Résultat municipale 2026 à Rians (83560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rians a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rians, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rians [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BREMOND
Nicolas BREMOND (25 élus) DES CITOYENS PROCHES DE VOUS 		2 007 85,37%
  • Nicolas BREMOND
  • Gaëlle CARLOT-REBEC
  • Christophe VERCOUTRE
  • Stephanie GOMES
  • Frédéric BEAUBRAS
  • Marlène DESLANDES
  • Sebastien MICHEL
  • Christiane MERLE
  • Joël BLANC
  • Nathalie LOUIS
  • Alain LEFEVRE
  • Veronique LEFORT
  • Jean-Pierre REVEL
  • Berangere CHAPON
  • José FERNANDEZ
  • Leila BELFITAH
  • Pascal RIBEYRE
  • Sabine LACAN
  • Rémi MARTIN
  • Sonia GRUEL
  • Alain DI CROCCO
  • Nathalie COTTET
  • Jean-Yves PIPAUD
  • Marie-Therese VANNIER
  • Adrien GAMERRE
Yves MANCER
Yves MANCER (2 élus) VOS ATTENTES, NOTRE PRIORITE 		344 14,63%
  • Yves MANCER
  • Catherine MICHEL
Participation au scrutin Rians
Taux de participation 63,91%
Taux d'abstention 36,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 2 405

Source : ministère de l’Intérieur

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