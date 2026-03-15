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19:21 - Les données démographiques de Rezé révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Rezé se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 24,39% de cadres pour 43 349 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 3 458 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (24,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Rezé forme une communauté diversifiée, avec ses 2 783 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,97%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 024 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, à Rezé, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Rezé tentés par le RN ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Rezé en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 11,52% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,78% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 8,43% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Rezé comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 14,79% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 16,41% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 17,36% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Rezé aux municipales ? En parallèle de cette élection municipale de 2026, l'état de la participation agira fortement sur les résultats de Rezé. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait vu 37,64 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 11 375 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'à cause du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,95 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 52,78 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 71,23 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 55,49 % des électeurs (soit environ 17 139 votants). Si on suit la trajectoire globale, le secteur apparaît comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Comment Rezé a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Rezé avaient poussé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 25,36% des bulletins. Julie Laernoes (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Rezé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 54,82%. Aude Amadou (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 19,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julie Laernoes culminant à 61,37% des voix dans la commune. L'orientation des électeurs de Rezé a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un terrain de gauche plus modérée.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Rezé : les résultats qu'il faut analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Rezé soutenaient en priorité Julie Laernoes (Nupes) avec 49,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,63%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rezé quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 34,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 77,22% pour Emmanuel Macron, contre 22,78% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Rezé laisse donc apparaître un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Une fiscalité stable à Rezé qui influencera l'issue du scrutin Sur le plan de la fiscalité locale à Rezé, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 1 047 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 995 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 49,29 % en 2024 (contre 27,29 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 722 550 € en 2024, loin des 12 425 010 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 25,71 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Rezé Les résultats des dernières municipales à Rezé ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Hervé Neau (Divers gauche) a distancé ses concurrents en obtenant 33,71% des bulletins. Derrière, Gérard Allard (Union de la gauche) a engrangé 2 231 voix (20,17%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Hervé Neau l'a finalement emporté avec 60,61% des suffrages, face à Gérard Allard qui a obtenu 2 271 électeurs (22,72%) et Yannick Louarn obtenant 1 664 voix (16,65%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un résultat sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Hervé Neau a pu bénéficier du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts, ajoutant 2 329 voix supplémentaires entre les deux tours.