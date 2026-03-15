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19:18 - Remilly Les Marais : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Remilly Les Marais comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 064 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 55 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 307 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (75,30%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 24,00% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 45,28% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 640,56 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, à Remilly Les Marais, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Remilly Les Marais toujours plus conquis par le RN Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Remilly Les Marais il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 35,84% des suffrages lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,77% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,40% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Remilly Les Marais comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,84% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,78% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,34% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Remilly Les Marais vont-ils se mobiliser aux municipales ? À l'occasion de cette municipale de 2026, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats de Remilly Les Marais. En 2020, la participation s'était établie à 50,42 % au premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 418 votants qui étaient allés voter alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 73,23 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 49,22 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,55 % au premier tour, contre 52,33 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Remilly Les Marais comme une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Remilly Les Marais classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Le scrutin des Européennes de 2024 à Remilly Les Marais avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,84%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 11,70% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Remilly Les Marais avaient ensuite propulsé aux avants-postes Franck Simon (Rassemblement National) avec 40,78% au premier tour, devant Philippe Gosselin (Divers droite) avec 39,11%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Gosselin (Divers droite), avec 54,66%. La situation politique de Remilly Les Marais a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Remilly Les Marais apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Remilly Les Marais plaçait Marine Le Pen en tête avec 35,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 30,38%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 50,77% pour Marine Le Pen, contre 49,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Remilly Les Marais soutenaient en priorité Philippe Gosselin (LR) avec 54,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 75,13% des suffrages. Cette physionomie politique de Remilly Les Marais révèle donc une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La fiscalité à Remilly Les Marais : une dynamique en hausse ces dernières années À Remilly Les Marais, en termes de fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 488 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 301 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 33,85 % en 2024 (contre 12,51 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 8 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 57 500 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 7,42 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Remilly Les Marais Il peut s'avérer intéressant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Remilly Les Marais. Au terme du premier tour à l'époque, Marie-Josèphe Baugé a creusé l'écart en récoltant 204 suffrages (51,64%). Sur la seconde marche, Sandra Zielinski a engrangé 191 suffrages en sa faveur (48,35%). Ce triomphe au premier tour de Marie-Josèphe Baugé a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Remilly Les Marais, cette géographie électorale pose les bases. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra améliorer grandement le résultat, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.