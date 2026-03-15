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19:16 - Rethel : municipales et dynamiques démographiques En marge des élections municipales, Rethel regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 7 435 habitants répartis dans 4 282 logements, cette agglomération présente une densité de 400 habitants par km². L'existence de 499 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,20%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,16% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 553 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 15,11%, annonçant une situation économique précaire. À Rethel, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels résultats du RN à Rethel avant les municipales 2026 ? Le RN ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Rethel il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,36% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,38% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 24,30% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 43,92% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 46,68% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 40,93% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,51% le dimanche suivant, actant la victoire pour Flavien Termet.

16:58 - Dernières municipales : 54,17 % d'abstention à Rethel L'absence ou non de votants à Rethel sera un 'game changer' pour ces municipales. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 54,17 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 45,83 %) alors que le Covid avait découragé beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 30,19 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 50,53 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,75 %, contre 57,94 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une zone distancée du processus électoral par rapport aux tendances françaises.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Rethel a-t-elle voté ? La situation politique de Rethel a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Les Européennes 2024 à Rethel avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,68%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 16,59% des suffrages. Flavien Termet (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Rethel après la dissolution avec 40,93%. Lionel Vuibert (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 32,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Flavien Termet culminant à 52,51% des voix sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Rethel lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Rethel comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Rethel accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,36%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 29,32%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,38% pour Marine Le Pen, contre 47,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Rethel plébiscitaient Lionel Vuibert (Ensemble !) avec 29,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,08%.

12:58 - Les électeurs de Rethel voteront-ils sur les impôts ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Rethel, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 9,67 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 32 630 €. Un apport qui est loin des quelque 853 900 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Rethel a évolué pour se fixer à 36,69 % en 2024 (contre 12,65 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Rethel s'est établi à 782 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 439 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Rethel L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Rethel s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Joseph Afribo (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 987 soutiens (46,22%). Deuxième, Renaud Averly (Divers droite) a capté 976 bulletins valides (45,71%). La troisième place est revenue à Hervé Cambraye (Gilets jaunes), avec 172 suffrages (8,05%). Ce score très serré soulevait d'importantes incertitudes en vue du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Joseph Afribo l'a finalement emporté avec 54,63% des suffrages, face à Renaud Averly qui a obtenu 1 100 électeurs (45,36%). Le suspense a cédé la place à un fort écart et une victoire incontestable. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des voix des partisans des listes de droite éliminées, engrangeant 338 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe adverse se doit obligatoirement d'obtenir plus de voix dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.