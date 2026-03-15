Résultat municipale 2026 à Rezé (44400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rezé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rezé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rezé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès BOURGEAIS
Agnès BOURGEAIS Rezé citoyenne, une gauche unie et solidaire 		7 548 45,19%
Brigitte DOUSSET
Brigitte DOUSSET Nouveau Cap pour Rezé 		5 278 31,60%
Rachid ZENAÏNI
Rachid ZENAÏNI REZÉ INSOUMISE 		1 967 11,78%
Yves MOSSER
Yves MOSSER Agir pour Rezé 		1 910 11,44%
Participation au scrutin Rezé
Taux de participation 54,66%
Taux d'abstention 45,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 17 197

Source : ministère de l’Intérieur

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