Résultat municipale 2026 à Reyrieux (01600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reyrieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Reyrieux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reyrieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile BAUDOUX
Cécile BAUDOUX (23 élus) REYRIEUX DEMAIN 		1 250 54,95%
  • Cécile BAUDOUX
  • Guillaume LEFEBVRE
  • Vanessa MILLIARD
  • Julien POLLET
  • Aïcha BARAMA
  • Nicolas DUPLOT
  • Marie ROUGE
  • Alexandre RUIZ
  • Jessica LACHAMP
  • Fabien POIRIÉ
  • Catherine VIGNON
  • Antonin LIÈGE
  • Catherine VALLIN
  • Jacques DANDELOT
  • Geneviève JOUANNEAU
  • Christian TUAL
  • Dina NUNES
  • Cyril DIDELOT
  • Alexia DAOUST
  • Richard BERTRAND
  • Valérie RAVAUX
  • Stephane MOREAU
  • Nelly ESCOFFIER
Carole BONTEMPS-HESDIN
Carole BONTEMPS-HESDIN (5 élus) POURSUIVONS L'ACTION ! 		805 35,38%
  • Carole BONTEMPS-HESDIN
  • Laurent GOUDARD
  • Mylène GRECO
  • Jacques BERGERET
  • Loredana MARION
Marcel BABAD
Marcel BABAD (1 élu) REUSSIR REYRIEUX 		220 9,67%
  • Marcel BABAD
Participation au scrutin Reyrieux
Taux de participation 57,85%
Taux d'abstention 42,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 310

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Reyrieux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile BAUDOUX
Cécile BAUDOUX (Ballotage) REYRIEUX DEMAIN 		1 104 49,44%
Carole BONTEMPS-HESDIN
Carole BONTEMPS-HESDIN (Ballotage) POURSUIVONS L'ACTION ! 		763 34,17%
Marcel BABAD
Marcel BABAD (Ballotage) REUSSIR REYRIEUX 		366 16,39%
Participation au scrutin Reyrieux
Taux de participation 57,26%
Taux d'abstention 42,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 286

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