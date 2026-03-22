Résultat municipale 2026 à Reyrieux (01600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reyrieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Reyrieux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reyrieux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile BAUDOUX (23 élus) REYRIEUX DEMAIN
|1 250
|54,95%
|
|Carole BONTEMPS-HESDIN (5 élus) POURSUIVONS L'ACTION !
|805
|35,38%
|
|Marcel BABAD (1 élu) REUSSIR REYRIEUX
|220
|9,67%
|
|Participation au scrutin
|Reyrieux
|Taux de participation
|57,85%
|Taux d'abstention
|42,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|2 310
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Reyrieux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile BAUDOUX (Ballotage) REYRIEUX DEMAIN
|1 104
|49,44%
|Carole BONTEMPS-HESDIN (Ballotage) POURSUIVONS L'ACTION !
|763
|34,17%
|Marcel BABAD (Ballotage) REUSSIR REYRIEUX
|366
|16,39%
|Participation au scrutin
|Reyrieux
|Taux de participation
|57,26%
|Taux d'abstention
|42,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|2 286
Election municipale 2026 à Reyrieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Reyrieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Reyrieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Reyrieux
18:35 - Reyrieux classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Reyrieux avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,86% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Reyrieux accordaient leurs suffrages à Andréa Kotarac (Rassemblement National) avec 34,55% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Romain Daubié (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 59,28%. L'orientation des électeurs de Reyrieux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Reyrieux
Les résultats des municipales de 2020 à Reyrieux ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors de la première manche électorale, Carole Bontemps-Hesdin (Divers) a devancé tous ses adversaires en totalisant 54,68% des soutiens. À sa poursuite, Cécile Baudoux (Divers centre) a recueilli 522 voix (31,12%). Le podium a été complété par Marie-Chantal Pesery (Ecologiste), rassemblant 14,19% des électeurs. Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Reyrieux, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Reyrieux pour le 2e tour ?
Comme l'indique la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, l'élection continue donc ce dimanche, avec la liste menée par Cécile Baudoux (LDVC), Carole Bontemps-Hesdin sous l'étiquette LDIV et la liste menée par Marcel Babad (LDVC). Les 4 bureaux de vote de la ville de Reyrieux sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les 3 992 électeurs.
11:59 - Cécile Baudoux largement en tête des élections municipales dimanche dernier
Cécile Baudoux (Divers centre) a remporté le premier volet des municipales 2026 à Reyrieux dimanche dernier, avec 49,44 % des suffrages exprimés. Carole Bontemps-Hesdin est arrivée en deuxième position avec 34,17 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Cécile Baudoux s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a en outre engrangé les voix massivement avec 18,32 points gagnés. Du côté des autres candidats, avec 16,39 %, Marcel Babad, étiqueté Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Reyrieux, le rendez-vous électoral a vu 57,26 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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