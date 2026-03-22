Résultat de l'élection municipale 2026 à Rhinau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rhinau

Le deuxième tour des élections municipales à Rhinau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marianne Horny-Gonier
Marianne Horny-Gonier Divers
Rhinau L'expérience et l'avenir !
  • Marianne Horny-Gonier
  • Jacques Utter
  • Sylvie Kintz
  • Jean Schmidt
  • Mathilde Kretz
  • Jonathan Ehrhart
  • Lucile Schmitt
  • Maurice Albrecht
  • Murielle Dietrich-Baumert
  • Bernard Kegler
  • Nathalie Bourgade
  • Jacky Oberle
  • Morgane Moessmer
  • Florian Maillat
  • Clarisse Oberle
  • Karl Wietrich
  • Isabelle Kehren-Sehmann
  • Thierry Staub
  • Lucette Chabeuf
  • Christophe Albrecht
  • Isabelle Hirlimann
  • Claude Knoll
  • Sylvie Lelievre
Vincent Jaegli
Vincent Jaegli Divers
AGIR POUR RHINAU
  • Vincent Jaegli
  • Stella Dotter
  • Hubert Goeller
  • Laetitia Bertrand
  • Matthieu Specht
  • Rose-Marie Kujawa-Gintz
  • André Kapps
  • Nathalie Michel
  • Eric Winum
  • Martine Walter
  • Christian Jost
  • Cindy Kraemer
  • Yves Lammer
  • Laetitia Lemoine
  • Pierrick Muller
  • Martine Kress
  • Julien Kuhri
  • Nathalie Deneux
  • Alain Schwaentzel
  • Valentine Raspilaire
  • Nicolas Ziolkowski
  • Christine Marchand
  • Guillaume Schmitt
Mathieu Leclerc
Mathieu Leclerc Divers
Un Nouvel Elan pour Rhinau
  • Mathieu Leclerc
  • Fabienne Joffroy
  • Dominique Ehrhart
  • Sylvie Harlepp Chessa
  • Maxime Staerck
  • Laetitia Grieshaber
  • Alexis Schneider
  • Annie Roth
  • Jeannot Baehr
  • Sandrine Herbeault
  • Luc Stadelwieser
  • Katia Heinrich
  • Philippe Waldhart
  • Christine Grosshans
  • Raphaël Weiss
  • Laetitia Seidel
  • Cédric Scarlata
  • Nicole Demange
  • Jean-Claude Servat
  • Pascale Lustre
  • Yannick Ball
  • Marie-Aude Schahl
  • Jean-Luc Luthin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rhinau

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu LECLERC
Mathieu LECLERC (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Rhinau 		481 36,75%
Vincent JAEGLI
Vincent JAEGLI (Ballotage) AGIR POUR RHINAU 		420 32,09%
Marianne HORNY-GONIER
Marianne HORNY-GONIER (Ballotage) Rhinau L'expérience et l'avenir ! 		408 31,17%
Participation au scrutin Rhinau
Taux de participation 60,04%
Taux d'abstention 39,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,07%
Nombre de votants 1 340

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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