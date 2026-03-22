Résultat de l'élection municipale 2026 à Rety : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rety [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rety sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rety.
L'actu des élections municipales 2026 à Rety
11:44 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Rety la semaine dernière ?
Patrick Bernard a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à Rety il y a une semaine, avec 46,58 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Dominique Gallet a obtenu la seconde place avec 37,67 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La pole position, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Patrick Bernard, mais il a concédé cependant 8 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pascal Lebecq a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Rety, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 32,24 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rety
Le deuxième tour des élections municipales à Rety a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Lebecq
Divers
RETY CITOYENS
|
|
Dominique Gallet
Divers
AMBITIONS POUR RETY
|
|
Patrick Bernard
Divers
UNIS POUR RETY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rety
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick BERNARD (Ballotage) UNIS POUR RETY
|476
|46,58%
|Dominique GALLET (Ballotage) AMBITIONS POUR RETY
|385
|37,67%
|Pascal LEBECQ (Ballotage) RETY CITOYENS
|161
|15,75%
|Participation au scrutin
|Rety
|Taux de participation
|67,76%
|Taux d'abstention
|32,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|1 051
Source : ministère de l’Intérieur
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