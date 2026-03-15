Résultat municipale 2026 à Remire-Montjoly (97354) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Remire-Montjoly. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Remire-Montjoly, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Remire-Montjoly [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Claude PLENET
Claude PLENET L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY 		5 578 93,20%
Philippe BOUBA
Philippe BOUBA ENSEMBLE POUR REMIRE-MONTJOLY 		407 6,80%
Participation au scrutin Remire-Montjoly Partiels *
Taux de participation 47,37%
Taux d'abstention 52,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 6 147

* Résultats partiels sur 92% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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