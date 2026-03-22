Résultat de l'élection municipale 2026 à Rhinau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rhinau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rhinau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rhinau.
L'actu des élections municipales 2026 à Rhinau
11:45 - Que disaient les résultats des élections municipales à Rhinau dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Rhinau, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 39,96 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Mathieu Leclerc qui s'est placé en première position en récoltant 36,75 % des votes. À sa suite, Vincent Jaegli a pris la position de dauphin avec 32,09 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marianne Horny-Gonier pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rhinau
Le deuxième tour des élections municipales à Rhinau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marianne Horny-Gonier
Divers
Rhinau L'expérience et l'avenir !
|
|
Vincent Jaegli
Divers
AGIR POUR RHINAU
|
|
Mathieu Leclerc
Divers
Un Nouvel Elan pour Rhinau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rhinau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu LECLERC (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Rhinau
|481
|36,75%
|Vincent JAEGLI (Ballotage) AGIR POUR RHINAU
|420
|32,09%
|Marianne HORNY-GONIER (Ballotage) Rhinau L'expérience et l'avenir !
|408
|31,17%
|Participation au scrutin
|Rhinau
|Taux de participation
|60,04%
|Taux d'abstention
|39,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,07%
|Nombre de votants
|1 340
Source : ministère de l’Intérieur
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