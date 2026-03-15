Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rezé

Tête de listeListe
Brigitte Dousset
Brigitte Dousset Liste divers centre
Nouveau Cap pour Rezé
  • Brigitte Dousset
  • Loïc Bourre
  • Isabelle Palud Gouesclou
  • Yannick Louarn
  • Elsa Correia
  • Philippe Seillier
  • Chantal de la Roche Saint André
  • Ludwig Magueur
  • Cécile Ekedi
  • Gaëtan Moreau Tenaud
  • Sylvie Falher
  • Florent Lebrequier
  • Blandine Damour
  • Laurent Boulanger
  • Agnès Desrame
  • Bruno Naudin
  • Sandrine Ballanger
  • Emmanuel Matelama-Bayekoula
  • Sophie Robion
  • Miguel Bernard Barriere
  • Maëlle Bourré
  • Jean-Michel Laurenceau
  • Christine Brénugat
  • André Lizeul
  • Sylvie Parois
  • Antoine Gautier
  • Valérie Prineau
  • Radu Georgescu
  • Doris Matelama-Bayekoula
  • Jean-Jacques Thébaud
  • Joselyne Raguin
  • Sébastien Magré
  • Edith Hervé
  • Servais Bonthoux
  • Sylvie Garreau
  • Marc Chauveau
  • Chantal Chevalier
  • Thierry Fourgeaud
  • Marie-Claire Pellay Salaün
  • Thomas Boulanger
  • Virginie Cremoux
  • Gilles Lescop
  • Marie Cloatre
  • Michel Le Corre
  • Marthe Lefebvre
Yves Mosser
Yves Mosser Liste divers gauche
Agir pour Rezé
  • Yves Mosser
  • Sonia Seibel-Bechaz
  • Walter Bonomo
  • Céline Guimard
  • Abdillahi Yacin
  • Séverine Lemaitre
  • Christian Nuliac
  • Dominique Hervouet
  • Grégoire Robin
  • Pascale Charrier
  • Emmanuel Biotteau
  • Carole Jonet
  • Maxime Sauton
  • Véronique Boinot-Bonnet
  • Loïc Simonet
  • Morgane Bourcereau
  • Jérémy Paris
  • Martine Guilchou
  • Olivier Dassonville
  • Colette Reclus
  • Hadrien Ménard
  • Martine Faroud
  • Cédric Monnet
  • Amélie Geffard
  • Laurent Le Forestier
  • Céline Afognon
  • Yohann Dauffy
  • Dorothée Guillot
  • Guilhem Bihan
  • Nadine Soulie-Bihan
  • Cédric Lannezval
  • Marie Arzur
  • Stéphane Bonnet
  • Stéphanie Guillet
  • Lionel Regis-Constant
  • Samiha Mehenni
  • Thierry Rico
  • Angèle Guimard
  • Félix Landais
  • Gabrielle Guedj
  • Félix Schwarzenbach
  • Jessica Clavier
  • Jean-Louis Cosette
  • Bénédicte Kerautret
  • Ludovic Tayeb
Rachid Zenaïni
Rachid Zenaïni Liste de La France insoumise
REZÉ INSOUMISE
  • Rachid Zenaïni
  • Christine Legnani
  • Maxime Viancin
  • Manon Auffray
  • Evan Blaudy
  • Lu Mansot
  • Fouad Sadek
  • Sylvie Moisan
  • Hugo Hars
  • Noémi Tallarita
  • Étienne Laurent
  • Catherine Grêlé
  • Mathieu Vandaele
  • Yamina Hassouni
  • Jean Marc Poaty Loemba
  • Christiane Thomas
  • Alexandre Sauger
  • Chloé Marchive
  • Jacques Moisan
  • Johanne Touzé
  • Raphaël Herlem
  • Mathilde Jeannez
  • Simon Pinaud
  • Lilith Geus
  • Mathieu Declercq
  • Vanessa Barbreau
  • Youen Chéné
  • Éléa Laurent
  • Bertrand Degrée
  • Magali Pied
  • Vincent Mercier
  • Angélique Orvain
  • Stéphane Furet
  • Morgane Mercier
  • Thierry Renaud
  • Emilie Bobinet
  • Samuel Monge
  • Zahia Boudiaf
  • Josquin Lambert
  • Léa Kuhn
  • Elvis Bruneaux
  • Gaston Moison
  • Nicolas Goureau
  • Laure Purenne
  • Camille Groux
Agnès Bourgeais
Agnès Bourgeais Liste divers gauche
Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire
  • Agnès Bourgeais
  • Pierre Quenea
  • Léa Golfier
  • Laurent Grippay
  • Eva Paquereau
  • Maxime Vendé
  • Cécilia Burgaud
  • Loïc Chusseau
  • Margot Battesti
  • Anas Kabbaj
  • Carole Daire-Chaboy
  • Hugues Brianceau
  • Louise Pahun
  • Philippe Audubert
  • Morgane Le Floch
  • Mathias Cadot
  • Martine Metayer
  • Dimitri Salaud-Mabileau
  • Clémence Lebrun
  • Emile Robert
  • Agnès Cabaret-Martinet
  • Benjamin Gellusseau
  • Mélanie Tesson
  • Xavier Cantal-Dupart
  • Aurélie Cucco
  • Jules Infante
  • Christelle Poiroux
  • Jérémy Rondeau
  • Céline Dugast
  • Thierry Jegouic
  • Sylvie Landier
  • Lorenzo Moulin
  • Jessica Lelion
  • Aksel Arab
  • Mélanie Brison
  • Macodou Ndiaye
  • Gulasor Uzunpinar
  • Frédéric Lemaire
  • Dominique Poirout
  • Laurent Le Breton
  • Michèle Faivre
  • Ludovic Boishardy
  • Kipay Legault
  • Reno Geng Ortoli
  • Elisabeth Douaisi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Neau
Hervé Neau (35 élus) Reze citoyenne 		6 057 60,61%
  • Hervé Neau
  • Isabelle Leray
  • Pierre Quenea
  • Agnès Bourgeais
  • Jean-Louis Gaglione
  • Catherine Desgranges
  • Jean-Christophe Faës
  • Martine Metayer
  • Anas Kabbaj
  • Claire Guiu
  • Loïc Chusseau
  • Dominique Poirout
  • Hugues Brianceau
  • Agnès Cabaret-Martinet
  • Didier Queraud
  • Nathalie Fond
  • Jacques Pineau
  • Juliette Bretéché
  • Maxime Vendé
  • Isabelle Coirier
  • Jean-Max Borot
  • Cécilia Burgaud
  • Nicolas Mabon
  • Fabienne Deletang
  • Philippe Audubert
  • Carole Daire-Chaboy
  • Roland Bouyer
  • Eva Paquereau
  • Jean-Michel Soccoja
  • Annie Hervouet
  • Benjamin Gellusseau
  • Sylvie Landier
  • Alain Jehan
  • Anais Gallais
  • Franck Letrouvé
Gérard Allard
Gérard Allard (5 élus) Bien vivre ensemble a reze 		2 271 22,72%
  • Gérard Allard
  • Hélène Bugeau Gergaud
  • François Nicolas
  • Véronique Charbonnier
  • Yves Mosser
Yannick Louarn
Yannick Louarn (3 élus) Reze ville de projets 		1 664 16,65%
  • Yannick Louarn
  • Sophia Bennani
  • Laurent Le Forestier
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 34,03%
Taux d'abstention 65,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 302

