Résultat de l'élection municipale 2026 à Rety : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rety

Le deuxième tour des élections municipales à Rety a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Lebecq
Pascal Lebecq Divers
RETY CITOYENS
  • Pascal Lebecq
  • Emmanuelle Osmont
  • Michael Male
  • Béatrice Lemaire
  • Teddy Perard
  • Lucie Vasseur
  • Philippe Donneger
  • Caroline Lannoy
  • André Duchêne
  • Hélène Roger
  • Dominique Fourrier
  • Alexandra Viandier
  • Frédéric Delattre
  • Mélanie Mazurier
  • Gwendal Fourrier
  • Laurence Rebergues
  • Kévin Flouret
  • Florine Dutertre
  • Théo Lenglet
Dominique Gallet
Dominique Gallet Divers
AMBITIONS POUR RETY
  • Dominique Gallet
  • Maryse Thouvenin
  • Rinaldo Hoarau
  • Véronique Couvelard
  • Sylvain Montigny
  • Nathalie Swyngedauw
  • Benjamin Guilbert
  • Floriane Lecaille
  • Eddy Deleglise
  • Fabienne Garbe
  • Corentin Charmentier
  • Angélique Cuvillier
  • Sébastien Joly
  • Aurélia Dumont
  • Emeric Barras
  • Gaelle Loyer
  • Pascal Lannoy
  • Alexandra Delayen
  • Christophe Caffier
Patrick Bernard
Patrick Bernard Divers
UNIS POUR RETY
  • Patrick Bernard
  • Nathalie Deleu
  • Christophe Deschamps
  • Véronique Vanschoorisse
  • Eric Lengagne
  • Thérèse Leroy
  • Sylvain Rohart
  • Annie Lecaille
  • Olivier Declemy
  • Isabelle Nion
  • Dominique Ristori
  • Salomé Perard
  • François Loeuillette
  • Aurélie Brodel
  • Jean-Pierre Deseille
  • Sabine Levis
  • Francis Michaux
  • Monique Goukenleuque
  • Pascal Rougeaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rety

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BERNARD
Patrick BERNARD (Ballotage) UNIS POUR RETY 		476 46,58%
Dominique GALLET
Dominique GALLET (Ballotage) AMBITIONS POUR RETY 		385 37,67%
Pascal LEBECQ
Pascal LEBECQ (Ballotage) RETY CITOYENS 		161 15,75%
Participation au scrutin Rety
Taux de participation 67,76%
Taux d'abstention 32,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 051

Source : ministère de l’Intérieur

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