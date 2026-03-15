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19:19 - Comment la composition démographique de Rety façonne les résultats électoraux ? Quelle influence la population de Rety exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 21,95% des résidents sont des enfants, et 5,32% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,66%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 995 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,54%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rety mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,88% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Rety aux municipales 2026 ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière municipale à Rety il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 41,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,14% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 32,43% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 56,93% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 49,80% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,17% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Les électeurs de Rety vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 852 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Rety, correspondant à un taux de participation de 57,41 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que le scrutin était incertain, dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 76,20 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,02 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,25 % au premier tour, contre 45,25 % en 2022. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Rety comme une zone assez participative au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Rety sera en définitive capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Rety ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Rety, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (49,80%). Christine Engrand (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Rety quelques semaines plus tard avec 52,17%. Brigitte Bourguignon (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 23,14%. Les votants tranchaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (50,70%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Rety s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale, réaffirmant sa position.

14:57 - Dernière présidentielle à Rety : les résultats à retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Rety tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 41,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,38%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 64,14% pour Marine Le Pen, contre 35,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Rety accordaient leurs suffrages à Christine Engrand (RN) avec 32,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,93% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Patrick BERNARD a-t-il augmenté les impôts locaux à Rety ? Du côté de la fiscalité locale de Rety, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 442 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 348 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à 28,34 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 28 500 euros en 2024. Un produit qui est loin des 253 830 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 16,74 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Rety Dans la commune de Rety, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour déterminés par le résultat des dernières municipales en date. Au soir du premier tour, Patrick Bernard a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 444 suffrages (54,61%). Sur la seconde marche, Dominique Gallet a rassemblé 369 voix (45,38%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Rety, cette géographie électorale pose les bases. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.