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Neau
Hervé Neau Rezé citoyenne 		3 728 33,71%
Gérard Allard
Gérard Allard Pour reze, l'humain et la planete d'abord 		2 231 20,17%
François Nicolas
François Nicolas Bien vivre a reze 		1 304 11,79%
Yannick Louarn
Yannick Louarn Reze ville de projets 		1 271 11,49%
Philippe Seillier
Philippe Seillier Reze autrement 		1 091 9,86%
Jean-Michel Soccoja
Jean-Michel Soccoja Rezé à gauche toute ! 		1 065 9,63%
Eric Buquen
Eric Buquen Buquen 2020 - energies citoyennes a reze 		368 3,32%
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 37,64%
Taux d'abstention 62,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 375

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Allard
Gérard Allard (29 élus) Ensemble a gauche pour rezé avec gérard allard 		7 042 47,39%
  • Gérard Allard
  • Charlotte Prévot
  • Eric Buquen
  • Mireille Pernot
  • Didier Queraud
  • Anaïs Gallais
  • Christian Brochard
  • Tieido Ina Sy
  • Pierre Quénéa
  • Colette Reclus
  • Yann Vince
  • Christine Coutant
  • Yann Quéméneur
  • Émilie Binois
  • Samuel Landier
  • Malika Tararbit
  • Loïc Chusseau
  • Cécile Gilard
  • Hervé Neau
  • Marie-Isabelle Yapo
  • Julien Chaillou
  • Dominique Poirout
  • Yves Mosser
  • Sylvie Le Blan
  • Philippe Puiroux
  • Véronique Charbonnier
  • Claude Lumineau
  • Noro Randrianarison
  • Julien Bouron
Philippe Seillier
Philippe Seillier (7 élus) Ensemble pour rezé avec philippe seillier 		5 427 36,52%
  • Philippe Seillier
  • Brigitte Dousset
  • Jean-Michel Laurenceau
  • Rachel Aubry
  • Antoine Gautier
  • Brigitte Francheteau
  • Jacky Robin
Emile Robert
Emile Robert (3 élus) Rezé a gauche toute ! 		2 390 16,08%
  • Emile Robert
  • Catherine Pajot
  • Patrice Rodet
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 53,97%
Taux d'abstention 46,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 15 440

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Allard
Gérard Allard Ensemble a gauche pour rezé avec gérard allard 		6 949 47,76%
Philippe Seillier
Philippe Seillier Ensemble pour rezé avec philippe seillier 		4 964 34,11%
Emile Robert
Emile Robert Rezé a gauche toute ! 		2 636 18,11%
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 54,06%
Taux d'abstention 45,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,93%
Nombre de votants 15 466

Villes voisines de Rezé

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