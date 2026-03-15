Résultat municipale 2026 à Retournac (43130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Retournac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Retournac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Retournac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia GOUDARD
Patricia GOUDARD (19 élus) POUR RETOURNAC, CONTINUONS ENSEMBLE 		940 61,40%
  • Patricia GOUDARD
  • Jean-Claude ABRIAL
  • Maryse RIBEYRON
  • Daniel DI-LITTA
  • Brigitte ROCHE
  • Thierry BENEVENT
  • Anne-Sylvie MIRMAND
  • David SUC
  • Carole GIGANT
  • Patrice WAUTHIER
  • Stéphanie GRANOUILLET
  • Ludovic LHOSTE
  • Anne VERNAY
  • Thibaut MOULIN
  • Virginie ALLEMAND
  • Noah RIGAUD--LE BOUQUIN
  • Élodie SUC
  • Serge MASSON
  • Amélie COCHET
Pierre ASTOR
Pierre ASTOR (4 élus) RETOURNAC A'VENIR 		591 38,60%
  • Pierre ASTOR
  • Patricia DURAND
  • Antoine MALEYSSON
  • Angélique SICARD
Participation au scrutin Retournac
Taux de participation 66,42%
Taux d'abstention 33,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 1 634

Source : ministère de l’Intérieur

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