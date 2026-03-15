Résultat municipale 2026 à Richebourg (62136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Richebourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Richebourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Richebourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gauthier PATOUX
Gauthier PATOUX (18 élus) A vos côtés pour l'avenir de Richebourg 		870 55,20%
  • Gauthier PATOUX
  • Marinette CRANKSHAW
  • Thierry CONSTANTY
  • Aurélie DUFOUR
  • Loic DEMARETZ
  • Valentine GEORGE
  • Olivier DELEPIERRE
  • Estelle MARCINIAK
  • Christian DURLIN
  • Isabelle FONTAINE
  • Paul Henri PAQUET
  • Stéphanie LIENART
  • Jérémie NAOUR
  • Isabelle DOLLET
  • Bruno FREVIN
  • Estelle PERROT
  • Louis COURTOIS
  • Cécile URBANIAK
Jérôme DEMULIER
Jérôme DEMULIER (5 élus) ENSEMBLE A RICHEBOURG 		706 44,80%
  • Jérôme DEMULIER
  • Jasmine MEURIN
  • Cedric LAMOITTE
  • Sandy FAIDHERBE
  • Vincent LAFITTE
Participation au scrutin Richebourg
Taux de participation 71,26%
Taux d'abstention 28,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 599

Source : ministère de l’Intérieur

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