Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rezé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rezé.
L'actu des élections municipales 2026 à Rezé
13:10 - Les résultats de la dernière municipale à Rezé
Les résultats des dernières municipales à Rezé ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Hervé Neau (Divers gauche) a distancé ses concurrents en obtenant 33,71% des bulletins. Derrière, Gérard Allard (Union de la gauche) a engrangé 2 231 voix (20,17%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Hervé Neau l'a finalement emporté avec 60,61% des suffrages, face à Gérard Allard qui a obtenu 2 271 électeurs (22,72%) et Yannick Louarn obtenant 1 664 voix (16,65%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un résultat sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Hervé Neau a pu bénéficier du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts, ajoutant 2 329 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Rezé
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs de Rezé sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Rezé. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote de Rezé. Vous pourrez consulter les résultats à Rezé sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rezé
|Tête de listeListe
|
Brigitte Dousset
Liste divers centre
Nouveau Cap pour Rezé
|
|
Yves Mosser
Liste divers gauche
Agir pour Rezé
|
|
Rachid Zenaïni
Liste de La France insoumise
REZÉ INSOUMISE
|
|
Agnès Bourgeais
Liste divers gauche
Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Neau (35 élus) Reze citoyenne
|6 057
|60,61%
|
|Gérard Allard (5 élus) Bien vivre ensemble a reze
|2 271
|22,72%
|
|Yannick Louarn (3 élus) Reze ville de projets
|1 664
|16,65%
|
|Participation au scrutin
|Rezé
|Taux de participation
|34,03%
|Taux d'abstention
|65,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 302
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Neau Rezé citoyenne
|3 728
|33,71%
|Gérard Allard Pour reze, l'humain et la planete d'abord
|2 231
|20,17%
|François Nicolas Bien vivre a reze
|1 304
|11,79%
|Yannick Louarn Reze ville de projets
|1 271
|11,49%
|Philippe Seillier Reze autrement
|1 091
|9,86%
|Jean-Michel Soccoja Rezé à gauche toute !
|1 065
|9,63%
|Eric Buquen Buquen 2020 - energies citoyennes a reze
|368
|3,32%
|Participation au scrutin
|Rezé
|Taux de participation
|37,64%
|Taux d'abstention
|62,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 375
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Allard (29 élus) Ensemble a gauche pour rezé avec gérard allard
|7 042
|47,39%
|
|Philippe Seillier (7 élus) Ensemble pour rezé avec philippe seillier
|5 427
|36,52%
|
|Emile Robert (3 élus) Rezé a gauche toute !
|2 390
|16,08%
|
|Participation au scrutin
|Rezé
|Taux de participation
|53,97%
|Taux d'abstention
|46,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|15 440
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Allard Ensemble a gauche pour rezé avec gérard allard
|6 949
|47,76%
|Philippe Seillier Ensemble pour rezé avec philippe seillier
|4 964
|34,11%
|Emile Robert Rezé a gauche toute !
|2 636
|18,11%
|Participation au scrutin
|Rezé
|Taux de participation
|54,06%
|Taux d'abstention
|45,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,93%
|Nombre de votants
|15 466
Villes voisines de Rezé
- Rezé (44400)
- Ecole primaire à Rezé
- Maternités à Rezé
- Crèches et garderies à Rezé
- Classement des collèges à Rezé
- Salaires à Rezé
- Impôts à Rezé
- Dette et budget de Rezé
- Climat et historique météo de Rezé
- Accidents à Rezé
- Délinquance à Rezé
- Inondations à Rezé
- Nombre de médecins à Rezé
- Pollution à Rezé
- Entreprises à Rezé
- Prix immobilier à Rezé