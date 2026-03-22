Résultat municipale 2026 à Rethel (08300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rethel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rethel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rethel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph AFRIBO
Joseph AFRIBO (22 élus) SERVIR RETHEL AVEC DYNAMISME 		1 362 50,84%
  • Joseph AFRIBO
  • Sylvie MASSON
  • Geoffray BONNEVIE
  • Charline MALVAUX
  • Michel MERCIER
  • Pierrette STEVIGNON
  • Christophe GRENIER
  • Claude MARY
  • Patrick DEMENGEOT
  • Michèle LARANGE
  • Didier LEMAIRE
  • Laurie BOCAHUT
  • Marc SOGNY
  • Chantal DESTRUMELLE
  • Franck LEGOUGE
  • Rachel DEVIE
  • Stéphane BINET
  • Dominique DANIEL
  • Jean-Charles DAPREMONT
  • Séverine GUEURY
  • Kévin BENOIST
  • Jocelyne POTRON
Thierry CHEVALLOT-BEROUX
Thierry CHEVALLOT-BEROUX (6 élus) LES RETHELOIS.ES AVANT TOUT 		1 054 39,34%
  • Thierry CHEVALLOT-BEROUX
  • Sabrina DEJEAN
  • Benjamin VIGUIER
  • Francine RICHARD
  • Joël THÉTIOT
  • Martine VALET
Jordan DUFLOT
Jordan DUFLOT (1 élu) Fiers de Rethel 		263 9,82%
  • Jordan DUFLOT
Participation au scrutin Rethel
Taux de participation 57,37%
Taux d'abstention 42,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 2 740

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Rethel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph AFRIBO
Joseph AFRIBO (Ballotage) SERVIR RETHEL AVEC DYNAMISME 		1 302 48,73%
Thierry CHEVALLOT-BEROUX
Thierry CHEVALLOT-BEROUX (Ballotage) LES RETHELOIS.ES AVANT TOUT 		936 35,03%
Jordan DUFLOT
Jordan DUFLOT (Ballotage) Fiers de Rethel 		323 12,09%
Hervé CAMBRAYE
Hervé CAMBRAYE 100%RETHEL 		111 4,15%
Participation au scrutin Rethel
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 2 742

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