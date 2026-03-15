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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Réquista : ce qu'il faut retenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Réquista, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 8,85% d'agriculteurs pour 1 940 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 181 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 577 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 38,33% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 30,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 510,16 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Réquista participe à l'histoire du pays.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Réquista Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Réquista il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,76% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 48,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 21,98% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Réquista comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 38,25% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,84% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 47,68% lors du vote définitif.

16:58 - Réquista : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 58,88 % à Réquista lors des municipales de 2020, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du Covid. Les municipales sont en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 1 303 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,11 % de participation. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 55,37 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,57 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 57,27 % des électeurs. Si on prend un peu de recul, le secteur se révèle donc plutôt comme une contrée assez participative. À l'occasion de l'élection municipale, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Réquista.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Réquista Le panorama politique de Réquista a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Réquista avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,25% des bulletins. Les législatives à Réquista provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 43,84% au premier tour, devant Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) avec 29,14%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-François Rousset (Majorité présidentielle), avec 52,32%.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Réquista ? Globalement, le paysage électoral fait de Réquista une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Réquista tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,36% pour Emmanuel Macron, contre 48,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Réquista soutenaient en priorité Jean-François Rousset (Ensemble !) avec 26,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,74% des suffrages.

12:58 - Impôts à Réquista : un enjeu central pour 2026 Alors que les impôts locaux ont grimpé à Réquista entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,41 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 46 640 € la même année, en net recul par rapport aux 278 360 € enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Réquista atteint désormais 35,06 % en 2024 (contre 14,37 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Réquista a représenté 1 023 € en 2024 (contre 679 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Réquista ? Les résultats des dernières élections municipales à Réquista ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Requista dialogue action continuons' menée par Michel Causse a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Réquista, cette dynamique pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des élections, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.