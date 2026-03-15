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19:18 - Élections municipales à Retournac : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Retournac peut-elle influencer le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 65 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,71%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 958 euros/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1763 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,91%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,37%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 26,13%, comme à Retournac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Retournac Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Retournac en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 31,41% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 58,18% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,02% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Retournac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,43% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,10% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 44,63% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Retournac : le point sur la participation Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants à Retournac sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 41,55 % lors des dernières municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 21,97 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,52 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,14 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,47 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Retournac ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Retournac avaient favorisé Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 40,10% au premier tour, devant Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 30,96%. Mais c'est néanmoins Laurent Wauquiez (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 55,37% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens de Retournac avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,43% des bulletins. La situation politique de Retournac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Pour les municipales 2026, Retournac demeure inclassable ou presque Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Retournac portaient leur choix sur Isabelle Valentin (LR) avec 38,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,25% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Retournac votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,41%), devant Emmanuel Macron avec 19,73%. Lors de la finale de l'élection à Retournac, les électeurs accordaient 58,18% pour Marine Le Pen, contre 41,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Retournac une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Retournac Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Retournac, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,56 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 102 840 €, bien en deçà des 433 650 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Retournac atteint désormais 52,58 % en 2024 (contre 30,68 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Retournac a représenté 974 euros en 2024 (contre 762 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Retournac À Retournac, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patricia Goudard a creusé l'écart en récoltant 565 soutiens (42,35%). À ses trousses, Pierre Astor a capté 37,18% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Antoine Gilbert Maleysson, avec 20,46% des suffrages. Le faible écart entre les listes en tête ouvrait la porte à un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Patricia Goudard l'a finalement emporté avec 47,33% des votes, face à Pierre Astor rassemblant 37,88% des électeurs inscrits et Antoine Gilbert Maleysson obtenant 222 électeurs (14,78%). La tension s’est finalement dissipé au profit d’ un fort écart et une victoire incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 146 voix supplémentaires entre les deux tours.