Résultat de l'élection municipale 2026 à Riedisheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Riedisheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Riedisheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Riedisheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Riedisheim
13:10 - La liste "Agir Aujourd'hui" grande gagnante de la dernière élection à Riedisheim
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Riedisheim est très révélatrice. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Loïc Richard (Divers centre) a pris les commandes en récoltant 34,35% des suffrages. Derrière, Didier Riff (Divers centre) a engrangé 912 suffrages en sa faveur (33,11%). Hubert Nemett (Divers droite) a suivi, s'adjugeant 896 électeurs (32,53%). Ce premier verdict particulièrement serré laissait place à d'importantes questions pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Loïc Richard l'a finalement emporté avec 41,17% des voix, face à Didier Riff avec 1 275 votants (37,76%) et Hubert Nemett réunissant 21,06% des voix. L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec un vote demeuré extrêmement serré par la suite. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 444 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Riedisheim
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Riedisheim sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Riedisheim devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Riedisheim est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riedisheim
|Tête de listeListe
|
Loïc Richard
Liste divers centre
AGIR
|
|
Évelyne Wirtz
Liste divers centre
Oui c'est Possible !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Richard (24 élus) Agir aujourd'hui
|1 390
|41,17%
|
|Didier Riff (6 élus) Riedisheim, vous d'abord
|1 275
|37,76%
|
|Hubert Nemett (3 élus) Ensemble pour riedisheim
|711
|21,06%
|
|Participation au scrutin
|Riedisheim
|Taux de participation
|39,36%
|Taux d'abstention
|60,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 431
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Richard Agir aujourd'hui
|946
|34,35%
|Didier Riff Riedisheim, vous d'abord
|912
|33,11%
|Hubert Nemett Ensemble pour riedisheim
|896
|32,53%
|Participation au scrutin
|Riedisheim
|Taux de participation
|32,46%
|Taux d'abstention
|67,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 837
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Nemett (25 élus) Ensemble pour riedisheim
|2 175
|45,94%
|
|Raymond Hirtz (5 élus) Riedisheim, partageons nos valeurs
|1 509
|31,87%
|
|Loïc Richard (3 élus) Inventer demain, agir aujourd'hui
|1 050
|22,17%
|
|Participation au scrutin
|Riedisheim
|Taux de participation
|53,06%
|Taux d'abstention
|46,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,11%
|Nombre de votants
|4 989
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Nemett Ensemble pour riedisheim
|1 801
|38,40%
|Raymond Hirtz Riedisheim-partageons nos valeurs
|1 056
|22,51%
|Loïc Richard Inventer demain, agir aujourd'hui
|936
|19,95%
|Paul Schmidt Un nouvel elan pour riedisheim
|897
|19,12%
|Participation au scrutin
|Riedisheim
|Taux de participation
|53,68%
|Taux d'abstention
|46,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,07%
|Nombre de votants
|5 047
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