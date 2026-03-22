Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rezé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rezé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rezé.
L'actu des élections municipales 2026 à Rezé
11:53 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Rezé
Pour le premier tour des élections municipales à Rezé, le rendez-vous a mobilisé 54,66 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Agnès Bourgeais (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 45,19 % des votes. Ensuite, Brigitte Dousset (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 31,60 %. Le match a abouti à une domination très nette de la leader. Par ailleurs, avec 11,78 %, Rachid Zenaïni, étiqueté La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Yves Mosser, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 11,44 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rezé
Le deuxième tour des élections municipales à Rezé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Brigitte Dousset
Liste divers centre
Nouveau Cap pour Rezé
|
|
Rachid Zenaïni
Liste de La France insoumise
REZÉ INSOUMISE
|
|
Agnès Bourgeais
Liste divers gauche
Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rezé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès BOURGEAIS (Ballotage) Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire
|7 548
|45,19%
|Brigitte DOUSSET (Ballotage) Nouveau Cap pour Rezé
|5 278
|31,60%
|Rachid ZENAÏNI (Ballotage) REZÉ INSOUMISE
|1 967
|11,78%
|Yves MOSSER (Ballotage) Agir pour Rezé
|1 910
|11,44%
|Participation au scrutin
|Rezé
|Taux de participation
|54,66%
|Taux d'abstention
|45,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|17 197
Source : ministère de l’Intérieur
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