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19:21 - Analyse socio-économique de Remire-Montjoly : perspectives électorales A mi-chemin des municipales, Remire-Montjoly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27 037 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 045 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 7 206 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,42%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 6 981 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 440 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,64%, révélant une situation économique tendue. À Remire-Montjoly, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quel score pour le RN à Remire-Montjoly aux élections de 2026 ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Remire-Montjoly il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 16,66% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 56,54% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 7,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Remire-Montjoly comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 23,56% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 11,64% pour le parti à la flamme. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Remire-Montjoly peu mobilisés lors des scrutins En 2020 à Remire-Montjoly, l'abstention avait plafonné à 60,41 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale. C'étaient 4 797 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause de la pandémie du Covid, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 45,85 %. Bien que ces élections nationales soient de nature distincte comparativement aux échéances locales, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 66,26 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 54,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 83,22 % d'abstention. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Remire-Montjoly comme une commune frappée par un fort abstentionnisme. Cette donnée à Remire-Montjoly sera en tout cas un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Remire-Montjoly ? Lors des dernières européennes, le résultat à Remire-Montjoly s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (23,56%), talonnée par Manon Aubry (18,26%) et Raphaël Glucksmann (15,22%). Les élections législatives à Remire-Montjoly une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Victor Castor (Régionaliste) en tête du peloton avec 60,15% au premier tour, devant Boris Chong Sit (Divers droite) avec 20,35%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Victor Castor culminant à 70,75% des voix sur place. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Remire-Montjoly affichait un profil politique atypique il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Remire-Montjoly accordaient leurs suffrages à Boris Chong-Sit (Régionaliste) avec 35,37% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Victor Castor (Régionaliste), vainqueur dans la commune avec 100,00%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Remire-Montjoly privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (44,58%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 17,08%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 56,54%, contre 43,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - À Remire-Montjoly, les impôts sont en hausse avant l'élection Pour ce qui concerne la pression fiscale de Remire-Montjoly, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 1 038 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 827 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 52,88 % en 2024 (contre environ 19,96 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 1,01152 million d'euros (1 011 520 € très exactement) en 2024. Un apport qui est loin des 5 868 000 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 28,60 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Remire-Montjoly Les résultats des municipales il y a 6 ans à Remire-Montjoly ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour, Claude Plenet (Divers centre) a raflé la première place avec 37,82% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean Ganty (Divers gauche) a capté 1 259 suffrages en sa faveur (27,35%). Ce succès d'emblée de Claude Plenet a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Remire-Montjoly, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi colossal, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.