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19:21 - Remiremont : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Remiremont déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,41% de 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (35,02%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3479 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,16% et d'une population étrangère de 6,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Remiremont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,77% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quels scores du RN à Remiremont avant les municipales ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Remiremont en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 22,40% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,22% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,00% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste arrachait 20,99% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,39% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 25,81% pour le parti nationaliste. Il finira avec 26,94% lors du vote final.

16:58 - Remiremont classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En parallèle des élections municipales de 2026, le degré de la participation jouera sur les résultats de Remiremont. Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 467 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 25,66 %, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du Covid commençait à toucher le pays. Avec la présidentielle, les municipales demeurent pourtant le moment où les Français votent le plus souvent. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 69,07 %. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 49,59 % (47,51 % en France), avant de bondir à 62,54 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 50,50 % des électeurs (soit environ 2 768 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une zone où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Remiremont nettement ancré à droite il y a deux ans Les élections législatives à Remiremont provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Christophe Naegelen (Divers droite) à l'avant de la course avec 53,19% au premier tour, devant Pauline Fresse (Rassemblement National) avec 25,81%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Naegelen culminant à 73,06% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes avant la dissolution à Remiremont avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,39%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,13% des suffrages. Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Remiremont : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Remiremont plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,10% des inscrits, devant Marine Le Pen qui obtenait 22,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,78% pour Emmanuel Macron, contre 39,22% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Remiremont accordaient leurs suffrages à Christophe Naegelen (Divers droite) avec 51,63% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 79,01% des suffrages. Cette physionomie politique de Remiremont révèle ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts locaux à Remiremont : un thème central pour les municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Remiremont, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 151 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 838 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 49,21 % en 2024 (contre près de 23,56 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national atteint environ 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 231 000 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1,79935 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,85 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Remiremont Les résultats des élections municipales précédentes à Remiremont se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Jean Hingray a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Remiremont, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. La publication des candidatures (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un élément de réponse particulièrement clair.