Résultat municipale 2026 à Réquista (12170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Réquista a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réquista, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Réquista [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel LAURENS (15 élus) ENSEMBLE POUR REQUISTA
|614
|51,64%
|
|Patrice MASSOL (4 élus) Un village uni, un avenir partagé
|575
|48,36%
|
|Participation au scrutin
|Réquista
|Taux de participation
|78,59%
|Taux d'abstention
|21,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|1 237
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Réquista - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel LAURENS (Ballotage) ENSEMBLE POUR REQUISTA
|499
|41,51%
|Patrice MASSOL (Ballotage) Un village uni, un avenir partagé
|432
|35,94%
|Elian BOUZAT (Ballotage) BON SENS ET TERRITOIRE
|271
|22,55%
|Participation au scrutin
|Réquista
|Taux de participation
|78,40%
|Taux d'abstention
|21,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Nombre de votants
|1 234
Election municipale 2026 à Réquista [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Réquista sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Réquista.
L'actu des élections municipales 2026 à Réquista
18:36 - Comment Réquista a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Le contexte politique de Réquista a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,25%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Réquista soutenaient en priorité Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) avec 43,84% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-François Rousset (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 52,32% des suffrages exprimés.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Réquista ?
Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Réquista ? Sans aucune opposition, la liste menée par Michel Causse a naturellement obtenu 725 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Réquista, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans réelle compétition. L'annonce des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse significatif.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Réquista doit départager 2 listes
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié la liste des candidats pour ce second tour cette semaine, les électeurs doivent donc départager Michel Laurens, à la tête de "Ensemble Pour Requista" (DIV) et Patrice Massol sous l'étiquette DIV ("Un Village Uni, Un Avenir Partagé") ce 22 mars. Rappelons que Elian Bouzat, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Les 1 574 électeurs de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Réquista, pour voter.
11:59 - Michel Laurens et Patrice Massol aux premières places la semaine dernière
Pour le premier tour des élections municipales à Réquista, c'est Michel Laurens qui a dominé avec 41,51 % des votes. Dans son sillage, Patrice Massol a obtenu la seconde place avec 35,94 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 22,55 %, Elian Bouzat a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Réquista, le rendez-vous électoral a vu 78,40 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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