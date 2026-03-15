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19:17 - Analyse démographique des municipales à Revel Dans la ville de Revel, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 16,33% et une densité de population de 274 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (72,26%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5231 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (19,80%) et le nombre de résidences HLM (7,80% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Revel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,52% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les électeurs de Revel conquis par le RN ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Revel en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 25,09% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 22,87% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Revel comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,38% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,49% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,66% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Revel plutôt mobilisée lors des élections En marge de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de Revel. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 41,98 % lors des municipales de 2020 (une proportion assez classique) alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre fortement mobilisé, avec 76,23 % de participation dans la ville (contre 23,77 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 57,93 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,82 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,85 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Revel comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Revel La physionomie politique de Revel a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes de 2024 à Revel avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,38%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,99% des voix. Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Revel après la dissolution avec 39,49%. Jacques Oberti (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,87%. Au second tour, c'est en revanche Jacques Oberti (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,34% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Revel : les résultats à comprendre En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Revel était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 25,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,18% pour Emmanuel Macron, contre 46,82% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Revel plébiscitaient Dominique Faure (Ensemble !) avec 29,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Dominique Faure virant de nouveau en tête avec 52,17% des voix. Cette physionomie politique de Revel révèle ainsi une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils à Revel ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Revel, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,87 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 399 640 €. Un apport qui est loin des quelque 2,42066 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Revel est passé à 45,55 % en 2024 (contre 22,15 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Revel a atteint environ 1 167 euros en 2024 (contre 962 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 à Revel : une élection pliée dès le premier round S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Revel peut s'avérer édifiant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Laurent Hourquet (Divers centre) a terminé en tête en totalisant 2 268 suffrages (80,48%). Sur la seconde marche, Robert Cleron (Gilets jaunes) a recueilli 19,51% des votes. Cette victoire écrasante a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Revel, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.