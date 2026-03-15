Résultat municipale 2026 à Ribécourt-Dreslincourt (60170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ribécourt-Dreslincourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ribécourt-Dreslincourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ribécourt-Dreslincourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Guy LÉTOFFÉ
Jean-Guy LÉTOFFÉ (22 élus) L'EXPERIENCE AU SERVICE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT 		1 065 63,93%
  • Jean-Guy LÉTOFFÉ
  • Hélène BALITOUT
  • Patrice BELLOT
  • Antonella PIENS
  • Franck COPPIN
  • Carole HAINEZ
  • José CARRASCO
  • Valérie CHARLET
  • Hervé CANTRAINE
  • Thérèse FRÉTÉ
  • Joel CARON
  • Laurette DOGIMONT
  • Bruno CATRY
  • Sandra NISOLE
  • Pierre DE ALMEIDA
  • Laura CAMARA
  • Jean-Pierre GILLOT
  • Naguine BOULNOIS
  • Thomas CHMIELEWSKI
  • Laurence HALKO
  • Yves LANCIEN
  • Florence GUEMBE
Antoine KLIBER
Antoine KLIBER (5 élus) Dessinons l'avenir de Ribécourt-Dreslincourt 		601 36,07%
  • Antoine KLIBER
  • Sarah TROUILLET
  • Loïc LÉGER
  • Charlène MARCHI
  • Laurent LAMOUREUX
Participation au scrutin Ribécourt-Dreslincourt
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 701

Source : ministère de l’Intérieur

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