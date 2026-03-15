Résultat de l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly

Tête de listeListe
Claude Plenet
Claude Plenet Liste divers centre
L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY
  • Claude Plenet
  • Delphine Denizot
  • Serge Felix
  • Laurie Gourmelen
  • Julnor Belizaire
  • Yolande Milzink
  • Olivier Kong
  • Liser Clifford
  • Jean Michel Nicolas
  • Stéphanie Prevot
  • Ariés Othily
  • Silvane Ramos Rodrigues
  • Regis Regnier
  • Line-Marie Montoute
  • Joël Allen
  • Hélène Servius
  • Victor Joseph
  • Patricia Torres Inostroza
  • Serge Dufail
  • Sandra Legretard
  • Gaetan Yarde
  • Hilary Laurent
  • Mario Leonço
  • Ghislaine Bidiou
  • Julien Kayamare
  • Sylvie Fraumar
  • Maurice Nicolas- Nelson
  • Marthe Egalgi
  • Cédric Gourgues
  • Marcelia Seremes
  • Mayk Rodrigues
  • Raymonde Nancey
  • Christian Lapompe-Paironne
  • Annie Matoute
  • Tristan Blanchard
  • Nathalie Jacaria
  • Emmanuel Martinel
Philippe Bouba
Philippe Bouba Liste Divers
ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY
  • Philippe Bouba
  • Liliane Honorien
  • Fabrice Alphonsine
  • Fania Patient Prevot
  • Ludovic Innocent
  • Tassadite Océane Lateb
  • José Nilson Leao de Lima
  • Catherine Cocquart
  • Maxime Jaupitre
  • Marie-France Peroumal
  • Enzo Horvath
  • Tania Simarra
  • Yon Cha
  • Christelle Mathias
  • Laurent Chong-Sit
  • Jacqueline Danglades
  • Olivier Moser
  • Emelyne Chambre
  • Quincy Van Sertima
  • Josinete Ferreira
  • Manassé Waya
  • Leslie Dessery
  • Michael Kocken
  • Julia Dautin
  • Cédric Cedia
  • Carine Santos Moraes
  • Bruno Mesquita Da Silva
  • Sophia Abes
  • Edris Celima
  • Mendi Policarp-Bienvenue
  • Denilson Leao de Lima
  • Lily Ya Ma
  • Fernando Bernard
  • Clarisse Tingo
  • Hervé Joseph
  • Jesika Coëta
  • Eugène Megange

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Plenet
Claude Plenet Agir ensemble pour l'avenir de remire montjoly 		1 741 37,82%
Jean Ganty
Jean Ganty Engages pour le bien vivre ensemble a remire-montjoly 		1 259 27,35%
Nahel Lama
Nahel Lama " innover pour remire-montjoly" 		885 19,22%
Aline Charles
Aline Charles Construisosn ensemble un nouveau remire montjoly 		718 15,59%
Participation au scrutin Remire-Montjoly
Taux de participation 39,59%
Taux d'abstention 60,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 797

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Ganty
Jean Ganty (25 élus) Pour rémire-montjoly continuons tous ensemble 		2 609 47,93%
  • Jean Ganty
  • Patricia Hilaire
  • Joby Lienafa
  • Paule Berthelot
  • Michel Pierre
  • Jocelyne Prudent
  • Florent Nestar
  • Fania Prevot
  • Raphaël Rabord
  • Mylène Mazia
  • Hugues Edwige
  • Patricia Gerard
  • Alex Ho-Bing-Huang
  • Georgette Tjon-Atjooi-Mith
  • Rodolphe Sorps
  • Myriam Tomba
  • Jérôme Kipp
  • Rolande Lefay
  • Antony Joseph
  • Josiane Mars
  • Jean-Claude Blancaneaux
  • Germaine Hernandez-Briolin
  • Antoine Nelson
  • Murielle Lawrence
  • Mécéne Fortune
Claude Plenet
Claude Plenet (6 élus) Remire-montjoly autrement 		2 093 38,45%
  • Claude Plenet
  • Andrée Baboul
  • Yves Nugent
  • Line Montoute
  • Serge Felix
  • Stéphanie Prevot
Joëlle Sankalé-Suzanon
Joëlle Sankalé-Suzanon (2 élus) Avec audace, ouvrons une ère nouvelle 		741 13,61%
  • Joëlle Sankalé-Suzanon
  • Christophe Madere
Participation au scrutin Remire-Montjoly
Taux de participation 53,53%
Taux d'abstention 46,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Nombre de votants 5 636

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Ganty
Jean Ganty Pour rémire-montjoly continuons tous ensemble 		2 165 42,23%
Claude Plenet
Claude Plenet Remire-montjoly autrement 		1 879 36,65%
Joëlle Sankalé-Suzanon
Joëlle Sankalé-Suzanon Avec audace, ouvrons une ère nouvelle 		1 082 21,10%
Participation au scrutin Remire-Montjoly
Taux de participation 51,02%
Taux d'abstention 48,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Nombre de votants 5 371

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