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|46 820
Source : ministère de l’Intérieur
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