Résultat municipale 2026 à Rémilly (57580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rémilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rémilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rémilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves ZERGER
Yves ZERGER (15 élus) Rémilly l'avenir s'écrit avec vous 		571 54,02%
  • Yves ZERGER
  • Lucie GRANDJEAN
  • Jean-Marc PORTENSEIGNE
  • Jennifer MATHIEU
  • David TARIS
  • Chloé SCHARFF
  • Christophe FEY
  • Sabine DOUMAIL
  • Gerald VILBOIS
  • Christelle HAUS
  • Daniel LANGARD
  • Valerie CUNHA DA SILVA
  • Kevin AMODRU
  • Sandrine MOURET
  • Mark BASTIDE
Philippe OSTROGORSKI
Philippe OSTROGORSKI (4 élus) Un Nouvel Elan pour Rémilly 		486 45,98%
  • Philippe OSTROGORSKI
  • Charline GUYON
  • Jérôme SOUCHON
  • Manon LEROY
Participation au scrutin Rémilly
Taux de participation 61,38%
Taux d'abstention 38,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 098

Source : ministère de l’Intérieur

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