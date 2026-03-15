Résultat municipale 2026 à Réquista (12170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Réquista a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Réquista, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Réquista [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LAURENS
Michel LAURENS ENSEMBLE POUR REQUISTA 		499 41,51%
Patrice MASSOL
Patrice MASSOL Un village uni, un avenir partagé 		432 35,94%
Elian BOUZAT
Elian BOUZAT BON SENS ET TERRITOIRE 		271 22,55%
Participation au scrutin Réquista
Taux de participation 78,40%
Taux d'abstention 21,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 234

Source : ministère de l’Intérieur

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