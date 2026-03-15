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19:17 - Les enjeux locaux de Rieumes : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Rieumes peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 115 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,11%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 641 euros/an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1846 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,17%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rieumes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,89% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Rieumes aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Rieumes en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 28,28% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 27,68% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 43,02% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,81% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 43,56% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 52,03% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Joël Aviragnet.

16:58 - Résultats électoraux à Rieumes : le point sur la participation Dans le cadre de la municipale à Rieumes, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 54,58 % lors des municipales de 2020 (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors que la pandémie du Covid-19 commençait à se propager dans le pays. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 79,23 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). La mobilisation atteignait quant à elle 56,72 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,54 %, contre seulement 51,21 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville relativement attachée au vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Rieumes Les élections des députés à Rieumes organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Loïc Delchard (Rassemblement National) en tête du peloton avec 43,56% au premier tour, devant Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 32,21%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Loïc Delchard culminant à 52,03% des voix localement. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (39,81%). La préférence des électeurs de Rieumes a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Rieumes il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Rieumes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,28% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,22% pour Marine Le Pen, contre 48,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Rieumes plébiscitaient Loic Delchard (DVG) avec 41,51% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Joël Aviragnet (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,98% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Rieumes À Rieumes, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 784 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 561 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 45,26 % en 2024 (contre 23,36 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 57 560 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 463 300 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,31 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Rieumes La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Rieumes s'avère particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Jennifer Courtois-Périssé (Divers centre) a fait la course en tête avec 860 suffrages (65,84%). Sur la seconde marche, Sandrine Baylac (Divers gauche) a capté 446 suffrages en sa faveur (34,15%). Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers centre a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Rieumes, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin de renverser cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.