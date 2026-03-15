Résultat municipale 2026 à Remiremont (88200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Remiremont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Remiremont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Remiremont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Benoît TISSERAND
Jean-Benoît TISSERAND (27 élus) Agir pour Remiremont 		2 457 85,11%
  • Jean-Benoît TISSERAND
  • Valérie JANKOWSKI
  • Jean HINGRAY
  • Joceline PORTÉ
  • Bruno HAILLANT
  • Brigitte CHARLES
  • Frédéric SIMON
  • Catherine VAGNON
  • Bernard CREUSOT
  • Myriam BONTAN
  • Florent POIROT
  • Annie DULUCQ
  • Daniel N'DAO
  • Danièle FISCHER
  • Jean-Claude HUTTER
  • Danielle HANTZ
  • Guénolé SPATZ
  • Christine VIOT
  • Bertrand PERRIN
  • Rosa PEREIRA
  • Jean-François HOLVEC
  • Marie-Laure LOTZ
  • Yves CHRETIEN
  • Charlène OUDIN
  • Jean-Pierre CHAROUSSET
  • Jad BENGRINA
  • François BODIN
Alain XAVIER
Alain XAVIER (2 élus) REMIREMONT, VENT D'ESPOIR 		430 14,89%
  • Alain XAVIER
  • Alice LÉVY
Participation au scrutin Remiremont
Taux de participation 54,81%
Taux d'abstention 45,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 3 029

Source : ministère de l’Intérieur

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