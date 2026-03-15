Résultat municipale 2026 à Remilly Les Marais (50570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Remilly Les Marais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Remilly Les Marais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Remilly Les Marais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Josèphe BAUGÉ
Marie-Josèphe BAUGÉ (15 élus) ueasdrlm 		258 56,95%
  • Marie-Josèphe BAUGÉ
  • Marc BOUTIN
  • Pierrette REMOND
  • Alexandre CORMIER
  • Nicole LADROUE
  • Loïc LE COADOU
  • Géraldine MAUDUIT
  • Simon MAZIER
  • Emilie LECONTE
  • Alexis POISSON
  • Virginie LEMONNIER
  • Yoan LAMY
  • Nelly SAUGRAIN
  • Florian DEPERIERS
  • Florence FERRARI
Frédéric LALANDE
Frédéric LALANDE (4 élus) Agir pour Remilly les Marais 		195 43,05%
  • Frédéric LALANDE
  • Sandra ZIELINSKI
  • Pierre GROS
  • Athenaïs JEANNE
Participation au scrutin Remilly Les Marais
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 483

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Manche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Manche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Remilly Les Marais