Résultat municipale 2026 à Rethel (08300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rethel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rethel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rethel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph AFRIBO (22 élus) SERVIR RETHEL AVEC DYNAMISME
|1 362
|50,84%
|
|Thierry CHEVALLOT-BEROUX (6 élus) LES RETHELOIS.ES AVANT TOUT
|1 054
|39,34%
|
|Jordan DUFLOT (1 élu) Fiers de Rethel
|263
|9,82%
|
|Participation au scrutin
|Rethel
|Taux de participation
|57,37%
|Taux d'abstention
|42,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|2 740
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Rethel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph AFRIBO (Ballotage) SERVIR RETHEL AVEC DYNAMISME
|1 302
|48,73%
|Thierry CHEVALLOT-BEROUX (Ballotage) LES RETHELOIS.ES AVANT TOUT
|936
|35,03%
|Jordan DUFLOT (Ballotage) Fiers de Rethel
|323
|12,09%
|Hervé CAMBRAYE 100%RETHEL
|111
|4,15%
|Participation au scrutin
|Rethel
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|2 742
Election municipale 2026 à Rethel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rethel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rethel.
L'actu des élections municipales 2026 à Rethel
18:35 - Le vote de Rethel nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans
Le contexte politique de Rethel a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Le choc des Européennes de juin 2024 à Rethel avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (46,68%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,59% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Rethel soutenaient en priorité Flavien Termet (Rassemblement National) avec 40,93% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 52,51% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Élections de 2020 : la liste "Servir Rethel" majoritaire à Rethel
Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Rethel peut se révéler édifiant. Au soir du premier scrutin à l'époque, Joseph Afribo (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 987 soutiens (46,22%). En deuxième position, Renaud Averly (Divers droite) a rassemblé 976 suffrages en sa faveur (45,71%). Le podium a été complété par Hervé Cambraye (Gilets jaunes), s'adjugeant 172 bulletins (8,05%). Le léger écart entre les concurrents ne pouvait que déboucher sur un 2ème tour nébuleux. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Joseph Afribo l'a finalement emporté avec 1 325 suffrages (54,63%), face à Renaud Averly s'adjugeant 45,36% des électeurs inscrits. La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une large victoire marquée par un écart significatif. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 338 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Rethel, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. La formation minoritaire est mise au défi d'obtenir un plus grand nombre de voix ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Rethel
Les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Thierry Chevallot-Beroux et sa liste "Les Rethelois. Es Avant Tout", Joseph Afribo, à la tête de "Servir Rethel Avec Dynamisme" et la liste "Fiers De Rethel" emmenée par Jordan Duflot, comme le précisent les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 4 776 électeurs figurant sur les listes électorales de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Rethel.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Rethel
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Rethel dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 57,41 % des électeurs sur place. C'est Joseph Afribo (Divers droite) qui est arrivé en tête en récoltant 48,73 % des voix. Derrière, Thierry Chevallot-Beroux (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 35,03 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Joseph Afribo a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 2,51 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jordan Duflot (Rassemblement National) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Hervé Cambraye, avec la nuance Divers droite, a obtenu 4,15 % des voix, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
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