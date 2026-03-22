Résultat municipale 2026 à Réquista (12170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Réquista a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réquista, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Réquista [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LAURENS
Michel LAURENS (15 élus) ENSEMBLE POUR REQUISTA 		614 51,64%
  • Michel LAURENS
  • Annette CLUZEL
  • Jacky LACAN
  • Josette VAYSSE
  • Pierre GRIMAL
  • Emmanuelle TEYCHON
  • Jean-Michel RECOULES
  • Audrey GAUBERT
  • Denis GALTIER
  • Laureen FONTANILLE
  • Alexandre VAYSSE
  • Fabienne JALADE
  • Patrick FRANDEMICHE
  • Nathalie LEGROS
  • Bruno VAYSSE
Patrice MASSOL
Patrice MASSOL (4 élus) Un village uni, un avenir partagé 		575 48,36%
  • Patrice MASSOL
  • Véronique PAULHE
  • Daniel NESPOULOUS
  • Sandrine ROBERT
Participation au scrutin Réquista
Taux de participation 78,59%
Taux d'abstention 21,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 1 237

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Réquista - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LAURENS
Michel LAURENS (Ballotage) ENSEMBLE POUR REQUISTA 		499 41,51%
Patrice MASSOL
Patrice MASSOL (Ballotage) Un village uni, un avenir partagé 		432 35,94%
Elian BOUZAT
Elian BOUZAT (Ballotage) BON SENS ET TERRITOIRE 		271 22,55%
Participation au scrutin Réquista
Taux de participation 78,40%
Taux d'abstention 21,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 234

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