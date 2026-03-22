Résultat municipale 2026 à Revin (08500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Revin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Revin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Revin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric JAGIELSKI
Cédric JAGIELSKI (23 élus) REVIN, Dynamique Engagée 		1 250 54,25%
  • Cédric JAGIELSKI
  • Stéphanie CHACEL
  • Romain ZOLTOWLOS
  • Carole ARIBI
  • Pierre JANIK
  • Aurore MURARO
  • Bousad HOUCHE
  • Marion JACQUEMIN
  • Damien JONET
  • Laurence ANDRETTO
  • Sébastien DEVALLEE
  • Carla VANELLO
  • Sébastien GARNIER
  • Delphine DESTREBECQ
  • Mattéo GONZE
  • Siham AZAZ
  • Patrick FLOQUET
  • Sylvana LENDARO FERNANDES
  • Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX
  • Sonia SEBTI ZEGHDANE
  • Remy CAMPAGNOLO
  • Corinne HAMEL
  • Stéphane KLEIN
Nicolas URBAN
Nicolas URBAN (4 élus) UN AVENIR POUR REVIN 		610 26,48%
  • Nicolas URBAN
  • Béatrice LAURENT
  • Haci-Durmus DEMIR
  • Bénédicte BELLIH
Christophe LÉONARD
Christophe LÉONARD (2 élus) REVIN AU COEUR, TOUS ENSEMBLE! 		444 19,27%
  • Christophe LÉONARD
  • Ingrid LEMPEREUR
Participation au scrutin Revin
Taux de participation 55,78%
Taux d'abstention 44,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 2 399

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Revin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric JAGIELSKI
Cédric JAGIELSKI (Ballotage) REVIN, Dynamique Engagée 		730 31,49%
Nicolas URBAN
Nicolas URBAN (Ballotage) UN AVENIR POUR REVIN 		554 23,90%
Christophe LÉONARD
Christophe LÉONARD (Ballotage) REVIN AU COEUR, TOUS ENSEMBLE! 		425 18,33%
Jean GUION
Jean GUION (Ballotage) UNE EQUIPE SOLIDE, UNE VILLE QUI AVANCE 		365 15,75%
Franck JONET
Franck JONET (Ballotage) REVIN, TOUS CONCERNES 		244 10,53%
Participation au scrutin Revin
Taux de participation 55,40%
Taux d'abstention 44,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 381

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