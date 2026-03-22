Résultat municipale 2026 à Revin (08500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Revin - Tour 2
- Election municipale 2026 à Revin [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Revin - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Revin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Revin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Revin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric JAGIELSKI (23 élus) REVIN, Dynamique Engagée
|1 250
|54,25%
|
|Nicolas URBAN (4 élus) UN AVENIR POUR REVIN
|610
|26,48%
|
|Christophe LÉONARD (2 élus) REVIN AU COEUR, TOUS ENSEMBLE!
|444
|19,27%
|
|Participation au scrutin
|Revin
|Taux de participation
|55,78%
|Taux d'abstention
|44,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Nombre de votants
|2 399
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Revin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric JAGIELSKI (Ballotage) REVIN, Dynamique Engagée
|730
|31,49%
|Nicolas URBAN (Ballotage) UN AVENIR POUR REVIN
|554
|23,90%
|Christophe LÉONARD (Ballotage) REVIN AU COEUR, TOUS ENSEMBLE!
|425
|18,33%
|Jean GUION (Ballotage) UNE EQUIPE SOLIDE, UNE VILLE QUI AVANCE
|365
|15,75%
|Franck JONET (Ballotage) REVIN, TOUS CONCERNES
|244
|10,53%
|Participation au scrutin
|Revin
|Taux de participation
|55,40%
|Taux d'abstention
|44,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|2 381
Election municipale 2026 à Revin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Revin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Revin.
L'actu des élections municipales 2026 à Revin
18:35 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Revin
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Revin avaient favorisé Pauline Mester (Rassemblement National) avec 37,37% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 28,55%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Pierre Cordier (Divers droite), avec 61,07%. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (46,90%). La préférence des électeurs de Revin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Revin
Examiner les résultats des dernières municipales à Revin peut s'avérer instructif. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Daniel Durbecq (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 32,54% des bulletins. Deuxième, Christophe Léonard (Divers gauche) a obtenu 560 voix (27,61%). Une troisième force s'est dégagée derrière Dominique Ruelle (Divers gauche), rassemblant 513 voix (25,29%). Avec un écart aussi étroit, la configuration du 2e tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Daniel Durbecq l'a finalement emporté avec 1 100 voix (56,58%), face à Christophe Léonard avec 43,41% des électeurs. À l’inverse, le second tour a donné lieu à un succès sans équivoque ni contestation. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des voix des listes éliminées, ajoutant 440 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Revin, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Revin
D'après la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Cédric Jagielski, Nicolas Urban et Christophe Léonard. Il convient de rappeler le retrait de Jean Guion (Divers droite), qui pouvait pourtant se présenter après un score initial qualificatif. Les 4 bureaux de vote de la commune de Revin seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux résidents de se prononcer.
11:59 - Cédric Jagielski, Nicolas Urban et Christophe Léonard forment le trio de tête à Revin
Pour le lancement des municipales à Revin, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 55,40 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Cédric Jagielski (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 31,49 % des voix. Derrière, Nicolas Urban (Divers centre) s'est classé deuxième avec 23,90 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Léonard, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean Guion, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 15,75 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
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