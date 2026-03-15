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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ribécourt-Dreslincourt Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Ribécourt-Dreslincourt, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 3 809 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 166 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 383 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,70%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Ribécourt-Dreslincourt accueille une communauté diversifiée, avec ses 221 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 14,29%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 324 € par mois. À Ribécourt-Dreslincourt, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de la France.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Ribécourt-Dreslincourt Le Rassemblement national ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors du scrutin municipal à Ribécourt-Dreslincourt il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,95% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,10% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 35,71% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 60,46% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,29% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,39% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,71% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Michel Guiniot.

16:58 - À Ribécourt-Dreslincourt, la participation s'annonce forte aux municipales La fuite des électeurs s'élevait à 47,99 % à Ribécourt-Dreslincourt pour le premier tour des élections de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors qu'en raison du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 24,53 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,69 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 34,26 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,29 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Cette particularité à Ribécourt-Dreslincourt sera en conséquence l'un des tournants de ces élections municipales.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Ribécourt-Dreslincourt Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Ribécourt-Dreslincourt avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (53,29%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 8,78% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ribécourt-Dreslincourt avaient ensuite placé en tête Michel Guiniot (Rassemblement National) avec 56,39% au premier tour, devant Baptiste de Fresse de Monval (Union de la gauche) avec 20,43%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michel Guiniot culminant à 60,71% des suffrages exprimés sur place. .

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Ribécourt-Dreslincourt ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Ribécourt-Dreslincourt portaient leur choix sur Michel Guiniot (RN) avec 35,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Guiniot virant de nouveau en tête avec 60,46% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ribécourt-Dreslincourt qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 36,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,10% pour Marine Le Pen, contre 40,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Ribécourt-Dreslincourt une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - À Ribécourt-Dreslincourt, une fiscalité stable qui pèsera sur le résultat Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Ribécourt-Dreslincourt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 20,98 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 22 760 € la même année. Un montant loin des quelque 754 400 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Ribécourt-Dreslincourt atteint désormais un peu moins de 44,08 % en 2024 (contre 21,68 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ribécourt-Dreslincourt a atteint 966 euros en 2024 contre 986 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Ribécourt-Dreslincourt : un résultat scellé dès le premier tour À Ribécourt-Dreslincourt, les résultats des municipales il y a six ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Jean-Guy Létoffé (Divers gauche) a devancé tous ses rivaux en recueillant 825 soutiens (65,52%). Deuxième, Patrick Potet (Divers gauche) a recueilli 434 suffrages en sa faveur (34,47%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Ribécourt-Dreslincourt, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.