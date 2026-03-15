Résultat municipale 2026 à Revin (08500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Revin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Revin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Revin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric JAGIELSKI
Cédric JAGIELSKI REVIN, Dynamique Engagée 		730 31,49%
Nicolas URBAN
Nicolas URBAN UN AVENIR POUR REVIN 		554 23,90%
Christophe LÉONARD
Christophe LÉONARD REVIN AU COEUR, TOUS ENSEMBLE! 		425 18,33%
Jean GUION
Jean GUION UNE EQUIPE SOLIDE, UNE VILLE QUI AVANCE 		365 15,75%
Franck JONET
Franck JONET REVIN, TOUS CONCERNES 		244 10,53%
Participation au scrutin Revin
Taux de participation 55,40%
Taux d'abstention 44,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 381

Source : ministère de l’Intérieur

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