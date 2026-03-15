En direct

19:16 - Revin et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Revin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 5 795 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 236 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 421 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (61,58%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 456 résidents étrangers, Revin se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 517 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 26,43%, synonyme d'une situation économique tendue. Pour résumer, Revin incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Revin Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Revin il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 33,86% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 57,30% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,28% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 28,95% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 46,90% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,37% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 38,93% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Revin ? En ce jour de municipales 2026 à Revin, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 55,87 % du corps électoral, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 35,46 % dans la ville (contre 64,54 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 60,81 % en 2022 à seulement 42,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,13 % (contre 48,51 % en France). L'observation de cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de classer Revin comme une ville distancée du processus électoral en comparaison de la moyenne.

15:59 - À Revin, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Revin soutenaient en priorité Pauline Mester (Rassemblement National) avec 37,37% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Pierre Cordier (Divers droite) en tête avec 61,07%. Les élections européennes précédemment à Revin avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,90%), devant Manon Aubry qui s'était arrogée 11,30% des suffrages. Le contexte politique de Revin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Revin reste une ville difficile à classer politiquement Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Revin portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 41,45% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 71,05% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Revin quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 33,86% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,30% pour Marine Le Pen, contre 42,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les premières élections municipales à Revin depuis la réforme fiscale Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Revin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,23 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 123 910 €, marquant une forte baisse face aux 700 010 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Revin a évolué pour se fixer à environ 29,65 % en 2024 (contre 5,61 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Revin s'est chiffrée à 559 euros en 2024 contre 295 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Revin Les forces politiques en présence sont à ce jour encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin communal à Revin. Dès le premier tour de scrutin, Daniel Durbecq (Divers droite) a imposé son rythme en recueillant 660 soutiens (32,54%). Sur la seconde marche, Christophe Léonard (Divers gauche) a obtenu 560 bulletins valides (27,61%). Ce premier verdict très ténu débouchait sur d'importantes interrogations pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Daniel Durbecq l'a finalement emporté avec 1 100 voix (56,58%), face à Christophe Léonard avec 844 votants (43,41%). À l'inverse du premier tour, l'écart s'est creusé de manière spectaculaire ce qui a mené à une victoire nette et définitive. Divers droite a probablement bénéficié des voix des listes éliminées, gagnant 440 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Revin, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. La formation d'opposition se doit impérativement d'engranger plus de voix dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.