Résultat municipale 2026 à Revel (31250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Revel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Revel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Revel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme GARCIA
Jérôme GARCIA (25 élus) REVEL VIVRE ENSEMBLE 		3 354 69,98%
  • Jérôme GARCIA
  • Catherine FEVRIER
  • Thierry DUMAS
  • Marjorie BONHOURE
  • Franck MAUREL
  • Sandrine BONGEOT - LAPEYRE
  • Alain MAGNIN-LAMBERT
  • Edith LESTARPE
  • Jonathan TEYSSEYRÉ
  • Florence PELAYO
  • Eric MALDONADO
  • Anne MAUREL
  • Thierry FREDE
  • Myriam DUPIAS
  • Maimoud BAAL
  • Amandine FAUGERE
  • Christophe TONON
  • Marie CHAULET
  • Frédéric GALINIE
  • Fanny PARIS
  • Guy TROUPEL
  • Valérie MAUGARD
  • Jean-Luc MALINGE
  • Cécilia PUGINIER CRISTOFOL
  • Alain SARTORI
Marielle GARONZI
Marielle GARONZI (4 élus) REVEL AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		1 439 30,02%
  • Marielle GARONZI
  • Philippe RICALENS
  • Diane LOCATELLI
  • Olivier PICARD
Participation au scrutin Revel
Taux de participation 66,75%
Taux d'abstention 33,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 4 996

Source : ministère de l’Intérieur

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