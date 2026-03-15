Résultat de l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Remire-Montjoly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Remire-Montjoly.
L'actu des élections municipales 2026 à Remire-Montjoly
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Remire-Montjoly
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Remire-Montjoly ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour, Claude Plenet (Divers centre) a raflé la première place avec 37,82% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean Ganty (Divers gauche) a capté 1 259 suffrages en sa faveur (27,35%). Ce succès d'emblée de Claude Plenet a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Remire-Montjoly, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi colossal, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Remire-Montjoly ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Remire-Montjoly devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Remire-Montjoly est affichée ci-dessous. Pour voter, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Remire-Montjoly. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly
|Tête de listeListe
|
Claude Plenet
Liste divers centre
L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY
|
|
Philippe Bouba
Liste Divers
ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Plenet Agir ensemble pour l'avenir de remire montjoly
|1 741
|37,82%
|Jean Ganty Engages pour le bien vivre ensemble a remire-montjoly
|1 259
|27,35%
|Nahel Lama " innover pour remire-montjoly"
|885
|19,22%
|Aline Charles Construisosn ensemble un nouveau remire montjoly
|718
|15,59%
|Participation au scrutin
|Remire-Montjoly
|Taux de participation
|39,59%
|Taux d'abstention
|60,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 797
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Ganty (25 élus) Pour rémire-montjoly continuons tous ensemble
|2 609
|47,93%
|
|Claude Plenet (6 élus) Remire-montjoly autrement
|2 093
|38,45%
|
|Joëlle Sankalé-Suzanon (2 élus) Avec audace, ouvrons une ère nouvelle
|741
|13,61%
|
|Participation au scrutin
|Remire-Montjoly
|Taux de participation
|53,53%
|Taux d'abstention
|46,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,42%
|Nombre de votants
|5 636
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Ganty Pour rémire-montjoly continuons tous ensemble
|2 165
|42,23%
|Claude Plenet Remire-montjoly autrement
|1 879
|36,65%
|Joëlle Sankalé-Suzanon Avec audace, ouvrons une ère nouvelle
|1 082
|21,10%
|Participation au scrutin
|Remire-Montjoly
|Taux de participation
|51,02%
|Taux d'abstention
|48,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|5 371
Villes voisines de Remire-Montjoly
- Remire-Montjoly (97354)
- Ecole primaire à Remire-Montjoly
- Maternités à Remire-Montjoly
- Crèches et garderies à Remire-Montjoly
- Classement des collèges à Remire-Montjoly
- Salaires à Remire-Montjoly
- Impôts à Remire-Montjoly
- Dette et budget de Remire-Montjoly
- Climat et historique météo de Remire-Montjoly
- Accidents à Remire-Montjoly
- Délinquance à Remire-Montjoly
- Inondations à Remire-Montjoly
- Nombre de médecins à Remire-Montjoly
- Pollution à Remire-Montjoly
- Entreprises à Remire-Montjoly
- Prix immobilier à Remire-Montjoly