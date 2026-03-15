Résultat de l'élection municipale 2026 à Riedisheim : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riedisheim

Tête de listeListe
Loïc Richard
Loïc Richard Liste divers centre
AGIR
  • Loïc Richard
  • Catherine Feissel-Simon
  • Patrick Delunsch
  • Eliane Bordmann
  • Gérard Greilsammer
  • Patricia Bohn
  • Aurelien Amm
  • Isabelle Godbillon
  • Jacques Vagnon
  • Catherine Hoffarth
  • Dominique Carbonnell
  • Jessica Vonderscher
  • Christophe Devillers
  • Marie-Paule Schmitt
  • Frédéric Halbwachs
  • Audrey Vuaille
  • Vincent Vay
  • Veronique Back
  • David Lang
  • Celine Garchet
  • Phillipe Felix-Uncanin
  • Maude Schilling
  • Ferid Romdane
  • Simone Wachs-Niemerich
  • Alexandre Jungto
  • Fabienne Beha
  • Thomas Lemieux
  • Elise Bougard
  • Ali Khider
  • Christine Lacan
  • Pierre-Antoine Doutre
  • Chantal Vis
  • Gérard Moine
  • Jeanne Bouedo
  • Jacques Ruch
Évelyne Wirtz
Évelyne Wirtz Liste divers centre
Oui c'est Possible !
  • Évelyne Wirtz
  • Vincent Fuchs
  • Véronique Wiss
  • Hubert Richard
  • Nathalie Rouland
  • Bruno Bauer
  • Hélène Lacroix-Joubert
  • Patrick Ott
  • Corinne Kieffer
  • François Fernandez
  • Fabienne Runser épouse Keller
  • Vincent Geiller
  • Wassila Cherief
  • Olivier Schmitt
  • Chloé Del-Do
  • Julien Marchal
  • Véronique Halas
  • Hervé Fuchs
  • Bénédicte Busch
  • Yannick Schamm
  • Anne-Sophie Pfeiffer-Bajjouk
  • Vincent Muth
  • Anne Ferrajolo
  • Vincent Ricklin
  • Christine Pietschmann
  • Thomas Rossé
  • Valérie Deiber Bernardin
  • Gabriel Eger
  • Dominique Testut
  • Frédéric Meyer
  • Louna Noblecourt
  • Antoine Fuchs
  • Nicole Jonin
  • Sébastien Bleriot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Richard
Loïc Richard (24 élus) Agir aujourd'hui 		1 390 41,17%
  • Loïc Richard
  • Isabelle Godbillon
  • Patrick Delunsch
  • Catherine Feissel-Simon
  • Gérard Greilsammer
  • Jeanne Bouedo
  • Jacques Vagnon
  • Eliane Bordmann
  • Aurelien Amm
  • Celine Garchet
  • Pascal Kritter
  • Marianne Bombois
  • Philippe Gauthier
  • Isabelle Stentz
  • David Lang
  • Brigitte D'aranda
  • Pascal Grandjean
  • Audrey Vuaille
  • Gérard Moine
  • Gerlinde Deffarges
  • Thomas Lemieux
  • Marguerite Christophe
  • Ali Khider
  • Pauline Delunsch
Didier Riff
Didier Riff (6 élus) Riedisheim, vous d'abord 		1 275 37,76%
  • Didier Riff
  • Simone Wachs - Niemerich
  • Hubert Richard
  • Veronique Back
  • Reynald Lopez
  • Marie-Paule Schmitt
Hubert Nemett
Hubert Nemett (3 élus) Ensemble pour riedisheim 		711 21,06%
  • Hubert Nemett
  • Patricia Bohn
  • Cyrille Laenger
Participation au scrutin Riedisheim
Taux de participation 39,36%
Taux d'abstention 60,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 431

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Richard
Loïc Richard Agir aujourd'hui 		946 34,35%
Didier Riff
Didier Riff Riedisheim, vous d'abord 		912 33,11%
Hubert Nemett
Hubert Nemett Ensemble pour riedisheim 		896 32,53%
Participation au scrutin Riedisheim
Taux de participation 32,46%
Taux d'abstention 67,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 837

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Nemett
Hubert Nemett (25 élus) Ensemble pour riedisheim 		2 175 45,94%
  • Hubert Nemett
  • Christine Bilger
  • Marc Buchert
  • Patricia Fuchs
  • Serge Hauss
  • Véronique Brechenmacher
  • Pascal Lubow
  • Martine Maerklen
  • Jean-Yves Simon
  • Francine Arnaudon
  • Rémi Ostermann
  • Isabelle Schlaeflin
  • Dominique Carbonell
  • Anne-Marie Hertzog
  • Vincent Muth
  • Anne-Laure Leclere
  • Vincent Fuchs
  • Audrey Noacco Weber
  • Cyrille Laenger
  • Nicole Jonin-Peraud
  • Nicolas Rosse
  • Anne Ferrajolo
  • Pierre Scaravella
  • Anne Fritsch
  • Tanguy Léon-Pflieger
Raymond Hirtz
Raymond Hirtz (5 élus) Riedisheim, partageons nos valeurs 		1 509 31,87%
  • Raymond Hirtz
  • Simone Wachs-Niemerich
  • Edouard Feigel
  • Anne-Catherine Reymond-Lauter
  • Paul Schmidt
Loïc Richard
Loïc Richard (3 élus) Inventer demain, agir aujourd'hui 		1 050 22,17%
  • Loïc Richard
  • Jeanne Bouedo
  • Gérard Greilsammer
Participation au scrutin Riedisheim
Taux de participation 53,06%
Taux d'abstention 46,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,11%
Nombre de votants 4 989

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Nemett
Hubert Nemett Ensemble pour riedisheim 		1 801 38,40%
Raymond Hirtz
Raymond Hirtz Riedisheim-partageons nos valeurs 		1 056 22,51%
Loïc Richard
Loïc Richard Inventer demain, agir aujourd'hui 		936 19,95%
Paul Schmidt
Paul Schmidt Un nouvel elan pour riedisheim 		897 19,12%
Participation au scrutin Riedisheim
Taux de participation 53,68%
Taux d'abstention 46,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,07%
Nombre de votants 5 047

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