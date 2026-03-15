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19:19 - Richebourg : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Richebourg, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 5,48% et une densité de population de 153 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1601 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,38%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,68%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,70%), témoignent d'une population instruite à Richebourg, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Richebourg ? Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Richebourg il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 44,16% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 27,20% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme obtenait 55,43% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,58% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 47,40% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Résultats électoraux à Richebourg : le point sur l'abstention Dans le cadre de la municipale de 2026 à Richebourg, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 68,46 % du corps électoral (un niveau plutôt élevé) alors que débutait la crise du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 19,62 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 48,60 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,26 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,31 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Richebourg ? Bruno Bilde (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Richebourg en 2024 avec 47,40%. Steve Bossart (Divers centre) terminait à la deuxième place avec 32,37%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Richebourg avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (36,58%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 17,08% des votes. Le contexte politique de Richebourg a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Richebourg ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Richebourg portaient leur choix sur Patrick Debruyne (Ensemble !) avec 34,80% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Bruno Bilde (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,43% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Richebourg votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (32,20%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 27,82%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 55,84% pour Emmanuel Macron, contre 44,16% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Richebourg dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité à Richebourg : un thème central en vue des municipales 2026 ? En termes d'impôts locaux à Richebourg, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 698 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 491 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 41,88 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 16 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 338 920 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,01 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Richebourg L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Richebourg s'avère très révélatrice. Unique liste en présence, 'Ensemble à richebourg' menée par Jérôme Demulier a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Richebourg, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.