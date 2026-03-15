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19:20 - Rians : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la ville de Rians, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,62% et une densité de population de 44 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2418 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,49%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rians mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,49% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Rians : des élections marquées par le vote RN Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections locales à Rians il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,24% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,06% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 35,55% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 61,18% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 48,93% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 56,35% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Rians Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale à Rians avait été marqué par une abstention de 50,29 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 49,71 %) alors que l'épidémie de Covid-19 touchait la population. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 27,82 % dans la ville (participation de 72,18 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 57,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,19 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,62 %. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Rians comme une ville frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France. Ce facteur à Rians sera en conséquence un 'game changer' pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Rians : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Rians avaient favorisé Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 56,35% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 22,34%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Les élections européennes en amont à Rians avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,93%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,49% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Rians restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Rians : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Rians choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 36,24% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,14%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,06% pour Marine Le Pen, contre 37,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Rians plébiscitaient Philippe Schreck (RN) avec 35,55% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,18% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À Rians, une fiscalité stable qui influencera l'issue du scrutin À Rians, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,26 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 134 100 euros environ. Une somme loin des 919 000 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Rians atteint désormais un peu moins de 32,54 % en 2024 (contre 17,05 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Rians a atteint 794 € en 2024 contre 726 euros en début de mandat.

11:59 - Nicolas Bremond vainqueur de la dernière municipale à Rians Dans la commune de Rians, les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore déterminées par l'issue du dernier scrutin. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Nicolas Bremond (Divers droite) a distancé ses rivaux avec 49,69% des bulletins. Sur la seconde marche, Yves Mancer (Divers droite) a engrangé 467 votes (26,10%). Cet avantage assez fort mettait la liste en tête dans un certain confort. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Nicolas Bremond l'a finalement emporté avec 1 221 suffrages (62,07%), face à Yves Mancer qui a obtenu 23,53% des électeurs et Damien Blanchard réunissant 14,38% des suffrages. La logique a été confirmée, le fossé s'élargissant pour offrir une victoire irréfutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de droite, engrangeant 332 voix supplémentaires entre les deux tours.