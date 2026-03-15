Résultat municipale 2026 à Rety (62720) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rety a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rety, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rety [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BERNARD
Patrick BERNARD UNIS POUR RETY 		476 46,58%
Dominique GALLET
Dominique GALLET AMBITIONS POUR RETY 		385 37,67%
Pascal LEBECQ
Pascal LEBECQ RETY CITOYENS 		161 15,75%
Participation au scrutin Rety
Taux de participation 67,76%
Taux d'abstention 32,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 051

Source : ministère de l’Intérieur

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