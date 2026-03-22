Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rezé

Le deuxième tour des élections municipales à Rezé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Brigitte Dousset
Brigitte Dousset Liste divers centre
Nouveau Cap pour Rezé
  • Brigitte Dousset
  • Loïc Bourre
  • Isabelle Palud Gouesclou
  • Yannick Louarn
  • Elsa Correia
  • Philippe Seillier
  • Chantal de la Roche Saint André
  • Ludwig Magueur
  • Cécile Ekedi
  • Gaëtan Moreau Tenaud
  • Sylvie Falher
  • Florent Lebrequier
  • Blandine Damour
  • Laurent Boulanger
  • Agnès Desrame
  • Bruno Naudin
  • Sandrine Ballanger
  • Emmanuel Matelama-Bayekoula
  • Sophie Robion
  • Miguel Bernard Barriere
  • Maëlle Bourré
  • Jean-Michel Laurenceau
  • Christine Brénugat
  • André Lizeul
  • Sylvie Parois
  • Antoine Gautier
  • Valérie Prineau
  • Radu Georgescu
  • Doris Matelama-Bayekoula
  • Jean-Jacques Thébaud
  • Joselyne Raguin
  • Sébastien Magré
  • Edith Hervé
  • Servais Bonthoux
  • Sylvie Garreau
  • Marc Chauveau
  • Chantal Chevalier
  • Thierry Fourgeaud
  • Marie-Claire Pellay Salaün
  • Thomas Boulanger
  • Virginie Cremoux
  • Gilles Lescop
  • Marie Cloatre
  • Michel Le Corre
  • Marthe Lefebvre
Rachid Zenaïni
Rachid Zenaïni Liste de La France insoumise
REZÉ INSOUMISE
  • Rachid Zenaïni
  • Christine Legnani
  • Maxime Viancin
  • Manon Auffray
  • Evan Blaudy
  • Lu Mansot
  • Fouad Sadek
  • Sylvie Moisan
  • Hugo Hars
  • Noémi Tallarita
  • Étienne Laurent
  • Catherine Grêlé
  • Mathieu Vandaele
  • Yamina Hassouni
  • Jean Marc Poaty Loemba
  • Christiane Thomas
  • Alexandre Sauger
  • Chloé Marchive
  • Jacques Moisan
  • Johanne Touzé
  • Raphaël Herlem
  • Mathilde Jeannez
  • Simon Pinaud
  • Lilith Geus
  • Mathieu Declercq
  • Vanessa Barbreau
  • Youen Chéné
  • Éléa Laurent
  • Bertrand Degrée
  • Magali Pied
  • Vincent Mercier
  • Angélique Orvain
  • Stéphane Furet
  • Morgane Mercier
  • Thierry Renaud
  • Emilie Bobinet
  • Samuel Monge
  • Zahia Boudiaf
  • Josquin Lambert
  • Léa Kuhn
  • Elvis Bruneaux
  • Gaston Moison
  • Nicolas Goureau
  • Laure Purenne
  • Camille Groux
Agnès Bourgeais
Agnès Bourgeais Liste divers gauche
Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire
  • Agnès Bourgeais
  • Pierre Quenea
  • Léa Golfier
  • Laurent Grippay
  • Eva Paquereau
  • Maxime Vendé
  • Cécilia Burgaud
  • Loïc Chusseau
  • Margot Battesti
  • Anas Kabbaj
  • Carole Daire-Chaboy
  • Hugues Brianceau
  • Louise Pahun
  • Philippe Audubert
  • Morgane Le Floch
  • Mathias Cadot
  • Martine Metayer
  • Dimitri Salaud-Mabileau
  • Clémence Lebrun
  • Emile Robert
  • Agnès Cabaret-Martinet
  • Benjamin Gellusseau
  • Mélanie Tesson
  • Xavier Cantal-Dupart
  • Aurélie Cucco
  • Jules Infante
  • Christelle Poiroux
  • Jérémy Rondeau
  • Céline Dugast
  • Thierry Jegouic
  • Sylvie Landier
  • Lorenzo Moulin
  • Jessica Lelion
  • Aksel Arab
  • Mélanie Brison
  • Macodou Ndiaye
  • Gulasor Uzunpinar
  • Frédéric Lemaire
  • Dominique Poirout
  • Laurent Le Breton
  • Michèle Faivre
  • Ludovic Boishardy
  • Kipay Legault
  • Reno Geng Ortoli
  • Elisabeth Douaisi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rezé

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès BOURGEAIS
Agnès BOURGEAIS (Ballotage) Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire 		7 548 45,19%
Brigitte DOUSSET
Brigitte DOUSSET (Ballotage) Nouveau Cap pour Rezé 		5 278 31,60%
Rachid ZENAÏNI
Rachid ZENAÏNI (Ballotage) REZÉ INSOUMISE 		1 967 11,78%
Yves MOSSER
Yves MOSSER (Ballotage) Agir pour Rezé 		1 910 11,44%
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 54,66%
Taux d'abstention 45,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 17 197

Source : ministère de l’Intérieur

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