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19:19 - Les défis socio-économiques de Rémilly et leurs implications électorales Dans les rues de Rémilly, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 050 habitants répartis dans 1 023 logements, cette ville présente une densité de 108 habitants/km². L'existence de 143 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,61% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,00% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,05%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 34 047 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Rémilly incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Où en est le RN à Rémilly aux élections de 2026 ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Rémilly en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 34,61% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 54,41% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 29,89% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 67,30% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 44,58% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,32% pour le Rassemblement national. Ce dernier finira en tête avec 53,42% lors du vote définitif et la victoire de Nathalie Colin-Oesterlé.

16:58 - Rémilly : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En parallèle des élections municipales 2026, le degré de la participation agira fortement sur les résultats de Rémilly. La mobilisation atteignait 27,57 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau très bas alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,26 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 43,43 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 65,99 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 53,22 % des citoyens locaux. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Rémilly comme une ville en déficit de participation.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Rémilly en 2024 Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Rémilly s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Rémilly avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,58% des votes. Victor Chomard (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Rémilly près d'un mois plus tard avec 50,32%. Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 31,95%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Victor Chomard culminant à 53,42% des votes localement.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Rémilly ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rémilly portaient leur choix sur Françoise Grolet (RN) avec 29,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,30%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rémilly qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 34,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,41% pour Marine Le Pen, contre 45,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Rémilly révèle donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La municipalité a-t-elle contenu les impôts à Rémilly ? Illustration d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Rémilly, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,55 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 10 410 € la même année. Une somme bien en-dessous des 360 880 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Rémilly est passé à près de 27,36 % en 2024 (contre 13,10 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Rémilly s'est établi à 515 € en 2024 (contre 540 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Rémilly ? Dans la ville de Rémilly, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais influencés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Seule en lice, 'Remilly dans son environnement aujourd'hui et demain' menée par Jean-Luc Saccani a naturellement rassemblé 410 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Rémilly, cette répartition historique des voix pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.