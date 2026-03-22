Résultat municipale 2026 à Ribérac (24600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ribérac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ribérac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ribérac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PLATON (20 élus) RIBERAC DEMAIN !
|828
|43,28%
|
|Philippe CHOTARD (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR RIBERAC
|806
|42,13%
|
|Franck BLANCHARDIE (2 élus) UNIS POUR RIBERAC !
|279
|14,58%
|
|Participation au scrutin
|Ribérac
|Taux de participation
|70,24%
|Taux d'abstention
|29,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|1 966
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ribérac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe CHOTARD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR RIBERAC
|694
|38,66%
|Nicolas PLATON (Ballotage) RIBERAC DEMAIN !
|693
|38,61%
|Franck BLANCHARDIE (Ballotage) UNIS POUR RIBERAC !
|408
|22,73%
|Participation au scrutin
|Ribérac
|Taux de participation
|66,60%
|Taux d'abstention
|33,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 864
Election municipale 2026 à Ribérac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ribérac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ribérac.
L'actu des élections municipales 2026 à Ribérac
18:37 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ribérac
Lors des élections européennes, le résultat à Ribérac s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,67%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,80%) et Valérie Hayer (12,82%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ribérac avaient ensuite favorisé Florence Joubert (Rassemblement National) avec 40,97% au premier tour, devant Christelle Druillole (Union de la gauche) avec 30,30%. Le second round n'a pas changé grand chose, Florence Joubert culminant à 50,33% des voix dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Ribérac restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - La dernière élection à Ribérac marquée par une triangulaire
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Ribérac se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Nicolas Platon (Union de la gauche) a dominé le scrutin en obtenant 36,42% des suffrages. À ses trousses, Patrice Favard (Divers) a rassemblé 35,69% des suffrages. Philippe Chotard (Divers centre) suivait, avec 27,88% des voix. Ce score particulièrement étroit laissait place à d'importantes incertitudes en vue du second tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Nicolas Platon l'a finalement emporté avec 650 voix (37,01%), face à Patrice Favard qui a obtenu 35,19% des électeurs et Philippe Chotard réunissant 488 bulletins (27,79%). Le duel a tenu toutes ses promesses avec un vote demeuré extrêmement serré jusqu'au terme du dépouillement. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement bénéficié des voix des listes de gauche, sécurisant 100 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui est encore en lice à Ribérac pour le 2e tour de l'élection municipale ?
La confrontation doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Nicolas Platon, à la tête de "Riberac Demain !", Franck Blanchardie avec la liste "Unis Pour Riberac !" et Philippe Chotard avec la liste "Agir Ensemble Pour Riberac", d'après les listes des candidats au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Ribérac fermeront leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à Ribérac il y a une semaine ?
Lors du premier volet des municipales à Ribérac, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 66,60 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Philippe Chotard (Divers centre) qui a pris la pole position en rassemblant 38,66 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Nicolas Platon (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 38,61 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 22,73 %, Franck Blanchardie (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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