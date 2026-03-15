Résultat municipale 2026 à Rieumes (31370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rieumes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rieumes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rieumes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry CHANTRAN
Thierry CHANTRAN (23 élus) VIVRE RIEUMES 		1 038 66,20%
  • Thierry CHANTRAN
  • Emilie BRUGUIER
  • Benjamin FOURAIGNAN
  • Stéphanie BILLIET
  • Cyrille ROY
  • Sarah DUMONT
  • Alexandre DUBREUCQ
  • Chloé SAUBIEZ
  • Thierry DORVAL
  • Charlotte MEYERIE
  • Jean-François MONTAURIOL
  • Delphine BARATS
  • Bruno LANDMANN
  • Camille CABRERA
  • Jean-Paul GOY
  • Emilie ORAZIO
  • Ghislain DUVIVIER
  • Catherine CALMETTES
  • Frédéric REBELO PEREIRA
  • Lise BEDRY
  • Olivier FARGUES
  • Elodie FAJEAU
  • Jimmy TOUTAIN
Frédéric CHEROBIN
Frédéric CHEROBIN (4 élus) RIEUMES AVENIR 		530 33,80%
  • Frédéric CHEROBIN
  • Sandrine BAYLAC
  • Benoît BAUZON
  • Coryse PUISSET
Participation au scrutin Rieumes
Taux de participation 61,71%
Taux d'abstention 38,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 1 644

Source : ministère de l’Intérieur

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