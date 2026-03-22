Résultat municipale 2026 à Ribérac (24600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ribérac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ribérac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ribérac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PLATON
Nicolas PLATON (20 élus) RIBERAC DEMAIN ! 		828 43,28%
  • Nicolas PLATON
  • Christine LAURENT
  • Dominique CAILLOU
  • Cécily BERGIER
  • Uriel GADESSAUD
  • Danielle DELPEY
  • Stéphane DUROUSSEAU
  • Viviane GOETHALS
  • François LAURENT
  • Anne-Sophie BAPTISTA
  • Lucas ROVERE
  • Gaëlle CHAIN
  • Jean-Pierre SIENKIEWICZ
  • Séverine BOUCHART
  • Jean SIBILAUD
  • Gabriela ZURCHER SANGUE
  • Dominique JELLIBERT
  • Marie-Paule PONTET
  • Thierry LAMBERT
  • Karine FOURNIER
Philippe CHOTARD
Philippe CHOTARD (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR RIBERAC 		806 42,13%
  • Philippe CHOTARD
  • Karine INCARDONA
  • Benoit AUBOURG
  • Christine COURMONT
  • Stéphane PELIZZARDI
Franck BLANCHARDIE
Franck BLANCHARDIE (2 élus) UNIS POUR RIBERAC ! 		279 14,58%
  • Franck BLANCHARDIE
  • Christine BOIREAU-CANET
Participation au scrutin Ribérac
Taux de participation 70,24%
Taux d'abstention 29,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 966

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Ribérac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CHOTARD
Philippe CHOTARD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR RIBERAC 		694 38,66%
Nicolas PLATON
Nicolas PLATON (Ballotage) RIBERAC DEMAIN ! 		693 38,61%
Franck BLANCHARDIE
Franck BLANCHARDIE (Ballotage) UNIS POUR RIBERAC ! 		408 22,73%
Participation au scrutin Ribérac
Taux de participation 66,60%
Taux d'abstention 33,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 864

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